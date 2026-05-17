Holt sich der SC Freiburg einen Ex-FCZ-Star? Gerüchten zufolge bemüht sich der Europa-League-Finalist um einen Transfer von Wilfried Gnonto, der bei seinem Verein Leeds United nur noch Rotationsspieler ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SC Freiburg verhandelt mit Leeds United über Wilfried Gnonto-Transfer

Gnonto spielt in England kaum, nur 4 Einsätze in Startelf

Freiburg war schon 2022 an Gnonto interessiert

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, bemüht sich der SC Freiburg seit mehreren Wochen intensiv um Ex-FCZ-Star Wilfried Gnonto. Der 22-jährige Italiener steht aktuell bei Noah Okafors (25) Leeds United unter Vertrag.

Die Gespräche zwischen den Vereinen und dem Management des Spielers sollen bereits laufen. Wie Plettenberg schreibt, zeige sich Leeds offen für einen Verkauf oder eine Leihe mit Kaufpflicht. Sollte der Deal zustande kommen, würde Gnonto in Freiburg auf zwei Schweizer treffen: Johan Manzambi und Bruno Ogbus (beide 20).

Der Grund für die potenziellen Verkaufsabsichten der Peacocks: Gnonto hat in England einen schweren Stand und ist längst kein Stammspieler mehr. In der laufenden Premier-League-Saison kam er in 36 Partien zwar 21 Mal zum Einsatz (ohne Torerfolg), stand dabei aber nur viermal in der Startelf.

Eine Notiz am Rande: Freiburg hatte den Offensivakteur schon auf dem Zettel, bevor dieser damals von Zürich auf die Insel wechselte. Bereits im Sommer 2022 gehörte der Bundesligist zu den zahlreichen Interessenten, die um die Dienste des damaligen FCZ-Youngster buhlten. Schlagen die Breisgauer vier Jahre später zu?

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