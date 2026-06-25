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Zwei Frauen pfeifen WM-Spiele
Tori Penso und Katia Garcia brechen Männerdominanz unter WM-Schiris

Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag stehen mit Tori Penso und Katia Garcia die beiden einzigen Schiedsrichterinnen der WM 2026 im Einsatz. Während es für Penso das bereits zweite Aufgebot an diesem Turnier ist, feiert Garcia ihre Premiere.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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1/7
Wie schon in Katar leiten auch in Nordamerika Frauen die WM-Partien. Katia Garcia stammt aus Mexiko.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tori Penso und Katia Garcia leiten Partien am 3. Spieltag
  • Für alle Haupt-Schiedsrichter gibts mindestens 80'000 CHF
  • Sandro Schärer wurde als einziger Schweizer Spielleiter aufgeboten
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Sandro Schärer ist der einzige Schweizer unter den total 51 Unparteiischen, die der Fifa am Turnier in Nordamerika zur Verfügung stehen. Doch der 38-Jährige wartet noch immer auf seinen Premiereneinsatz an dieser WM. Anders die Situation bei Tori Penso, die nach Tschechien-Südafrika auch beim Spiel zwischen Ecuador und Deutschland am Donnerstagabend die Zügel in der Hand hält. Katia Garcia feiert derweil mit der Spielleitung des Duells zwischen Tunesien und den Niederlanden ihr Debüt (Freitag um 1 Uhr).

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Wichtige Personalien für Fifa-Initiative

Dass Schiedsrichterinnen Männerspiele auf höchste Niveau leiten, gabs bereits in Katar. Das Aufgebot für Tori Penso und Katia Garcia ist dadurch zwar keine Premiere, dafür eine wichtige Massnahme in einer Bestrebung der Fifa. Der Weltverband verfolgt das «Ziel, das Schiedsrichterwesen für Frauen weiterzuentwickeln», wie Fifas Schiri-Chef Pierluigi Collina im April erklärte. Diesem Bestreben folgten denn auch Taten. So arbitrieren nebst den beiden Spielleiterinnen vier weitere Frauen als Assistentinnen oder VAR. Dennoch bleiben sie gegenüber den Männern stark in der Unterzahl.

Viele altbekannte Gesichter um Sandro Schärer

Unter ihnen finden sich passend zu den aufgebotenen Spielern die grössten Namen der internationalen Schiedsrichter-Elite. Und so erstaunt es nicht, dass die üblichen Verdächtigen derzeit in Nordamerika weilen. Mit Francois Letexier, Danny Makkelie, Szymon Marciniak oder dem englischen Duo Michael Oliver und Anthony Taylor sind Namen vertreten, die unter anderem reihenweise Erfahrung aus der Champions League und aus anderen grossen Turnieren mitbringen.

Mit Sandro Schärer hats auch ein Schweizer Schiedsrichter ans Turnier geschafft. Für den 38-Jährigen wird es die erste WM, 2024 stand er bereits an der EM in Deutschland im Einsatz. Begleitet wird er von Stephane de Almeida (Assistent) und Fedayi San (VAR). Apropos Deutschland: Als eine der besten fünf Ligen der Welt schickten unsere Nachbarn vier Unparteiische ans Turnier, gleich viele wie Italien. Am häufigsten aus den Top-5-Ligen vertreten ist Frankreich (8) gefolgt von England (7) und Spanien (5).

Unabhängig davon, wer wie viele Partien leiten darf, dürfen sich alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf einen ordentlichen Zahltag freuen. Wie die «Times» schreibt, sind 100'000 US-Dollar garantiert (ca. 80'000 CHF). Je weiter man im Turnier pfeifen darf, desto höher die Prämie. Auch in dieser Hinsicht also eine wahre XXL-WM.

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Alle Unparteiischen der WM 2026

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

  • Abdulrahman Al Jassim (Katar)
  • Khalid Al Turais (Saudiarabien)
  • Yusuke Araki (Japan)
  • Omar Abdulkadir Artan (Somalia)
  • Pierre Atcho (Gabun)
  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Dahane Beida (Mauretanien)
  • Juan Gabriel Benitez (Paraguay)
  • Juan Calderon (Costa Rica)
  • Raphael Claus (Brasilien)
  • Ismail Elfath (USA)
  • Espen Eskas (Norwegen)
  • Alireza Faghani (Australien)
  • Yael Falcon Perez (Argentinien)
  • Drew Fischer (Kanada)
  • Cristian Garay (Chile)
  • Katia Garcia (Mexiko)
  • Mustapha Ghorbal (Algerien)
  • Alejandro Hernandez (Spanien)
  • Dario Herrera (Argentinien)
  • Jalal Jayed (Marokko)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Neuseeland)
  • Istvan Kovacs (Rumänien)
  • Francois Letexier (Frankreich)
  • Ning Ma (China)
  • Adham Makhadmeh (Jordanien)
  • Danny Makkelie (Niederlande)
  • Szymon Marciniak (Polen)
  • Maurizio Mariani (Italien)
  • Hector Said Martinez (Honduras)
  • Amin Mohamed (Ägypten)
  • Oshane Nation (Jamaika)
  • Glenn Nyberg (Schweden)
  • Michael Oliver (England)
  • Omar Al Ali (Vereinigte Arabische Emirate)
  • Kevin Ortega (Peru)
  • Tori Penso (USA)
  • Joao Pinheiro (Portugal)
  • Ramon Abatti (Brasilien)
  • Cesar Ramos (Mexiko)
  • Andres Rojas (Kolumbien)
  • Sandro Schärer (Schweiz)
  • Ilgiz Tantashev (Usbekistan)
  • Anthony Taylor (England)
  • Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Facundo Tello (Argentinien)
  • Abongile Tom (Südafrika)
  • Clement Turpin (Frankreich)
  • Jesus Valenzuela (Venezuela)
  • Slavko Vincic (Slowenien)
  • Wilton Sampaio (Brasilien)
  • Felix Zwayer (Deutschland)

