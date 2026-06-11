DE
FR
Abonnieren

Letzte Chance fürs Tippspiel
Dzemaili sagt den WM-Auftakt voraus

In wenigen Stunden startet die WM 2026: Mexiko trifft im Eröffnungsspiel um 21 Uhr in Mexico City auf Südafrika. Blick-Fussball-Experte Blerim Dzemaili setzt auf klare Siege – auch für die Nati gegen Katar.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Kommentieren
1/4
Blick-Experte Blerim Dzemaili sieht die Deutschen und die Nati gut ins Turnier starten.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Nur noch wenige Stunden, bis der Ball an der WM 2026 endlich rollt. Um 21 Uhr startet das Turnier in Mexico City mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Hast du deine Tipps auf tippspiel.blick.ch schon abgegeben? Falls nicht: Jetzt ist der letzte Aufruf.

Blick-Fussball-Experte Blerim Dzemaili hat bereits vorgelegt und die ersten zehn Partien bis Sonntagabend getippt. Auffällig: Er rechnet in keinem Spiel mit einem Unentschieden – und in sieben Begegnungen trifft seiner Meinung nach nur die Siegermannschaft.

Mehr zum WM-Tippspiel von Blick
«Gipfelstürmer» greifen nach dem Tipp-Thron
WM-Fieber im Schaffhauserland
«Gipfelstürmer» greifen nach dem Tipp-Thron

Dazu gehört auch der WM-Auftakt der Nati gegen Katar. Dzemaili tippt auf einen souveränen 3:0-Erfolg. Nur Deutschland traut er einen noch deutlicheren Sieg zu: Gegen Curaçao setzt der ehemalige Mittelfeldspieler von FCZ, Napoli und Bologna auf ein 4:0.

Mit ganz grossen Überraschungen rechnet Dzemaili zum Start nicht. Dafür glaubt er an die Gastgeber: Mexiko, Kanada und die USA sieht er allesamt mit einem Sieg ins Turnier starten.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
SSC Neapel
SSC Neapel
Deutschland
Deutschland
Bologna
Bologna
FC Zürich
FC Zürich
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SSC Neapel
        SSC Neapel
        Deutschland
        Deutschland
        Bologna
        Bologna
        FC Zürich
        FC Zürich
        Schweiz
        Schweiz