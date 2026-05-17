Itten steigt mit Düsseldorf ab – Elversberg schafft Märchen

Fortuna Düsseldorf steigt nach einem 0:3 gegen Greuther Fürth in die dritte Liga ab. Ohne den gesperrten Cedric Itten blieb die Fortuna torlos und verpasste knapp die Relegation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fortuna Düsseldorf steigt nach 0:3 gegen Greuther Fürth in dritte Liga ab

Elversberg schafft mit 3:0 gegen Preussen Münster erstmals den Bundesliga-Aufstieg

Bielefeld beendet Saison nach 6:1 gegen Hertha auf Platz 13

Andri Bäggli Redaktor Sport

Am letzten Spieltag ist es in der Zweiten Bundesliga um alles gegangen. Mehrere Teams konnten noch direkt absteigen, mehrere Teams noch den direkten Aufstieg schaffen. Drama war also vorprogrammiert – und genau dazu ist es auch gekommen.

Greuther Fürth – Fortuna Düsseldorf 3:0

Cedric Itten steigt mit Düsseldorf in die dritte Liga ab. Das, weil die Fortuna ohne den gesperrten Schweizer WM-Fahrer kein einziges Tor schiesst, dafür aber drei kassiert. Hätte Düsseldorf gegen den direkten Konkurrenten nur mit zwei Toren unterschied verloren, hätten sie sich in die Relegation gerettet. In dieser stehen nun die Fürther. Beinahe hätten die Franken noch den direkten Klassenerhalt geschafft, doch das 4:0 von Noel Futkeu zählte wegen hauchdünnem Abseits nicht. Mit einem Vier-Tore-Sieg von Fürth wäre Braunschweig plötzlich in der Relegation gestanden. In den beiden Entscheidungsspielen trifft Fürth jetzt auf Rot-Weiss Essen.

Bielefeld – Hertha 6:1

Dass Düsseldorf direkt absteigt, hängt auch mit dem Sieg von Bielefeld zusammen. Hertha geht dank Linus Gechter in der 61. Minute in Führung. Damit wäre die Arminia auf dem 17. Tabellenplatz gestanden. Doch die Bielefelder rappeln sich nochmals auf, gleichen erst aus und schiessen die Berliner dann gleich mit fünf weiteren Toren ab. Bielefeld schliesst dank des Sieges die Saison sogar noch auf dem 13. Rang ab.

Elversberg – Preussen Münster 3:0

Elversberg hat das Märchen geschafft! Vor vier Jahren spielten die Saarländer noch in der Regionalliga – ab der kommenden Saison heisst es Bundesliga. Wie der Abstiegskampf war auch das Aufstiegsrennen ein Krimi. Hannover, Paderborn und Elversberg hatten vor dem letzten Spieltag alle 59 Punkte. Elversberg lag in der Pole-Position mit dem besten Torverhältnis und sorgte dank des 3:0-Sieges gegen den Absteiger Preussen Münster aus eigener Kraft für den Aufstieg.

Hannover – Nürnberg 3:3

Bitter ist der letzte Spieltag für Hannover ausgegangen. Die 96er verpassen den dritten Platz, der die Aufstiegsrelegation bedeutet hätte. Das Spiel war ein wildes Hin und Her. Erst geht Nürnberg in Führung, ehe Hannover umgehend ausgleicht und kurz vor der Pause selbst in Führung geht. Nach dem Seitenwechsel waren die Hannoveraner aber gedanklich wohl noch in der Kabine, denn nur Sekunden nach Wiederanpfiff klingelt es im Kasten des Aufstiegsaspiranten. Hannover kämpft, geht dank eines Eigentors erneut in Führung. Kurz vor Schluss aber der Dolchstoss: Nürnberg gleicht wieder aus, Hannover landet auf Platz vier. Die Relegation spielt nun Paderborn, die ihr Spiel gegen Darmstadt mit 2:0 gewonnen haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos