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Blick-Kolumnist Türkyilmaz zur Rolle des Coaches gegen Kolumbien
«Jetzt braucht es die Geniestreiche von Murat Yakin»

Die Schweiz kann gegen Kolumbien Historisches schaffen. Dazu müssen die Spieler über sich hinauswachsen. Und es wird erstmals an diesem Turnier die Geistesblitze von Coach Murat Yakin brauchen, glaubt Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Kubilay Türkyilmaz (l.) und Murat Yakin kennen sich schon lange.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trainer Murat Yakin überraschte mit taktischen Entscheidungen bei der WM in Katar
  • Gegen Kolumbien wird Yakins Kreativität entscheidend für einen Sieg sein, glaubt Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz
  • Drei Siege gegen schwächere Teams, Kolumbien-Spiel gilt als Fifty-fifty-Match
KUBI_MURI-11275.jpg
Kubilay TürkyilmazBlick-Kolumnist

Im ersten WM-Spiel, diesem 1:1 gegen Katar, habe ich Murat Yakin für seine Wechsel in der 89. Minute kritisiert und auch dafür, Denis Zakaria zum rechten Aussenverteidiger gemacht zu haben. Die Wechsel waren falsch, das ist klar. Ricardo Rodriguez nimmt man bei einem Ein-Tor-Vorsprung so kurz vor Schluss nicht raus. Die Zakaria-Story hingegen hat sich ganz anders entwickelt, als man damals dachte. Und seither hat Muri auch keine Fehler mehr gemacht …

I am the Boss!

Zakaria hat er ja gegen Algerien wieder hinten rechts gebracht. Und das hat diesmal geklappt! Warum Muri das getan hat, glaube ich herausgefunden zu haben: Er wollte damit aufzeigen, dass nicht etwa die Führungsspieler um Granit Xhaka das Sagen in der Nati haben. Mit solchen Entscheiden gibt er Gegensteuer und zeigt auf: Ich entscheide – und sonst niemand!

Die drei Siege gegen Bosnien und Herzegowina, Kanada und Algerien muss man aber auch relativieren: Das waren die Siege gegen klar schwächer besetzte Mannschaften als die Schweiz. Drei Spiele, die wir schlicht gewinnen mussten. Drei Spiele, in denen es seitens des Coaches keine Geniestreiche brauchte. Da reichten Spieler, die ihre Leistung brachten. Doch das ändert sich nun mit Kolumbien!

Wir haben keinen Díaz, Kolumbien keinen Xhaka

Die Südamerikaner stehen mit uns auf Augenhöhe. Es ist ein Fifty-fifty-Spiel. Wir haben keinen Luis Díaz in der Offensive. Kolumbien keinen Granit Xhaka im Mittelfeld und nicht die Turniererfahrung der Mehrheit unserer Spieler. In solch einem Spiel nun braucht es Murat, braucht es seine Ideen, braucht es Überraschendes von der Seitenlinie, um uns zum Sieg zu führen. Da braucht es den Muri in der Form, die er hatte, als er mit dem FC Basel 2013 den Europa-League-Halbfinal erreichte und im Jahr darauf in der Champions League zweimal Chelsea schlug.

In solch einem Spiel entscheiden Details. Wie zum Beispiel ein richtiger Wechsel zum richtigen Zeitpunkt. Die bestmögliche Aufstellung hingegen ist Voraussetzung, um den Coup landen zu können. Da darf es keine Experimente mehr geben und keine Spieler, die nur spielen, um das eigene Ego zu unterstreichen. In solch einem Spiel reichen Spieler in Normalform nicht mehr. Sie müssen über sich hinauswachsen. Und auch der Coach muss über sich hinauswachsen.

Hydration Breaks kommen Yakin entgegen

Dass er über diese Gabe verfügt, hat Muri schon oft bewiesen. Er hat das richtige Gespür für heikle Situationen. Er kann ein Spiel lesen und die richtigen Schlüsse ziehen. Die Hydration Breaks mit zwei neuen Einschnitten ins Spiel, die ich persönlich total ablehne, geben einem Coach wie Muri zusätzliche Optionen. Auch wenn eine dreiminütige Pause den Flow eines Teams total killen kann, was ein Witz ist. Da kann ein Trainer dann auch nichts machen. Klammer zu diesem Thema zu.

Unter dem Strich: Wenn Muri in Topform ist und seine Spieler über sich hinauswachsen, schlagen wir Kolumbien. Geht raus und schreibt Geschichte! Es ist angerichtet.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Kolumbien
Kolumbien
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Schweiz
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