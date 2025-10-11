Die Schweizer Nationalmannschaft zeigt sich auch in Stockholm in Topform. Goalie Gregor Kobel betont den starken Teamgeist seit dem USA-Trip – und schildert die vergebene Monsterchance von Lucas Bergvall.

Drei Siege, 9:0 Torverhältnis und vier weisse Westen für Kobel

Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 9:0. Nati-Goalie Gregor Kobel musste in dieser WM-Qualifikation noch kein einziges Gegentor hinnehmen. «Das ist eine sehr, sehr gute Statistik», sagt Kobel. Damit lobt er aber nicht etwa sich selber, sondern das ganze Team. Mit dem Testspiel gegen die USA ist es allerdings die vierte weisse Weste für den Dortmund-Star. Er gibt zu: «Das ist ein sehr schönes Gefühl, und ich hoffe, dass das noch etwas bleibt.»

Beinahe wäre seine Torlos-Serie allerdings zu Ende gegangen. Der 19-jährige Lucas Bergvall steht nach einer Isak-Vorlage in der ersten Halbzeit gegen die Schweden komplett frei vor dem Tor, muss den Ball nur noch reinschieben, doch er trifft den Ball nicht. Eine Wahnsinnssituation. «Ich ging davon aus, dass Isak alleine auf mich zukommt, und hatte mich auf ihn konzentriert», schildert Kobel die gefährliche Konterszene. Als dieser dann aber den Ball quer zu Bergvall spielte, sei es für ihn klar gewesen, dass das jetzt wohl ein Tor ist. «Ich habe mich dennoch reingeworfen in der Hoffnung, dass er ihn nicht gut trifft und mich anschiesst. Er hat ihn dann so schlecht getroffen, dass gar nichts passiert ist. Da hatten wir etwas Glück.»

«Wir müssen jetzt durchziehen»

Glück, das man sich mit Topleistungen in dieser WM-Quali durchaus verdient hat. Nach der Ernennung zur Nummer 1 vor einem Jahr folgte ein Herbst voller Niederlagen und Gegentore in der Nations League. Das ist alles Schnee von gestern. «Seit dem USA-Trip sind wir eine zusammengeschweisste Truppe, die sehr gut im Flow ist, eine sehr gute Energie hat und sich unbedingt für die Weltmeisterschaft qualifizieren will», sagt Kobel.

Den Teamgeist habe man auch in Stockholm am Freitagabend mehr als nur gespürt. «Die Schweden haben Riesen-Namen mit Riesen-Marktwert in der Offensive, aber am Ende sind elf Spieler als Mannschaft auf dem Platz», so der Zürcher. Der 27-Jährige hat jetzt aber auch eine klare Vorstellung, wie es weitergehen soll: «Wir müssen jetzt durchziehen, das Ding im nächsten Spiel zu Ende bringen. Wir wollen nach Amerika.» Am besten erneut mit einer 0 bei den Gegentoren.