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Trainer-Knall nach WM-Klatsche
Bei Tunesien übernimmt der Weltmeister-Schreck

Mitten im Turnier soll Trainer Hervé Renard bei Tunesien die Wende bringen. Der Franzose sorgte vor vier Jahren noch für die grösste Überraschung der WM.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Hervé Renard ist neuer Trainer von Tunesien.
Foto: foto-net / Teamfoto
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Björn LindroosRedaktor Sport

Nach der 1:5-Auftaktpleite gegen Schweden trennte sich Tunesien kurzerhand von Trainer Sabri Lamouchi (54). Jetzt steht der Nachfolger fest. Hervé Renard (57) übernimmt das nordafrikanische Team und soll für eine Wende mitten im Turnier sorgen.

Renard ist im afrikanischen Fussball ein prominenter Name. Er trainierte unter anderem schon Sambia, Angola und die Elfenbeinküste und reiste mit Marokko zur WM 2018. Auch die französische Frauen-Nati coachte er. Die grösste Bekanntheit erlangte der Franzose aber wohl als Trainer von Saudi-Arabien.

Er schockte schon die Gauchos

An der WM in Katar vor vier Jahren sorgte er mit den Saudis für eine Sensation, als er im ersten Spiel Argentinien mit 2:1 schlug. Die Südamerikaner sollten später kein Spiel mehr verlieren und krönten sich bekanntlich zum Weltmeister.

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Im April wurde er als Trainer von Saudi-Arabien entlassen, der Traum von der dritten WM schien zu platzen. Jetzt geht er verspätet doch noch in Erfüllung. «Er wird bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2026 die Leitung der Nationalmannschaft übernehmen», sagte der tunesische Verbandspräsident Moez Nassari im staatlichen Fernsehen.

Am Dienstag soll Renard im mexikanischen Monterrey die erste Trainingseinheit leiten. In den zwei verbleibenden Gruppenspielen trifft Tunesien auf Japan und Holland.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Tunesien
Tunesien
Holland
Holland
Frankreich
Frankreich
Schweden
Schweden
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