Assistentinnen und Assistenten

  • Amos Abeigne (Gabun)
  • Mahmoud Abouelregal (Ägypten)
  • Mostafa Akarkad (Marokko)
  • Mohammed Al Abakry (Saudiarabien)
  • Mohamed Al Hammadi (Vereinigte Arabische Emirate)
  • Mohammad Al Kalaf (Jordanien)
  • Saoud Al Maqaleh (Katar)
  • Taleb Al Marri (Katar)
  • Ahmad Al Roalle (Jordanien)
  • Lyes Arfa (Kanada)
  • Kyle Atkins (USA)
  • Carlos Barreiro (Uruguay)
  • Micheal Barwegen (Kanada)
  • Isaak Bashevkin (Norwegen)
  • Adam Kupsik (Polen)
  • Mahbod Beigi (Schweden)
  • Juan Pablo Belatti (Argentinien)
  • Gary Beswick (England)
  • Daniele Bindoni (Italien)
  • Marco Bisguerra (Mexiko)
  • Zakaria Brinsi (Marokko)
  • Bruno Boschilia (Brasilien)
  • Bruno Pires (Brasilien)
  • Stuart Burt (England)
  • Eduardo Cardozo (Paraguay)
  • Gabriel Chade (Argentinien)
  • Danilo Manis (Brasilien)
  • Nicolas Danos (Frankreich)
  • Stephane de Almeida (Schweiz)
  • Jan De Vries (Niederlande)
  • Maximiliano Del Yesso (Argentinien)
  • Christian Dietz (Deutschland)
  • Boris Ditsoga (Gabun)
  • Jan Erik Engan (Norwegen)
  • Rodrigo Figueiredo (Brasilien)
  • Timur Gaynullin (Usbekistan)
  • Mokrane Gourari (Algerien)
  • Alexander Guzman (Kolumbien)
  • Ahmed Hossam Taha (Ägypten)
  • Jerson Santos (Angola)
  • Bruno Jesus (Portugal)
  • Robert Kempter (Deutschland)
  • Tomaz Klancnik (Slowenien)
  • Andraz Kovacic (Slowenien)
  • George Lakrindis (Australien)
  • James Lindsay (Australien)
  • Tomasz Listkiewicz (Polen)
  • Walter Lopez (Honduras)
  • Luciano Maia (Portugal)
  • James Mainwaring (England)
  • Mihai Marica (Rumänien)
  • Brooke Mayo (USA)
  • Jun Mihara (Japan)
  • Juan Carlos Mora (Costa Rica)
  • David Moran (El Salvador)
  • Tulio Moreno (Venezuela)
  • Alberto Morin (Mexiko)
  • Cyril Mugnier (Frankreich)
  • Jose Enrique Naranjo Perez (Spanien)
  • Cristian Navarro (Argentinien)
  • Kathryn Nesbitt (USA)
  • Elvis Noupue (Kamerun)
  • Adam Nunn (England)
  • Michael Orue (Peru)
  • Benjamin Pages (Frankreich)
  • Corey Parker (USA)
  • Antonio Pupiro (Nicaragua)
  • Rafael Alves (Brasilien)
  • Mehdi Rahmouni (Frankreich)
  • Christian Ramirez (Honduras)
  • Sandra Ramirez (Mexiko)
  • Jose Retamal (Chile)
  • Miguel Rocha (Chile)
  • Facundo Rodriguez (Argentinien)
  • Milciades Saldivar (Paraguay)
  • Diego Sanchez (Spanien)
  • Zakhele Siwela (Südafrika)
  • Andreas Soderkvist (Schweden)
  • Hessel Steegstra (Niederlande)
  • Nicolas Taran (Uruguay)
  • Alberto Tegoni (Italien)
  • Isaac Trevis (Neuseeland)
  • Andrey Tsapenko (Usbekistan)
  • Ferencz Tunyogi (Rumänien)
  • Jorge Urrego (Venezuela)
  • Caleb Wales (Trinidad und Tobago)
  • Abbes Akram Zerhouni (Algerien)
  • Fei Zhou (China)

Video-Referees (VAR)

  • Khamis Al-Marri, (Katar)
  • Abdullah Alshehri (Saudiarabien)
  • Mahmoud Ashour (Ägypten)
  • Ivan Bebek (Kroatien)
  • Jerome Brisard (Frankreich)
  • Bastian Dankert (Deutschland)
  • Carlos Del Cerro Grande (Spanien)
  • Marco Di Bello (Italien)
  • Joe Dickerson (USA)
  • Willy Delajod (Frankreich)
  • Hamza El Fariq (Marokko)
  • Shaun Evans (Australien)
  • Ming Fu (China)
  • Nicolas Gallo (Kolumbien)
  • Antonio Garcia (Uruguay)
  • Jarred Gillett (England)
  • Leodan Gonzalez (Uruguay)
  • Tatiana Guzman (Nicaragua)
  • Dennis Higler (Niederlande)
  • Tomasz Kwiatkowski (Polen)
  • Juan Lara (Chile)
  • Hernan Mastrangelo (Argentinien)
  • Erick Miranda (Mexiko)
  • Mohammed Obaid Khadim (Vereinigte Arabische Emirate)
  • Guillermo Pacheco (Mexiko)
  • Fedayi San (Schweiz)
  • Juan Soto (Venezuela)
  • Rodolpho Toski (Brasilien)
  • Bram Van Driessche (Belgien)
  • Armando Villarreal (USA)
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Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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