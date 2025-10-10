Gregor Kobel – Note 4
Kann sich nicht gross auszeichnen, leistet sich aber auch keine Unsicherheiten. Bei Grosschancen retten Pfosten und Unvermögen.
Silvan Widmer – Note 4
Mit viel Zug nach vorne, aber zu wenig Genauigkeit. Fehlt dann in der Defensive.
Nico Elvedi – Note 5
Bärenstark in den Zweikämpfen. Bestätigt seine starke Nati-Form.
6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar
6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar
Manuel Akanji – Note 5
Eine sackstarke Passquote und hat den Gegner fast immer im Griff.
Ricardo Rodriguez – Note 5
Die Schweizer Coolness in Person. Vorne und hinten top und mit guten Entscheidungen.
Remo Freuler – Note 6
Bekommt viel Raum von den Schweden und ist überall auf dem Feld zu finden. Unglaublich zweikampfstark.
Granit Xhaka – Note 5
Der Nati-Regisseur übernimmt auch beim Penalty Verantwortung.
Fabian Rieder – Note 4
Wirblig, laufstark, bleibt aber ohne die ganz grossen Aktionen.
Ruben Vargas – Note 4
Ist bemüht und erarbeitet sich mehrere tolle Möglichkeiten, trifft am Freitag aber zu wenig gute Entscheidung.
Breel Embolo – Note 4
Zweikampfstark, leidenschaftlich, doch macht zu wenig aus Topchancen.
Dan Ndoye – Note 4
Nicht seine beste Partie, aber doch immer gefährlich, wenn er den Turbo zündet.
Djibril Sow – Note 5
Kommt für Rieder (59.), sofort in der Partie und holt den Penalty raus.
Luca Jaquez - keine Note
Kommt für Widmer (74.) – zu kurz für eine Bewertung.
Johan Manzambi – keine Note
Kommt für Vargas (84.) und trifft zum 2:0 – zu kurz für eine Bewertung.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
4
6
2
3
2
6
3
3
1
6
4
3
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
7
2
3
4
7
3
3
-1
3
4
3
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
6
9
2
3
0
4
3
3
2
3
4
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
15
13
2
5
4
10
3
6
-1
10
4
6
-3
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
17
15
2
6
8
13
3
5
4
7
4
6
-2
5
5
6
-27
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
21
15
2
4
5
9
3
5
4
9
4
5
-8
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
9
12
2
5
13
11
3
5
5
10
4
6
-4
6
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
5
2
8
3
4
-1
7
4
5
-4
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
16
13
2
6
5
13
3
6
3
9
4
6
-9
6
5
5
-15
0