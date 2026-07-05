WM-Sorgen für Nati-Gegner Kolumbien vor Achtelfinal-Knüller

Grippealarm bei Kolumbien vor dem WM-Achtelfinal gegen die Schweiz: Star James Rodriguez und mehrere Spieler sind angeschlagen. Die Krankheit sorgte schon gegen Ghana für Probleme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kolumbien kämpft vor dem Achtelfinal gegen die Schweiz mit Grippefällen

Mittelfeld-Star James Rodriguez bestätigt Virus und musste gegen Ghana pausieren

Schweizer Team bleibt gesund, Kolumbianer reisen mehrere Stunden nach Vancouver

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Schweizer Nati kann schon seit Freitagmorgen (Schweizer Zeit) den Fokus voll auf den Achtelfinal richten. Anders siehts beim kommenden Gegner Kolumbien aus. Die Südamerikaner haben diverse Sorgen vor dem Showdown. Das könnte zum entscheidenden Vorteil für die Schweiz werden.

Bei Kolumbien grassiert vor der Achtelfinal-Partie am Dienstag die Grippewelle. Bereits während des Sechzehntelfinals gegen Ghana seien einige Spieler angeschlagen gewesen und konnten nicht ihre beste Leistung abrufen, berichtet die kolumbianische Zeitung «El Tiempo». In der Interviewzone nach dem Ghana-Spiel wurde Mittelfeld-Star James Rodriguez darauf angesprochen. Er bestätigte, dass er selbst und einige seiner Mitspieler sich unwohl gefühlt hätten.

Rodriguez musste zur Pause gar angeschlagen ausgewechselt werden, die Krankheit liess keinen längeren Einsatz zu. «Es geht ein hartnäckiger Virus um, und viele von uns sind betroffen», sagt Rodriguez. Der 34-Jährige sei aber zufrieden, wie das Team das Spiel gegen Ghana gemeistert hat.

«Wir konzentrieren uns nun voll und ganz auf das Spiel am kommenden Dienstag», so der Ex-Real- und Bayern-Spieler.

Schweiz kennt das Problem

In einer ähnlichen Situation war die Schweizer Nati vor vier Jahren an der WM in Katar. Bei der 1:6-Blamage gegen Portugal im Achtelfinal musste die Schweiz aufgrund von Krankheit ebenfalls auf mehrere Spieler verzichten.

An dieser Endrunde ist die Nati grösstenteils verschont geblieben. Einzig Trainer Murat Yakin war vor Turnierbeginn sowie vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina angeschlagen.

Viel Zeit für Erholung und Genesung bleibt den Kolumbianern nicht. Während die Nati am Spielort Vancouver bleiben kann, müssen «Los Cafeteros» nach ihrem Spiel mehrere Stunden aus Kansas City anreisen. Eine perfekte Matchvorbereitung sieht anders aus.