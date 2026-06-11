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WM-Fieber im Schaffhauserland
«Gipfelstürmer» greifen nach dem Tipp-Thron

Elf Freunde aus dem Schaffhauserland mischen beim Blick-WM-Tippspiel mit. Die «Gipfelstürmer» hoffen auf einen der attraktiven Hauptpreise – und haben für ihren eigenen Champion sogar noch eine besondere Belohnung parat.
Publiziert: 01:03 Uhr
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Die WM steht vor der Tür. Und damit gibt es auch wieder unzählige Tipp-Spiele.
Foto: Defodi Images via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Elf Mitglieder der Gruppe «Gipfelstürmer» nehmen am WM-Tippspiel teil
  • Zu gewinnen: signierte Nati-Trikots, 75-Zoll-TV, Dyson-Roboter, Spezial-Smartphone
  • Interner Preis: Tickets für ein FC-Schaffhausen-Spiel, Treffen in FCS Arena
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die WM steht unmittelbar bevor – und damit hat auch das Tipp-Fieber viele Fans erfasst. Die Frage «Machst du beim Tippspiel auch mit?» ist derzeit allgegenwärtig. Hunderte haben sich bereits auf tippspiel.blick.ch angemeldet. Einige treten als Einzelkämpfer an, andere messen sich in Gruppen mit Freunden. Eine davon trägt den Namen «Gipfelstürmer».

«Wir machen zum ersten Mal beim Fussball-Tippspiel mit. Nachdem wir beim Eishockey-Tippspiel mit unserer Gruppe ‹Fondue für alle› so viel Spass hatten, führen wir die Tradition nun weiter», erklärt Gruppen-Administrator Martin Keller auf Blick-Anfrage.

Gemeinsam wollen die elf Mitglieder einen der attraktiven Preise abräumen. Zu gewinnen gibt es unter anderem fünf signierte Auswärtstrikots der Nati, einen 75-Zoll-QNED-Fernseher von LG mit Ultra HD 4K, einen Dyson Saug- und Wischroboter sowie ein Smartphone aus einer streng limitierten Sonderedition der legendären Razr-Reihe von Motorola.

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Es warten auch private Preise

Wer innerhalb der Gruppe als Favorit gilt? «Andi Bernhard, unser Experte», sagt Keller mit einem Schmunzeln. Doch die «Gipfelstürmer» spielen nicht nur um die offiziellen Preise von Blick. Auch intern haben sie einen besonderen Anreiz geschaffen: «Der Sieger erhält Tickets für ein Spiel des FC Schaffhausen.»

Kein Zufall: Keller stammt aus Schaffhausen und führt in Hallau das Fitnesscenter Hallau Fitness. Entsprechend überrascht auch die Wahl des WM-Treffpunkts der «Gipfelstürmer» nicht. «Wir werden die Spiele in der FCS Arena verfolgen – im Stadion des FC Schaffhausen.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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