Nur noch wenige Stunden, bis der Ball an der WM 2026 endlich rollt. Um 21 Uhr startet das Turnier in Mexico City mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Hast du deine Tipps auf tippspiel.blick.ch schon abgegeben? Falls nicht: Jetzt ist der letzte Aufruf.
Blick-Fussball-Experte Blerim Dzemaili hat bereits vorgelegt und die ersten zehn Partien bis Sonntagabend getippt. Auffällig: Er rechnet in keinem Spiel mit einem Unentschieden – und in sieben Begegnungen trifft seiner Meinung nach nur die Siegermannschaft.
Dazu gehört auch der WM-Auftakt der Nati gegen Katar. Dzemaili tippt auf einen souveränen 3:0-Erfolg. Nur Deutschland traut er einen noch deutlicheren Sieg zu: Gegen Curaçao setzt der ehemalige Mittelfeldspieler von FCZ, Napoli und Bologna auf ein 4:0.
Mit ganz grossen Überraschungen rechnet Dzemaili zum Start nicht. Dafür glaubt er an die Gastgeber: Mexiko, Kanada und die USA sieht er allesamt mit einem Sieg ins Turnier starten.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0