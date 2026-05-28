Der elitäre Club der jungen Reichen aus der Schweiz

Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» kürt die 100 reichsten Menschen mit Schweizer Pass oder Wohnort, die jünger als 40 Jahre sind. Blick stellt dir die wichtigsten aus der exklusiven Liste vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 19 neue Namen auf der «100 unter 40»-Liste mit Millionenvermögen

Andri Ragettli glänzt als Freestyle-Star und verdient durch virale Videos

David Wertheimer führt mit 5 bis 6 Milliarden Franken die Liste an

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Schweiz bekommt jedes Jahr neuen Millionärsnachwuchs. Junge Menschen feiern finanziellen Erfolg in der Wirtschaft, im Sport oder in der Unterhaltungsbranche. Oder profitieren vom Erbe der Eltern. Gleich 19 Neulinge haben es in die exklusive Bilanz-Liste «100 unter 40» geschafft. Sie führt die 100 reichsten Menschen unter 40 Jahren mit Schweizer Pass oder hiesigem Wohnsitz auf. Sie bringen alle ein Vermögen von mindestens 2 Millionen Franken mit. Aufgeteilt sind sie in die Kategorien der Jungunternehmer, der Erben und der Stars.

Die Neulinge verdrängen Personen, die mittlerweile älter als 40 Jahre sind, nicht mehr unternehmerisch tätig sind, an Vermögen eingebüsst haben oder – wenn sie keinen roten Pass besitzen – nicht mehr in der Schweiz leben. Das bekannteste neue Gesicht in der diesjährigen Bilanz-Liste ist zweifellos Andri Ragettli (27). Der Bündner Freestyle-Skifahrer ist längst eine Ikone seines Sports – auch wenn ihm eine Olympia-Medaille noch fehlt. Mit seinen kreativen Social-Media-Videos landet Ragettli regelmässig virale Hits, die ein Millionenpublikum erreichen. Dadurch ist er selber zu einer Marke geworden, was ihm lukrative Sponsoringverträge einbringt. Die Bilanz schätzt sein Vermögen auf 2 bis 5 Millionen Franken.

Bilanz-Liste: die jungen Reichsten Sie haben erfolgreich Unternehmen aufgebaut, kassieren mit ihrem Talent Millionengagen oder hatten einfach das Glück, reich geboren zu werden. Sie schwimmen im Geld – und das alles, bevor sie das 40. Lebensjahr erreicht haben. Wer zählt zu den 100 Reichsten unter 40 in der Schweiz? Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zur Bilanz-Liste. Sie haben erfolgreich Unternehmen aufgebaut, kassieren mit ihrem Talent Millionengagen oder hatten einfach das Glück, reich geboren zu werden. Sie schwimmen im Geld – und das alles, bevor sie das 40. Lebensjahr erreicht haben. Wer zählt zu den 100 Reichsten unter 40 in der Schweiz? Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zur Bilanz-Liste.

Besitzer von Xhaka-Club neu mit dabei

Einem breiten Publikum dürfte auch der Name Kyril Louis-Dreyfus (28) geläufig sein. 2021 kaufte der vermögende Zürcher die Mehrheit am englischen Fussballklub AFC Sunderland für 20 bis 50 Millionen Pfund. Der Traditionsclub kehrte in der letzten Saison in die Premier League zurück und qualifizierte sich – mit Nati-Captain Granit Xhaka (33) als treibende Kraft – als Aufsteiger gleich für die Europa League. Mittlerweile hat sich der Wert von Sunderland vervielfacht. Grundlage seines Vermögens von 1,5 bis 2 Milliarden Franken ist aber sein Anteil am Familienkonzern Louis Dreyfus Company. Diesem steht seine Mutter Margarita Louis-Dreyfus (63) als Präsidentin vor.

Kyril Louis-Dreyfus gehört damit zum elitären Klub der jungen Erbinnen und Erben. Sie sind die mit Abstand vermögendste Gruppe der Bilanz-Liste. Reine Berufserben, die zu Hause bloss ihr Geld zählen, sind darin aber nicht aufgeführt. Nur solche, die auch unternehmerisch tätig sind, werden berücksichtigt. Der vermögendste Vertreter der Liste ist ebenfalls ein Neuer: David Wertheimer (39), Sohn des Chanel-Miteigentümers Gérard Wertheimer (75). Der Filius ist 5 bis 6 Milliarden Franken schwer. Mit dem familiären Vermögen baut er die Investmentplattform 1686 Partners auf, die sich auf den Lifestyle-Sektor fokussiert.

«Schönheitskönigin» ist reichste Jungunternehmerin

Nicht nur eingefleischte Basketballfans dürften Clint Capela (32) kennen, der seit 2014 in der NBA aktiv ist. Aktuell spielt der Genfer bei den Houston Rockets. Er kommt auf ein Vermögen von 50 bis 100 Millionen Franken – genauso wie Ivan Rakitic (38). Der ehemalige FC-Basel-Junior hat die Fussballschuhe mittlerweile an den Nagel gehängt, ist aber dem Sport treu geblieben. Derzeit amtet er als technischer Direktor beim kroatischen Spitzenclub Hajduk Split.

Die reichste Frau in der Liste ist Alexandra Lüönd (39). Zusammen mit ihrem Bruder Patrick (37) gründete sie 2017 Beauty2Go – und das mit einem kleinen Startkapital von 2000 Franken. Entstanden ist ein Imperium mit acht Schönheitskliniken in der Schweiz. 2025 übertrug Lüönd die operative Leitung dem Bruder und übernahm das Verwaltungsratspräsidium. Ihr Vermögen: 20 bis 50 Millionen Franken. Wobei der Hauptteil nicht auf dem Bankkonto liegt, sondern als Firmenanteile bloss auf dem Papier existiert.

Das gilt insbesondere für die Jungunternehmer. Diese Kategorie führt erneut Hany Rashwan (36) an. Der Wahlzürcher ist Co-Gründer des Krypto-Start-ups 21 Shares und kommt auf ein Vermögen von 500 bis 600 Millionen Franken.