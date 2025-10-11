DE
Bergvall verstolpert den Ball und versagt vor leerem Tor
Glück für die Schweiz:Bergvall verstolpert den Ball und versagt vor leerem Tor

«Ich dachte, das ist ein Tor»
Kobel schildert Wahnsinns-Situation gegen Schweden

Die Schweizer Nationalmannschaft zeigt sich auch in Stockholm in Topform. Goalie Gregor Kobel betont den starken Teamgeist seit dem USA-Trip – und schildert die vergebene Monsterchance von Lucas Bergvall.
9:0 Tore – Gregor Kobel und der Nati läufts in der Quali wie geschmiert.
Darum gehts

  • Nati-Goalie Gregor Kobel musste in WM-Qualifikation noch kein Gegentor hinnehmen
  • Kobel lobt Teamleistung und betont starken Zusammenhalt seit USA-Trip
  • Drei Siege, 9:0 Torverhältnis und vier weisse Westen für Kobel
Tobias Wedermann und Toto Marti

Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 9:0. Nati-Goalie Gregor Kobel musste in dieser WM-Qualifikation noch kein einziges Gegentor hinnehmen. «Das ist eine sehr, sehr gute Statistik», sagt Kobel. Damit lobt er aber nicht etwa sich selber, sondern das ganze Team. Mit dem Testspiel gegen die USA ist es allerdings die vierte weisse Weste für den Dortmund-Star. Er gibt zu: «Das ist ein sehr schönes Gefühl, und ich hoffe, dass das noch etwas bleibt.»

Beinahe wäre seine Torlos-Serie allerdings zu Ende gegangen. Der 19-jährige Lucas Bergvall steht nach einer Isak-Vorlage in der ersten Halbzeit gegen die Schweden komplett frei vor dem Tor, muss den Ball nur noch reinschieben, doch er trifft den Ball nicht. Eine Wahnsinnssituation. «Ich ging davon aus, dass Isak alleine auf mich zukommt, und hatte mich auf ihn konzentriert», schildert Kobel die gefährliche Konterszene. Als dieser dann aber den Ball quer zu Bergvall spielte, sei es für ihn klar gewesen, dass das jetzt wohl ein Tor ist. «Ich habe mich dennoch reingeworfen in der Hoffnung, dass er ihn nicht gut trifft und mich anschiesst. Er hat ihn dann so schlecht getroffen, dass gar nichts passiert ist. Da hatten wir etwas Glück.»

«Wir müssen jetzt durchziehen»

Glück, das man sich mit Topleistungen in dieser WM-Quali durchaus verdient hat. Nach der Ernennung zur Nummer 1 vor einem Jahr folgte ein Herbst voller Niederlagen und Gegentore in der Nations League. Das ist alles Schnee von gestern. «Seit dem USA-Trip sind wir eine zusammengeschweisste Truppe, die sehr gut im Flow ist, eine sehr gute Energie hat und sich unbedingt für die Weltmeisterschaft qualifizieren will», sagt Kobel.

Den Teamgeist habe man auch in Stockholm am Freitagabend mehr als nur gespürt. «Die Schweden haben Riesen-Namen mit Riesen-Marktwert in der Offensive, aber am Ende sind elf Spieler als Mannschaft auf dem Platz», so der Zürcher. Der 27-Jährige hat jetzt aber auch eine klare Vorstellung, wie es weitergehen soll: «Wir müssen jetzt durchziehen, das Ding im nächsten Spiel zu Ende bringen. Wir wollen nach Amerika.» Am besten erneut mit einer 0 bei den Gegentoren.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
