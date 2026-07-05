DE
FR
Abonnieren

Kommentar zum Fall Balogun
Ein historischer und skandalöser Eingriff der Fifa

Die Fifa-Disziplinarkommission hat die Rot-Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun aufgehoben für den WM-Achtelfinal. Der Weltfussballverband öffnet damit die Büchse der Pandora, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/5
Für dieses Foul wurde Folarin Balogun im Sechzehntelfinal vom Platz gestellt.
Foto: AP Photo/Jeff Chiu
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Jedes Mädchen und jeder Bub lernt es schon früh im Fussball. Wer die Rote Karte sieht, muss vom Platz. Die eigene Mannschaft spielt in Unterzahl und im nächsten Spiel ist man gesperrt. So einfach. So klar. So war es immer. Bis jetzt.

US-Stürmer Folarin Balogun wurde nach einem schweren Foul des Feldes verwiesen. Die Fifa-Disziplinarkommission verhängt zwar offiziell eine Ein-Spiel-Sperre – setzt deren Vollzug aber für ein Jahr auf Bewährung aus. Die Folge: Balogun darf im nächsten WM-Spiel trotzdem auflaufen. 

Diese Entscheidung ist vor allem eines: ein historischer und skandalöser Eingriff in einen laufenden Wettbewerb.

Eine Rote Karte gehört zu den härtesten Sanktionen im Fussball. Genau deshalb ist sie für Spieler, Trainer und Fans verständlich. Wer eine Grenze überschreitet, trägt die Konsequenzen. Wird dieses Prinzip mitten in einer Weltmeisterschaft aufgeweicht, stellt die Fifa nicht nur ihr eigenes Regelwerk infrage. Sie öffnet die Büchse der Pandora.

Kennt die Freundschaft zwischen Fifa und US-Regierung keine Grenze?

Welchen Wert hat eine Rote Karte künftig noch? Wann folgt tatsächlich eine Sperre – und wann nicht? Nach welchen Kriterien wird entschieden? Und weshalb passiert ausgerechnet an einer WM im Gastgeberland ein Fall, den es in dieser Form bisher nicht gegeben hat?

Einmal mehr liegt der Verdacht nahe, dass die Freundschaft zwischen der Fifa und der aktuellen US-Regierung wahrlich keine Grenzen kennt. Nicht mal, wenn es um das heilige Regelwerk des Fussballs geht. Einmal mehr spielt die Fifa mit ihrer Glaubwürdigkeit. Der Schaden könnte weit grösser werden als die Rot-Sperre, die nie vollzogen wird.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0:0
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
0:0
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
USA
USA
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        USA
        USA
        WM 2026
        WM 2026