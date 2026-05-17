Verletzungssorgen um Haris Tabakovic: Bosnien und Herzegowina droht nun der WM-Ausfall seines Top-Stürmers, der am Samstag in der Bundesliga ausgewechselt werden musste. Noch steht aber keine Diagnose fest.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die verletzungsbedingte Auswechslung von Topskorer Haris Tabakovic (31) trübt bei Mönchengladbach die Freude über das gelungene Saisonfinale gegen Hoffenheim (4:0). Der Nationalstürmer von Bosnien und Herzegowina, der in der 23. Minute sein 13. Bundesliga-Saisontor erzielt hatte, knickte in der 72. Minute in einem Zweikampf mit Ozan Kabak (26) mit dem linken Fuss um. Kurz darauf musste er gegen seinen Stammverein, von dem er an Gladbach ausgeliehen ist, raus.

Eine schwerwiegende Verletzung wäre ein harter Schlag für den Schweizer Gruppengegner. «Wir hoffen noch, dass es nicht so schlimm ist und seine WM gefährdet», erklärte Gladbach-Coach Eugen Polanski (40) nach dem Spiel. Es stehen nun detaillierte Untersuchungen über die Schwere der Verletzung an.

Tabakovic schoss Bosnien und Herzegowina im Final der WM-Barrage gegen Italien mit seinem Tor zum 1:1 in die Verlängerung respektive das Elfmeterschiessen, in dem sich der Balkanstaat sensationell zum zweiten Mal seit der Staatsgründung für eine Endrunde qualifiziert hat.

Auch Vereinssituation unklar

Auch bezüglich der Vereinszugehörigkeit steht aktuell noch ein Fragezeichen. Stand jetzt kehrt der einstige YB-Junior zu Hoffenheim zurück, wo er noch einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison hat.

«Es war eine sehr gute Entscheidung mit der einjährigen Leihe. Wir hatten im Juli ein gutes Gespräch. Haris wollte mehr Spielzeit, und er hat es überragend gemacht in Mönchengladbach. Er wird jetzt zurückkommen. Nach der WM wird man dann sehen. Wir haben in der nächsten Saison mehr Spiele. Und Haris ist ein Spieler, der Qualitäten mitbringt, die wir vielleicht nicht so im Kader haben. Auf der anderen Seite ist er im Sommer aber auch im letzten Vertragsjahr. Daher müssen wir alles abwägen», kommentierte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker die Situation am Samstag.

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