Darum gehts
- Elf Mitglieder der Gruppe «Gipfelstürmer» nehmen am WM-Tippspiel teil
- Zu gewinnen: signierte Nati-Trikots, 75-Zoll-TV, Dyson-Roboter, Spezial-Smartphone
- Interner Preis: Tickets für ein FC-Schaffhausen-Spiel, Treffen in FCS Arena
Die WM steht unmittelbar bevor – und damit hat auch das Tipp-Fieber viele Fans erfasst. Die Frage «Machst du beim Tippspiel auch mit?» ist derzeit allgegenwärtig. Hunderte haben sich bereits auf tippspiel.blick.ch angemeldet. Einige treten als Einzelkämpfer an, andere messen sich in Gruppen mit Freunden. Eine davon trägt den Namen «Gipfelstürmer».
«Wir machen zum ersten Mal beim Fussball-Tippspiel mit. Nachdem wir beim Eishockey-Tippspiel mit unserer Gruppe ‹Fondue für alle› so viel Spass hatten, führen wir die Tradition nun weiter», erklärt Gruppen-Administrator Martin Keller auf Blick-Anfrage.
Gemeinsam wollen die elf Mitglieder einen der attraktiven Preise abräumen. Zu gewinnen gibt es unter anderem fünf signierte Auswärtstrikots der Nati, einen 75-Zoll-QNED-Fernseher von LG mit Ultra HD 4K, einen Dyson Saug- und Wischroboter sowie ein Smartphone aus einer streng limitierten Sonderedition der legendären Razr-Reihe von Motorola.
Es warten auch private Preise
Wer innerhalb der Gruppe als Favorit gilt? «Andi Bernhard, unser Experte», sagt Keller mit einem Schmunzeln. Doch die «Gipfelstürmer» spielen nicht nur um die offiziellen Preise von Blick. Auch intern haben sie einen besonderen Anreiz geschaffen: «Der Sieger erhält Tickets für ein Spiel des FC Schaffhausen.»
Kein Zufall: Keller stammt aus Schaffhausen und führt in Hallau das Fitnesscenter Hallau Fitness. Entsprechend überrascht auch die Wahl des WM-Treffpunkts der «Gipfelstürmer» nicht. «Wir werden die Spiele in der FCS Arena verfolgen – im Stadion des FC Schaffhausen.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0