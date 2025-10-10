DE
FR
Abonnieren
Manzambi trifft in der Nachspielzeit zum 2:0
0:31
Der Joker sticht:Manzambi trifft in der Nachspielzeit zum 2:0

Nati-Stars in der Einzelkritik
Routinier sahnt Bestnote ab – Offensive bleibt blass

Die Schweizer Nati besiegt auch Schweden, im Team von Murat Yakin überzeugt vor allem ein Routinier. Hier kommen die Noten.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/32
Sieg gegen Schweden: Die Schweiz gewinnt in Solna mit 2:0 und wahrt ihre weisse Weste in der WM-Quali. Die Qualifikation für die Endrunde rückt so sehr nahe.
Foto: TOTO MARTI
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Tobias Wedermann, Christian Finkbeiner und Lucas Werder

Gregor Kobel – Note 4

Kann sich nicht gross auszeichnen, leistet sich aber auch keine Unsicherheiten. Bei Grosschancen retten Pfosten und Unvermögen.

Silvan Widmer – Note 4

Mit viel Zug nach vorne, aber zu wenig Genauigkeit. Fehlt dann in der Defensive.

Nico Elvedi – Note 5

Bärenstark in den Zweikämpfen. Bestätigt seine starke Nati-Form.

Notenschlüssel

6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar

6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar

Manuel Akanji – Note 5

Eine sackstarke Passquote und hat den Gegner fast immer im Griff.

Ricardo Rodriguez – Note 5

Die Schweizer Coolness in Person. Vorne und hinten top und mit guten Entscheidungen.

Remo Freuler – Note 6

Bekommt viel Raum von den Schweden und ist überall auf dem Feld zu finden. Unglaublich zweikampfstark.

Granit Xhaka – Note 5

Der Nati-Regisseur übernimmt auch beim Penalty Verantwortung.

Fabian Rieder – Note 4

Wirblig, laufstark, bleibt aber ohne die ganz grossen Aktionen.

Ruben Vargas – Note 4

Ist bemüht und erarbeitet sich mehrere tolle Möglichkeiten, trifft am Freitag aber zu wenig gute Entscheidung.

Breel Embolo – Note 4

Zweikampfstark, leidenschaftlich, doch macht zu wenig aus Topchancen.

Dan Ndoye – Note 4

Nicht seine beste Partie, aber doch immer gefährlich, wenn er den Turbo zündet.

Djibril Sow – Note 5

Kommt für Rieder (59.), sofort in der Partie und holt den Penalty raus.

Luca Jaquez - keine Note

Kommt für Widmer (74.) – zu kurz für eine Bewertung.

Johan Manzambi – keine Note

Kommt für Vargas (84.) und trifft zum 2:0 – zu kurz für eine Bewertung.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweden
        Schweden
        Schweiz
        Schweiz