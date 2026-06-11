Elf Freunde aus dem Schaffhauserland mischen beim Blick-WM-Tippspiel mit. Die «Gipfelstürmer» hoffen auf einen der attraktiven Hauptpreise – und haben für ihren eigenen Champion sogar noch eine besondere Belohnung parat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elf Mitglieder der Gruppe «Gipfelstürmer» nehmen am WM-Tippspiel teil

Zu gewinnen: signierte Nati-Trikots, 75-Zoll-TV, Dyson-Roboter, Spezial-Smartphone

Interner Preis: Tickets für ein FC-Schaffhausen-Spiel, Treffen in FCS Arena

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die WM steht unmittelbar bevor – und damit hat auch das Tipp-Fieber viele Fans erfasst. Die Frage «Machst du beim Tippspiel auch mit?» ist derzeit allgegenwärtig. Hunderte haben sich bereits auf tippspiel.blick.ch angemeldet. Einige treten als Einzelkämpfer an, andere messen sich in Gruppen mit Freunden. Eine davon trägt den Namen «Gipfelstürmer».

«Wir machen zum ersten Mal beim Fussball-Tippspiel mit. Nachdem wir beim Eishockey-Tippspiel mit unserer Gruppe ‹Fondue für alle› so viel Spass hatten, führen wir die Tradition nun weiter», erklärt Gruppen-Administrator Martin Keller auf Blick-Anfrage.

Gemeinsam wollen die elf Mitglieder einen der attraktiven Preise abräumen. Zu gewinnen gibt es unter anderem fünf signierte Auswärtstrikots der Nati, einen 75-Zoll-QNED-Fernseher von LG mit Ultra HD 4K, einen Dyson Saug- und Wischroboter sowie ein Smartphone aus einer streng limitierten Sonderedition der legendären Razr-Reihe von Motorola.

Es warten auch private Preise

Wer innerhalb der Gruppe als Favorit gilt? «Andi Bernhard, unser Experte», sagt Keller mit einem Schmunzeln. Doch die «Gipfelstürmer» spielen nicht nur um die offiziellen Preise von Blick. Auch intern haben sie einen besonderen Anreiz geschaffen: «Der Sieger erhält Tickets für ein Spiel des FC Schaffhausen.»

Kein Zufall: Keller stammt aus Schaffhausen und führt in Hallau das Fitnesscenter Hallau Fitness. Entsprechend überrascht auch die Wahl des WM-Treffpunkts der «Gipfelstürmer» nicht. «Wir werden die Spiele in der FCS Arena verfolgen – im Stadion des FC Schaffhausen.»