US-Star Folarin Balogun darf trotz Roter Karte im Achtelfinal der WM gegen Belgien spielen! Die Fifa setzte die Sperre auf Bewährung aus – nach politischem Druck von Donald Trump und dem Weissen Haus.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Es ist historisch, was sich derzeit an der WM in Kanada, Mexiko und den USA abspielt – und gleichzeitig auch ein Skandal. Folarin Balogun (25) wird im Sechzehntelfinal nach einem unglücklichen Tritt in den Knöchel von Bosniens Tarik Muharemovic des Feldes verwiesen. Zu zehnt erkämpft sich der Gastgeber den Sieg, doch die Stimmung bei den US-Fans ist trotzdem etwas gedämpft, da ihnen im Achtelfinal gegen Belgien mit Balogun der beste Torschütze fehlen wird – eigentlich! Denn am Sonntag ist es zur irren Wende gekommen: Die Strafe des Stürmers wird auf Bewährung ausgesetzt, Balogun ist gegen Belgien spielberechtigt!

Die Begnadigung löst eine Welle der Empörung aus – auch weil sich US-Präsident Donald Trump bemüht haben soll und bei seinem Freund und Fifa-Präsident Gianni Infantino angerufen habe. Verschiedene Medien wie «The Athletic» und «Politico» berichten übereinstimmend, dass bereits nach dem Schlusspfiff Pläne geschmiedet wurden, um gegen den Platzverweis vorzugehen.

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Mittwochabend nach Schlusspfiff

Der US-Politiker Andrew Giuliani ist ein enger Vertrauter Trumps und ist Direktor der WM-Taskforce im Weissen Haus. Wie berichtet wird, sprechen die beiden seit dem Beginn der WM mehrmals wöchentlich miteinander. Giuliani hat Trump über die Rote Karte gegen Balogun berichtet.

Mittwochnacht

Gemeinsam mit US-Handelsminister Howard Lutnick und den Verantwortlichen beim US-Verband beginnt Giuliani Pläne zu schmieden, um gegen den Platzverweis vorzugehen. Daraus resultierte laut Medienberichten über mehrere Tage hinweg koordinierte Lobbyarbeit, juristische Manöver und sogar diplomatische Bemühungen, die sich vom Oval Office aus bis zum Fifa-Hauptsitz nach Zürich erstreckten.

Donnerstag

Nun wird sogar der US-Präsident Trump selbst tätig, wie «Politico» schreibt. Der 80-Jährige greift zum Telefon und ruft bei Fifa-Präsident Gianni Infantino an, um über die Rote Karte und die Gründe für die Sperre zu sprechen. Infantino soll aufmerksam zugehört haben, aber wollte seinem Freund keine Versprechen über den Ausgang machen. Die Fifa will nicht bestätigen, dass es konkrete Gespräche gegeben habe, bekräftigt aber, dass alle Entscheidungen von einer unabhängigen Disziplinarkommission getroffen werden.

Freitag bis Samstag

Die Anwälte des US-Verbands haben die offizielle Einsprache gegen die Sperre bei der Fifa eingereicht. Giuliani und Lutnick haben angeboten, Anwälte des Weissen Hauses abzubestellen, um den Verband weiter zu unterstützen. Zur selben Zeit schaltet sich auch Hedgefonds-Manager Scott Goodwin ein. Er hat unter anderem das Gehalt des US-Trainers Mauricio Pochettino mitfinanziert und so den Grundstein für das Engagement des Argentiniers gelegt. Goodwin und Giuliani fokussieren sich auf den Schiedsrichter Raphael Claus und graben Artikel über frühere Kontroversen des Brasilianers aus. Diese kursieren unter hochrangigen Regierungsbeamten, die jedes mögliche Argument zur Unterstützung des Einspruchs abwägen.

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Doch nicht nur im Weissen Haus sind die Drähte heissgelaufen, auch bei der Fifa wird der Einspruch schnell zum Thema Nummer eins. Leiter der Rechtsangelegenheiten der Fifa Emilio Garcia soll laut Insidern eine zentrale Rolle spielen. Er habe Infantino über mögliche Verfahrensoptionen beraten. Garcia und andere Fifa-Funktionäre prüfen, ob die Umstände des Fouls eine Sperre rechtfertigen.

Sonntag

Das Urteil ist da: Balogun wird gemäss Artikel 27 begnadigt und darf spielen. Die Empörung ist gross, der belgische Verband gibt ein Statement ab und hat bis am Montagnachmittag Zeit, Einsprache gegen das Urteil einzulegen. Argumentiert wird damit, dass die Einmischung des Weissen Hauses gegen die Fifa-Richtlinien zur Unabhängigkeit sportlicher Entscheidungen von politischem Einfluss verstosse. «Um die legitimen Rechte aller teilnehmenden Mannschaften zu wahren und die Grundprinzipien des Fair Play in unserem Sport sowohl bei dieser als auch bei zukünftigen Fifa-Weltmeisterschaften zu schützen, prüft der belgische Fussballverband (RBFA) alle möglichen Optionen», heisst es von belgischer Seite.

Die Fifa betont erneut, dass der Entscheid des 18-köpfigen Disziplinarausschusses getroffen wurde. Weitere Informationen will der Weltverband aber nicht preisgeben. Auch ist nicht öffentlich, ob der Entscheid per Abstimmung gefallen ist, der Abschlussbericht, der normalerweise veröffentlicht wird, ist ebenfalls nicht publik.

Zum Abschluss der Posse telefonieren Trump und Infantino erneut. Über was gesprochen wird, ist nicht bekannt. Auf der eigenen Plattform «Truth Social» setzt Trump einen Beitrag mit dem Text «Danke Fifa, dass ihr das Richtige getan habt und eine grosse Ungerechtigkeit rückgängig gemacht habt!» ab.

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