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«Machen alles dafür, dass er auf dem Platz stehen kann»
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Yakin bangt um Manzambi:«Machen alles dafür, dass er auf dem Platz stehen kann»

Schock vor dem WM-Achtelfinal
Nati-Juwel Manzambi fällt aus!

Gemeinsam mit Djibril Sow und Rubén Vargas musste Johan Manzambi das Training früher abbrechen. Nun ist klar: Gegen Kolumbien muss das Nati-Juwel leider zuschauen.
Publiziert: 06:16 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Zu Beginn des Abschlusstrainings vor dem Achtelfinal war die Welt noch in Ordnung.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Es ist Sonntagmorgen in Vancouver und nicht nur die Sonne strahlt, sondern auch alle rund um die Nati. Egal ob Spieler oder Staff, die Laune ist ansteckend gut. Rund 24 Stunden später hat sich das rapide verändert. An der Medienkonferenz vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien ergreift zuerst SFV-Medienchef Adrian Arnold das Wort. Doch er verkündet nicht etwa die Stellungnahme des Schweizerischen Fussballverbands zum Fall Balogun, sondern vermeldet eine Hiobsbotschaft. Nicht nur die seit Tagen als verletzt gemeldeten Michel Aebischer und Luca Jaquez sind fraglich für den Achtelfinal, sondern auch Rubén Vargas, Djibril Sow und Johan Manzambi. «Alle drei mussten das Abschlusstraining frühzeitig abbrechen», sagt Arnold.

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Die Schweiz hat jetzt ein Knie der Nation! Denn wie Blick weiss, wird Johan Manzambi für den Achtelfinal gegen Kolumbien ausfallen. Er soll sich in der allerletzten Einheit des Abschlusstrainings beim Fünf-gegen-Fünf eine Verletzung am Knie zugezogen haben – dies offenbar ohne Einwirkung eines anderen Spielers. Im Anschluss zum Training ging es für Manzambi zur MRI-Untersuchung. Am Dienstagmorgen Schweizer Zeit dann die traurige Gewissheit: Manzambi fällt definitiv aus.

MRI schliesst schwere Verletzung aus

Immerhin: Die schlimmsten Befürchtungen sollen sich nicht bewahrheitet haben nach der MRI-Untersuchung. Ob es allenfalls gar noch reicht für einen weiteren WM-Einsatz? Unklar.

Im ersten Moment auf dem Trainingsplatz des National Soccer Development Centre soll gleich das Schlimmste befürchtet worden sein bei der Schwere der Verletzung. Der Schock im Nati-Camp sei entsprechend gross gewesen. Schliesslich hat sich Manzambi mit seinen Leistungen nicht nur in die Herzen der Schweizer Nati-Fans gespielt, sondern begeistert auch seine Teamkollegen. «Er hat uns auf ein neues Level gebracht, macht uns viel besser und er hat auch noch Potenzial für mehr», sagt etwa Dan Ndoye nach dem Algerien-Sieg zu Blick. 

«Es wäre ein riesiger Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen könnten», sagte auch Murat Yakin am Tag vor dem Kolumbien-Spiel über die möglichen Ausfälle von Manzambi, Vargas und Sow.

Der Schweizerische Fussballverband kündigte für Montagabend Ortszeit ein generelles Update zur Personalsituation an, nachdem die Untersuchungen durch sind. Auch bei Rubén Vargas und Djibril Sow ist noch unklar, wie schwerwiegend die Situation ist. Bis 23.15 Uhr Ortszeit hat der SFV noch nichts kommuniziert.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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