Die Schweizer Nationalmannschaft spielt am Samstag um 21 Uhr ihr erstes WM-Gruppenspiel gegen Katar in San Francisco. Blick begleitet Nati-Fans vom Flughafen bis ins Stadion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Fans reisen in die USA für Fussball-WM, grosse Vorfreude spürbar

Flug stark ausgelastet, 45 Minuten Verspätung sorgt für Gelächter

Schweiz spielt gegen Katar, Bosnien, Kanada; Final-Tickets schon gesichert

Sandro Zulian Reporter News

Schon am Bahnhof St. Gallen ist spürbar: Da liegt etwas in der Luft. Ein junger Passant nickt anerkennend, als er den Blick-Reporter im Nati-Dress und mit Koffer erblickt. «Hopp Schwiiz!», sagt er entschlossen und ballt die Faust.

Am Flughafen Zürich nimmt die Vorfreude dann noch einmal deutlich zu. Schon im Check-in-Bereich tummeln sich die Nati-Fans, und unter die regulären Reisenden am internationalen Terminal E mischt sich ganz viel Rot-Weiss.

«Stark ausgelastet» sei der Flug, lässt das Bodenpersonal die Passagiere am Gate E22 mehrmals über die Lautsprecher wissen. Wohin es die Fans zieht: nach San Francisco, wo das erste WM-Spiel der Nati gegen Katar ansteht.

«Nicht so wie gegen Australien»

Cécile (43) und Joel (10) aus Trimbach SO können es kaum erwarten. «Die Vorfreude ist riesig!», sagt Cécile. Joel ergänzt: «Ich bin noch nie so lange geflogen, und ich hoffe, dass mir auf diesen zwölf Stunden nicht langweilig wird. Ich schlafe, mache Spiele oder game einfach.» Der Zehnjährige ist für einen Interkontinentalflug besser gerüstet als manch ein Erwachsener.

Zum Thema Vorbereitung hat Joel eine konkrete Vorstellung von der Leistung der Schweizer Nati-Helden – und klopft diesen gewissermassen auch ein bisschen auf die Finger: «Hoffentlich spielen sie nicht so wie gegen Australien. Hoffentlich spielen sie viel besser!»

«Für die Nati machen wir alles!»

Ebenfalls noch nie so lange geflogen ist Fan André (48) aus Birmensdorf ZH. «Das Weiteste waren fünf Stunden. Wir tun uns jetzt diesen 12-Stunden-Flug an. Aber für die Nati machen wir alles!» Seine Vorfreude ist unter anderem deswegen noch ein bisschen getrübt. «Aber die kommt bestimmt, wenn wir den Flug überstanden haben und uns der Trump ins Land lässt!», sagt André und lacht.

Die USA halten zum zweiten Mal seit 1994 eine Fussball-WM der Männer als Gastland ab. Die Negativ-Schlagzeilen rund um Trumps Vereinigte Staaten liessen nicht lange auf sich warten. Einreise-Puff, lange Wartezeiten – Breel Embolo kann ein Lied davon singen.

«Leibchen, Jacken, Shorts»

Die Fans am Flughafen Zürich lassen sich davon – vorerst jedenfalls – nicht aus der Ruhe bringen. «Mein Visum ist bislang noch gültig, ich habe gestern nachgeschaut», sagt André. Was der Hardcore-Nati-Fan aber mit Bestimmtheit weiss: Die Zollbehörden in den Staaten würden ganz grosse Augen machen, sollten sie sich entscheiden, Andrés Koffer zu durchsuchen. Denn seine Packung ist durchgängig rot-weiss: «Ich habe Leibchen, Jacken, Fahnen, alles. Sogar Fankurve-Shorts!»

Ähnlich gekleidet sind auch Beat Duss (47) und Nicole Dubois (44) aus Buchs ZH. Sie sind bei ihrer ersten Nati-Reise ins Ausland standesgemäss top ausgestattet im Nati-Trainer. «Die Vorfreude ist sehr gross», sagt Duss. «Ich denke, diese drei Gruppengegner kann man optimistisch anschauen.»

Auf die Schweiz wartet in der Gruppenphase erst Katar am Samstag, dann Bosnien am 18. Juni und schliesslich Kanada am 24. Juni. «Wir haben auch ein Ticket für den Final, falls es die Schweiz so weit schafft. Diesen Flug müssten wir aber noch buchen», sagt Nicole Dubois und lacht.

«Vorfreude hat schon bei der Planung angefangen»

Manuel (45) aus Büsserach SO und sein Kollege Aurelio aus Nunningen SO sind schon richtig parat für das Abenteuer WM. «Die Vorfreude hat schon bei der Planung angefangen, aber jetzt geht es richtig los!», sagt Manuel. Die beiden haben schon EM-Erfahrung in Europa gesammelt und fühlen sich jetzt bereit für die grösste Weltmeisterschaft, die es in der Geschichte jemals gab.

Die beiden Freunde plagen aber nagende Gedanken. Vor dem Interview mit Blick diskutierten sie ausgiebig über den Fall Embolo. «Stell dir vor, wir werden wieder nach Hause geschickt! Wir hoffen es nicht, aber wir stellen uns schon mal auf lange Wartezeiten bei der Einreise ein.»

Apropos Wartezeiten: Nachdem sich der rot-weisse Tross langsam in den Flieger geschoben hat, erreicht die Fans schon eine erste Hiobsbotschaft. 45 Minuten Verspätung. «Zwölf Stunden Flug sind eh zäh z'viel», sagt ein Fan zu seinem Kollegen. Lautes Gelächter im Flugzeug.

Die Schweizer sind bereit

In der Boeing 777 nimmt Blick direkt neben Nati-Fan Nick Gähler (55) aus Weinfelden TG Platz. Er winkt aber direkt ab und sagt: «Wir müssen dann in San Francisco ein Interview machen. Ich habe meine ‹Hudle› noch nicht an!»

Mit «Hudle» meint Gähler sein Fan-Dress, das aktuell noch im Koffer im Bauch des Flugzeugs auf den grossen Einsatz wartet. Am Samstag um 21 Uhr Schweizer Zeit ist es so weit. Nur so viel vorab: Es ist ein knallroter Massanzug mit Schweizer Kreuzen drauf. Gähler: «Sogar die Schnürsenkel an den Schuhen sind rot!»

Man darf getrost behaupten: The Swiss are ready for the World Cup.