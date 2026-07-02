Ivan Rakitic steht in der Nacht auf Freitag vor der Nacht der Nächt! Um ein Uhr spielen seine Kroaten gegen Portugal, um fünf Uhr seine Schweizer gegen Algerien. «Mal schauen, was ich schaffe», sagt der Ex-Weltstar.

Ivan Rakitic gibt alles, um beide Spiele in dieser Nacht zu schaffen

Ivan Rakitic gibt alles, um beide Spiele in dieser Nacht zu schaffen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ivan Rakitic fiebert WM-Spielen von Kroatien und der Schweiz in der Nacht auf Freitag entgegen

Der Ex-Weltstar versucht beide Spiele zu schaffen, die um 1 und 5 Uhr nachts steigen

Rakitic: Schweiz ist klarer Favorit, Kroatien mit Chancen trotz starken Portugiesen

Alain Kunz Reporter Fussball

Wenn jemand zu zwei der in einer solchen Nacht involvierten Teams eine derartige Beziehung hat wie Ivan Rakitic (38), dann wirds tough: Um ein Uhr steigt Kroatien gegen Portugal. Und um fünf Uhr spielt die Schweiz gegen Algerien. Der schweizerisch-kroatische Doppelbürger, der in Möhlin AG geboren und in der Schweiz aufgewachsen ist, will es versuchen: «Mal schauen, was ich schaffe. Es wird hart! Vielleicht muss ich dann irgendwas halt doch in der Zusammenfassung am anderen Morgen schauen.» Rakitics Vorteil: Er macht derzeit Ferien mit seiner Familie. Wo? «In Split, wo ich wohne …»

In Kroatien gibt s keine Ü40-Diskussion wie in Portugal

Und was sagt der ehemalige FCB-Star, als WM-Finalist und Champions-League-Sieger mit Barcelona der erfolgreichste Fussballer mit Schweizer Pass aller Zeiten, zu den beiden Spielen seiner Teams? Bei Kroatien gegen Portugal gehts darum, einen der beiden Ü40-Weltfussballer zu verabschieden: Luka Modric (40) oder Cristiano Ronaldo (41). «Ich hoffe nicht, dass die grosse Nati-Karriere von Luka diese Nacht zu Ende geht. Natürlich ist Portugal wegen der unglaublichen Erfahrung und der hohen Qualität der Einzelspieler leicht zu favorisieren. Aber es ist eine K.o.-Phase einer WM. Da ist alles möglich.» Doch nicht nur Modric ist in die Jahre gekommen. Auch Pasalic, Kramaric, Perisic, Kovacic und Budimir sind alle über 30. Teils deutlich. «Aber die sind alle noch voll im Saft!» Und nach der WM? «Die nächste Generation steht in den Startlöchern. Ich bin überzeugt, dass der kroatische Fussball eine Top-Zukunft hat», sagt Rakitic.

Doch noch sind die Alten um Modric da. Und wie! «Da gibts keine Diskussion wie in Portugal, ob man einen Ü40-Spieler einsetzen soll oder nicht. Luka hat eine überragende Rolle in unserem Team. Da gibts nur eines: die komplette Unterstützung für ihn!» Könnte also ein Vorteil sein. Und wenn Kroatien das schafft, dann wartet Spanien. «Halt!», wirft Rakitic ein. «Mal schauen, ob es dann wirklich Spanien wird. Vielleicht auch Österreich …»

Petkovic muss sich viel einfallen lassen

Im Spiel der Schweiz gegen Algerien hat er hingegen einen klareren Favoriten ausgemacht: Das Land, in dem er gross wurde. Und das ist nicht Algerien. «Ich bin sehr gespannt, wie der Mister der Algerier seine Mannschaft gegen die Schweiz vorbereitet. Denn Vladimir Petkovic muss sich einiges einfallen lassen. Die Schweiz ist der klare Favorit. Ich habe das Gefühl, die Jungs von Murat Yakin werden von Spiel zu Spiel besser und eingespielter. Das Team hat das Potenzial, eine schöne WM-Überraschung zu werden, sollte es die Hürde Algerien nehmen. Denn die Mannschaft kann für jeden Gegner unangenehm werden. Aber es wird nicht einfach werden gegen die Nordafrikaner. Der Start wird entscheidend sein. Die Schweiz muss von Beginn weg zeigen, wer der Chef im Haus ist. Dann kommts gut.»