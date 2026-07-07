Gemeinsam mit Djibril Sow und Rubén Vargas musste Johan Manzambi das Training früher abbrechen. Nun ist klar: Gegen Kolumbien muss das Nati-Juwel leider zuschauen.

Tobias Wedermann Fussballchef

Es ist Sonntagmorgen in Vancouver und nicht nur die Sonne strahlt, sondern auch alle rund um die Nati. Egal ob Spieler oder Staff, die Laune ist ansteckend gut. Rund 24 Stunden später hat sich das rapide verändert. An der Medienkonferenz vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien ergreift zuerst SFV-Medienchef Adrian Arnold das Wort. Doch er verkündet nicht etwa die Stellungnahme des Schweizerischen Fussballverbands zum Fall Balogun, sondern vermeldet eine Hiobsbotschaft. Nicht nur die seit Tagen als verletzt gemeldeten Michel Aebischer und Luca Jaquez sind fraglich für den Achtelfinal, sondern auch Rubén Vargas, Djibril Sow und Johan Manzambi. «Alle drei mussten das Abschlusstraining frühzeitig abbrechen», sagt Arnold.

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Die Schweiz hat jetzt ein Knie der Nation! Denn wie Blick weiss, wird Johan Manzambi für den Achtelfinal gegen Kolumbien ausfallen. Er soll sich in der allerletzten Einheit des Abschlusstrainings beim Fünf-gegen-Fünf eine Verletzung am Knie zugezogen haben – dies offenbar ohne Einwirkung eines anderen Spielers. Im Anschluss zum Training ging es für Manzambi zur MRI-Untersuchung. Am Dienstagmorgen Schweizer Zeit dann die traurige Gewissheit: Manzambi fällt definitiv aus.

MRI schliesst schwere Verletzung aus

Immerhin: Die schlimmsten Befürchtungen sollen sich nicht bewahrheitet haben nach der MRI-Untersuchung. Ob es allenfalls gar noch reicht für einen weiteren WM-Einsatz? Unklar.

Im ersten Moment auf dem Trainingsplatz des National Soccer Development Centre soll gleich das Schlimmste befürchtet worden sein bei der Schwere der Verletzung. Der Schock im Nati-Camp sei entsprechend gross gewesen. Schliesslich hat sich Manzambi mit seinen Leistungen nicht nur in die Herzen der Schweizer Nati-Fans gespielt, sondern begeistert auch seine Teamkollegen. «Er hat uns auf ein neues Level gebracht, macht uns viel besser und er hat auch noch Potenzial für mehr», sagt etwa Dan Ndoye nach dem Algerien-Sieg zu Blick.

«Es wäre ein riesiger Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen könnten», sagte auch Murat Yakin am Tag vor dem Kolumbien-Spiel über die möglichen Ausfälle von Manzambi, Vargas und Sow.

Der Schweizerische Fussballverband kündigte für Montagabend Ortszeit ein generelles Update zur Personalsituation an, nachdem die Untersuchungen durch sind. Auch bei Rubén Vargas und Djibril Sow ist noch unklar, wie schwerwiegend die Situation ist. Bis 23.15 Uhr Ortszeit hat der SFV noch nichts kommuniziert.