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Auf Druck der US-Regierung?
Fifa begnadigt Ami-Rotsünder Balogun

Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bosnien ist Folarin Balogun für ein Spiel gesperrt worden – eigentlich, denn die Sanktion wird nun auf Bewährung ausgesetzt. Das wirft Fragen auf.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Darf im Achtelfinal gegen Belgien spielen: Folarin Balogun.
Foto: ISI Photos via Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Eigentlich ist Folarin Balogun nach seiner direkten Roten Karte im Sechzehntelfinal der USA gegen Bosnien-Herzegowina für ein Spiel gesperrt worden. Wenn das Co-Gastgeberland am Dienstag um 2 Uhr Schweizer Zeit in der Runde der letzten 16 auf Belgien trifft, darf der beste US-Torschütze dieser Endrunde trotzdem mittun: Die Fifa spricht die Sanktion nur auf Bewährung aus.

Der Welt-Fussballverband verweist dabei auf Artikel 27 des Fifa-Reglements, der einen solchen Schritt ermöglicht. Von diesem hat an dieser WM auch Cristiano Ronaldo profitiert. Der portugiesische Superstar hätte nach einer Tätlichkeit in einem Quali-Spiel im letzten Herbst drei Partien aussetzen müssen – weil zwei Sperren auf Bewährung verhängt worden sind, durfte er aber schon in Portugals Auftaktspiel gegen die DR Kongo wieder mittun.

Trump freut sich

Das Vorgehen der Fifa wirft dennoch Fragen auf. Unter anderem US-Aussenminister Marco Rubio hat sich in der vergangenen Woche zur Roten Karte geäussert und dabei auch ein Einspruchverfahren gegen die verhängte Spielsperre gefordert. Und US-Präsident Donald Trump freut sich auf seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social über den Entscheid der Fifa: «Danke Fifa, dass ihr das Richtige getan habt und eine grosse Ungerechtigkeit rückgängig gemacht habt!»

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Hat die Fifa also auf Druck des Weissen Hauses gehandelt? Gemäss dem freien US-Journalisten Ben Jacobs habe die US-Regierung zumindest direkt bei Fifa-Präsident Gianni Infantino interveniert, um ein Aussetzen der Sperre gegen Balogun zu erzwingen. Die Fifa streitet jegliche Einflussnahmen von aussen ab. Auch der US-Fussballverband habe keine Beschwerde eingereicht.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
USA
USA
Belgien
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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        WM 2026
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        USA
        USA
        Belgien
        Belgien
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina