Am Dienstag tritt die Schweiz im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien an. Einen Tag davor wissen Nico Elvedi und Trainer Murat Yakin, dass sie Geschichte schreiben können. Doch es dürfte ein hartes Stück Arbeit werden, prophezeit Yakin.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die schlechte Nachricht hat SFV-Pressesprecher Adrian Arnold gleich zu Beginn der PK im Gepäck: Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow haben das Training vom Montag abbrechen müssen. Ob sie morgen spielen können, ist deshalb fraglich.

Es ist wohl der Grund, weshalb Murat Yakin bei der PK etwas angespannter wirkt als sonst. Nur ärgern will er sich darüber aber nicht: «Ein Ausfall ist auch eine Chance für einen frischen Spieler. Wir haben immer Lösungen gefunden. Ohnehin werden wir mit den Mitteln und den Spielern, die zur Verfügung stehen, das Beste herauszuholen versuchen.»

Das Beste braucht die Nati am Dienstag in Vancouver wohl, um Kolumbien zu schlagen. Yakin warnt schon einmal vor der Härte des nächsten Nati-Gegners: «Bei den lateinamerikanischen Teams geht es bei jedem Zweikampf ums Überleben. Das ist hart – es wird wohl unser härtestes Spiel. Da müssen wir dagegenhalten.» Einfach nur Fussball zu spielen, würde da nicht reichen. «Wir müssen versuchen, cleverer zu sein und unser Spiel durchzuziehen. Dann wird es schon richtig laufen für uns.»

Die PK ist beendet Presseprecher Arnold erklärt die Pressekonferenz für beendet. Weitere Fragen zum Gesundheitszustand der einzelnen Spieler blockt er ab: «Ihr werdet die Infos erhalten. Wir brauchen selbst noch mehr Klarheit.» Wir danken für das Interesse und wünschen eine gute Nacht. Yakin: «WIr wollen sie fussballerisch schlagen, nicht mit den Fans» «Wir kennen die Situation morgen, es wird voller kolumbianischer Fans sein. Aber die Leute haben Erfahrung damit. Wir brauchen volle Stärke, volle Energie. Es werden auch viele Schweizer im Stadion sein. Wir sind ein starkes Team – wir wollen sie fussballerisch schlagen, nicht mit den Fans.» Yakin: «Spieler müssen zu 100 Prozent einsatzbereit sein» «Wir wissen, dass die Spieler wichtig sind, aber sie müssen auch zu 100 Prozent einsatzbereit sein, auch von der Überzeugung her. Es gäbe aber auch Chancen für andere Spieler und zu taktikmässigen Veränderungen. Wir haben etwas angeeignet, was uns erfolgreich macht, vielleicht mit kleinen Korrekturen. Wir wissen um die Formstärke und das Momentum der angeschlagenen Spieler, aber es gibt Chancen für andere Spieler.» Elvedi über die Schwäche bei Standards «Wir haben die Standards noch einmal angeschaut. Das tut dem Spiel immer gut, wenn man auch so ein Tor schiessen kann. Es wäre schön, wenn es auch mal so klappen würde.» Yakin zieht einen Vergleich zum Algerien-Spiel «Gegen Algerien mit Vlado war es schon eher taktisch bedingt, das hat man in der Startphase auch gesehen. Morgen zählen in erster Linie die Duelle und darum, die Mentalität auf den Platz zu bringen. Wir wollen im Kollektiv verteidigen, aber auch unser Spiel durchziehen. Es wird ein komplett anderes Spiel.» Murat Yakin, ist die Situation vergleichbar wie vor dem Achtelfinal in Katar? «Wir haben uns im Turnier steigern können, sind immer besser geworden. Wir haben erfahrene Spieler und Staff-Mitglieder. Ein Ausfall ist auch immer eine Chance für einen frischen Spieler. Die Konstellation ist anders als vor vier Jahren, als viele Spieler krank waren. Jetzt sind die Fitten wirklich fit – das kann man nicht vergleichen.» Yakin über die Überzahl der kolumbianischen Fans «Wir spielen zum dritten Mal in Vancouver und haben zwei erfolgreiche Spiele hinter uns gebracht, obschon die gegnerischen Fangemeinden gross waren. Die Fangemeinde von Kolumbien ist auch gross, aber wir haben gezeigt, dass wir damit umgehen können. Und wir haben ja viele Fans zu Hause, das gibt auch Kraft.» Elvedi spricht über Kolumbien-Superstar Luis Diaz «Ich durfte ihn ein Jahr bei Bayern erleben. Er ist ein aussergewöhnlicher Spieler und hat ein Super-Jahr hinter sich. Er ist sicher ein Schlüsselspieler Kolumbiens und wir werden versuchen, ihn morgen im Griff zu haben.» Yakin spricht über Manzambi «Ich weiss schon seit ienem Jahr, dass er ein wichtiger Spieler sein kann. Seine Leistungen sind hervorragend, er ist ein Teamplayer, ein kompletter Fussballer. Wir sind glücklich, dass er bei uns ist. Wir machen alles dafür, dass er morgen auf dem Platz stehen kann. Es wäre schade, wenn nicht.» Yakin über seinen Traum-Schuss im Training «Wir haben gestern Standards geübt und das war nicht so zufriedenstellend. Der Ball lag dort und ich habe ihn gleich gut getroffen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Ich musste auch mal zeigen, wie es funktioniert.» Weitere Einträge laden