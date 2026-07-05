Eigentlich ist Folarin Balogun nach seiner direkten Roten Karte im Sechzehntelfinal der USA gegen Bosnien-Herzegowina für ein Spiel gesperrt worden. Wenn das Co-Gastgeberland am Dienstag um 2 Uhr Schweizer Zeit in der Runde der letzten 16 auf Belgien trifft, darf der beste US-Torschütze dieser Endrunde trotzdem mittun: Die Fifa spricht die Sanktion nur auf Bewährung aus.
Der Welt-Fussballverband verweist dabei auf Artikel 27 des Fifa-Reglements, der einen solchen Schritt ermöglicht. Von diesem hat an dieser WM auch Cristiano Ronaldo profitiert. Der portugiesische Superstar hätte nach einer Tätlichkeit in einem Quali-Spiel im letzten Herbst drei Partien aussetzen müssen – weil zwei Sperren auf Bewährung verhängt worden sind, durfte er aber schon in Portugals Auftaktspiel gegen die DR Kongo wieder mittun.
Trump freut sich
Das Vorgehen der Fifa wirft dennoch Fragen auf. Unter anderem US-Aussenminister Marco Rubio hat sich in der vergangenen Woche zur Roten Karte geäussert und dabei auch ein Einspruchverfahren gegen die verhängte Spielsperre gefordert. Und US-Präsident Donald Trump freut sich auf seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social über den Entscheid der Fifa: «Danke Fifa, dass ihr das Richtige getan habt und eine grosse Ungerechtigkeit rückgängig gemacht habt!»
Hat die Fifa also auf Druck des Weissen Hauses gehandelt? Gemäss dem freien US-Journalisten Ben Jacobs habe die US-Regierung zumindest direkt bei Fifa-Präsident Gianni Infantino interveniert, um ein Aussetzen der Sperre gegen Balogun zu erzwingen. Die Fifa streitet jegliche Einflussnahmen von aussen ab. Auch der US-Fussballverband habe keine Beschwerde eingereicht.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0