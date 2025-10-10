1/32 Sieg gegen Schweden: Die Schweiz gewinnt in Solna mit 2:0 und wahrt ihre weisse Weste in der WM-Quali. Die Qualifikation für die Endrunde rückt so sehr nahe. Foto: TOTO MARTI

Gregor Kobel – Note 4

Kann sich nicht gross auszeichnen, leistet sich aber auch keine Unsicherheiten. Bei Grosschancen retten Pfosten und Unvermögen.

Silvan Widmer – Note 4

Mit viel Zug nach vorne, aber zu wenig Genauigkeit. Fehlt dann in der Defensive.

Nico Elvedi – Note 5

Bärenstark in den Zweikämpfen. Bestätigt seine starke Nati-Form.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar 6 super

Manuel Akanji – Note 5

Eine sackstarke Passquote und hat den Gegner fast immer im Griff.

Ricardo Rodriguez – Note 5

Die Schweizer Coolness in Person. Vorne und hinten top und mit guten Entscheidungen.

Remo Freuler – Note 6

Bekommt viel Raum von den Schweden und ist überall auf dem Feld zu finden. Unglaublich zweikampfstark.

Granit Xhaka – Note 5

Der Nati-Regisseur übernimmt auch beim Penalty Verantwortung.

Fabian Rieder – Note 4

Wirblig, laufstark, bleibt aber ohne die ganz grossen Aktionen.

Ruben Vargas – Note 4

Ist bemüht und erarbeitet sich mehrere tolle Möglichkeiten, trifft am Freitag aber zu wenig gute Entscheidung.

Breel Embolo – Note 4

Zweikampfstark, leidenschaftlich, doch macht zu wenig aus Topchancen.

Dan Ndoye – Note 4

Nicht seine beste Partie, aber doch immer gefährlich, wenn er den Turbo zündet.

Djibril Sow – Note 5

Kommt für Rieder (59.), sofort in der Partie und holt den Penalty raus.

Luca Jaquez - keine Note

Kommt für Widmer (74.) – zu kurz für eine Bewertung.

Johan Manzambi – keine Note

Kommt für Vargas (84.) und trifft zum 2:0 – zu kurz für eine Bewertung.