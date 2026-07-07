Schweiz-Trainer Murat Yakin muss gegen Kolumbien improvisieren: Mit Manzambi, Vargas und drei weiteren Ausfällen droht ein Super-GAU in der Offensive. Wer könnte die Lücken füllen? Überraschungen scheinen programmiert.

Tobias Wedermann Fussballchef

Wenn Murat Yakin eine Startelf für ein Spiel plant, ist er immer für eine Überraschung gut. Dass der 51-Jährige unerwartete Veränderungen aus dem Hut zaubert, ist inzwischen fast schon zu einer Tradition geworden. Jetzt sind aber nicht nur Yakins Qualitäten als Magier, sondern auch als Improvisator gefragt.

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Tritt der schlimmste aller Fälle ein, fallen Michel Aebischer, Luca Jaquez, Djibril Sow, Rubén Vargas und Johan Manzambi aus. Alles Spieler, die an dieser WM schon in der Startelf der Nati gestanden sind und starke Leistungen gezeigt haben. Besonders in der Offensive wäre das für Yakin gleichbedeutend mit einem Super-GAU.

Rückt Jashari in die Startelf?

Manzambi und Vargas gehören zu den grossen Leistungsträgern der Schweiz mit total acht Skorerpunkten. Für Manzambi, der zuletzt als Zehner hinter oder neben Breel Embolo gewirbelt hat und definitiv ausfällt, ist Fabian Rieder der logische Ersatz Yakins. Schon mehrfach hat der Augsburg-Profi neben Granit Xhaka und Remo Freuler das Zentrum des Mittelfelds komplettiert, arbeitet fleissig mit in der Defensive und kann mit seinen Laufwegen sowie Pässen Akzente in der Offensive setzen. Bei dieser WM konnte er allerdings noch nicht das volle Potenzial seiner Qualitäten ausschöpfen.

Die überraschendere Variante als Manzambi-Ersatz würde Ardon Jashari heissen. Der Milan-Spieler kommt bisher offiziell nur auf eine Einsatzminute gegen Katar an dieser WM. «Die Enttäuschung ist da, das ist normal. Wir Fussballer haben immer die Erwartung, zu spielen, es ist unser Beruf», sagte der Innerschweizer am Sonntag in Vancouver.

Ob er gegen Kolumbien gar in der Startelf ist? Möglich! Es ist rund ein Jahr her, seit Yakin erstmals das Duo Xhaka/Jashari im Mittelfeld der Nati laufen liess gegen die USA – und das harmonierte gut. Captain Xhaka agierte dabei als defensiver Taktgeber und Abräumer vor der Abwehr, während Jashari als offensiverer Spielgestalter das Angriffsspiel lenkte. Ob sich Yakin und sein Trainerteam in der Not an dieses Testspiel zurückerinnern?

Nur in der Defensive wird nichts geändert

Während der Nati-Trainer im Zentrum noch die eine oder andere Option hat, gehen ihm jene auf den Flügeln aus. Auch hier könnte Rieder als möglicher Vargas-Ersatz zum Zug kommen. Die logische, aber gleichzeitig auch überraschende Lösung wäre allerdings Noah Okafor.

Mit acht Premier-League-Toren im Gepäck und offensichtlichen physischen Fortschritten hätte er wohl keinerlei Probleme mit der körperlichen Spielweise der Kolumbianer und wäre heiss auf seinen ersten Startelf-Einsatz seit mehr als eineinhalb Jahren.

Improvisationskünste und Magie bräuchte Yakin zusätzlich, wenn nicht nur das Worst-Case-Szenario, sondern auch eine Verlängerung eintreten würde. In diesem Fall stünden Murat Yakin noch Christian Fassnacht, Zeki Amdouni, Cedric Itten und mit etwas Fantasie auch noch Miro Muheim in der Offensive zur Verfügung. Bei all diesen Szenarien und Unklarheiten bleibt zumindest etwas stabil: An der bestens funktionierenden Viererkette aus dem Algerien-Spiel wird Yakin erstmals nichts umstellen.