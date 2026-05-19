In weniger als einem Monat wird die WM in Nordamerika eröffnet. Obwohl noch nicht alle Verbände ihre Spielerliste präsentierten, ist das WM-Aus für einige Stars bereits fix. Eine Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dominik Szoboszlai wertvollster fehlender Spieler (100 Millionen)

Robert Lewandowski (37) und andere Altstars verpassen wohl letzte WM

Kosovo-Trio unter Ex-Super-Ligisten, die das Turnier nur im TV sehen

Am 11. Juni um 21 Uhr Schweizer Zeit lancieren Mexiko und Südafrika das grösste Fussballturnier aller Zeiten. Während gut eines Monats kämpfen 48 Länder in Mexiko, Kanada und den USA um den Weltmeistertitel und schicken dafür ihre Top-Stars auf den Rasen (zum Spielplan mit PDF). Weil jede Nation nur 26 Spieler mit ans Turnier nehmen darf, erhalten nicht alle grossen Namen einen Platz im Kader.

Ungekrönte Marktwert-Könige

Wenn man die Liste der wertvollsten Spieler anschaut, muss man bis zu Platz 18 runterscrollen, um den ersten zu finden, der sich nicht fürs Turnier qualifizierte. Liverpool-Star Dominik Szoboszlai (25, Marktwert: 100 Millionen Euro) scheiterte mit Ungarn in der Quali an Portugal und Irland. Mit Georgien-Star Khvicha Kvaratskhelia (25, 90 Millionen), Kamerun-Knipser Bryan Mbeumo (26, 80 Millionen) und Italo-Maestro Sandro Tonali (26, 80 Millionen) folgen drei weitere namhafte Akteure aus den Top-5-Ligen. Auch Nigeria-Goalgetter Victor Osimhen (27, 75 Millionen) muss als einer der 50 wertvollsten Spieler der Welt das Spektakel von zu Hause aus verfolgen. Brasilien-Juwel Joao Pedro (24, 75 Millionen) hätte indes eine Chance aufs Turnier gehabt, fand im Aufgebot von Carlo Ancelotti aber keinen Platz.

Glanzlose Ex-Super-League-Stars

Einige Namen, die mittlerweile im Weltfussball unterwegs sind, haben ihre Spuren auch in der Super League hinterlassen. Durch das Kosovo-Aus verpassen mit Leon Avdullahu (22), Albian Hajdari (22, beide Hoffenheim) und Edon Zhegrova (27, Juventus Turin) drei ehemalige Basler ihre erste Endrunde. Das gleiche Schicksal erleidet Ex-FCB-Flügel Philip Otele (26, HSV), der mit Nigeria in der Quali scheiterte. Dem Italien-Drama ist auch Ex-Sion-Verteidiger Federico Dimarco (28, Inter Mailand) zum Opfer gefallen.

Opfer der Verletzungshexe

Unter den bestätigten WM-Verpassern finden sich bereits jetzt einige grosse Namen wie Hugo Ekitiké (23, Liverpool), Serge Gnabry (30, Bayern) oder Rodrygo (25, Real). Aus dem Königlichen Lazarett kommen mit Ferland Mendy (30) und Eder Militao (28) zwei weitere Spieler hinzu. Und apropos Brasilianer: Top-Talent Estevao (19, Chelsea) muss ebenfalls passen. Mehrfache Verletzungssorgen plagen auch die Niederländer, die in Person von Xavi Simons (23, Tottenham) und Matthijs de Ligt (26, ManUtd) zwei Startelf-Kandidaten zu Hause lassen müssen. Bosnien-Held Haris Tabakovic (31, Gladbach), der sein Land im WM-Playoff gegen Italien mit seinem Treffer zum 1:1 überhaupt erst ins letztlich entscheidende Elfmeterschiessen rettete, zog sich vergangenen Samstag eine Verletzung zu und fällt offenbar lange aus.

Letzte Chance – vorbei

Für Spieler, die sich im Herbst ihrer Karriere befinden, wäre das anstehende Turnier wohl die letzte Chance für eine (weitere) WM-Teilnahme gewesen. Robert Lewandowski (37) scheiterte mit Polen an Schweden, nach dem Spiel wurde gar über seinen Rücktritt aus dem Nationalteam spekuliert. Auch Christian Eriksen (34) wird in vier Jahren wohl nicht mehr dabei sein, gleich wie Daniel Carvajal (34). Als Goalie kann Jan Oblak (33) in vier Jahren vielleicht nochmals angreifen, sicher ist dies jedoch nicht.

Es gibt noch eine nächste WM

Für einige interessante Jungspieler wäre es die erste Möglichkeit, auf der grössten Bühne des Sports aufzulaufen. Christian Kofane (19, 40 Millionen) sorgt bei Leverkusen für Furore, wird in Nordamerika aber mit Kamerun fehlen. Der 20-jährige Däne Victor Froholdt (20, 30 Millionen) und Polen-Flügel Oskar Pietuszewski (17, 20 Millionen) wirbeln bei Porto zusammen, verpassen aber beide die WM. Bei Italien gilt Pio Esposito (20, 45 Millionen) als eines der grössten Zukunftsversprechen. Ebenfalls gedulden muss sich der portugiesische West-Ham-Söldner Mateus Fernandes (21, 35 Millionen).