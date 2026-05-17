Der FC Midtjylland gibt bekannt, dass Kevin Mbabu und Junior Zé beim letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Bröndby IF verabschiedet werden. Damit endet für die beiden Schweizer das Kapitel Dänemark.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Midtjylland verabschiedet Mbabu und Zé beim Spiel gegen Bröndby IF

Mbabu nach Vertragsende ablösefrei zu haben

Zé kehrt nach Leihe zu FC Basel zurück, Kaufoption nicht genutzt

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der dänische Klub FC Midtjylland offiziell bekannt gibt, werden die beiden Schweizer Kevin Mbabu (31) und Junior Zé (20) im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen Bröndby IF (Sonntag, 18 Uhr) verabschiedet.

Während Mbabus Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird, kehrt Zé nach seiner sechsmonatigen Leihe zum FC Basel zurück. Die Dänen bestätigten damit, dass sie die Kaufoption über zwei Millionen Franken für den U-Nationalspieler nicht ziehen werden. Bei den Bebbi besitzt er noch einen Vertrag bis 2027. Mbabu hingegen spielte seit Sommer 2024 in Dänemark – wohin es den 25-fachen Schweizer Nationalspieler als nächstes zieht, ist bislang noch offen.