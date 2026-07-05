DE
FR
Abonnieren

Grippewelle, Reise, weniger Erholung
WM-Sorgen für Nati-Gegner Kolumbien vor Achtelfinal-Knüller

Grippealarm bei Kolumbien vor dem WM-Achtelfinal gegen die Schweiz: Star James Rodriguez und mehrere Spieler sind angeschlagen. Die Krankheit sorgte schon gegen Ghana für Probleme.
Publiziert: 14:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/5
Grippe-Alarm bei Nati-Gegner Kolumbien.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kolumbien kämpft vor dem Achtelfinal gegen die Schweiz mit Grippefällen
  • Mittelfeld-Star James Rodriguez bestätigt Virus und musste gegen Ghana pausieren
  • Schweizer Team bleibt gesund, Kolumbianer reisen mehrere Stunden nach Vancouver
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die Schweizer Nati kann schon seit Freitagmorgen (Schweizer Zeit) den Fokus voll auf den Achtelfinal richten. Anders siehts beim kommenden Gegner Kolumbien aus. Die Südamerikaner haben diverse Sorgen vor dem Showdown. Das könnte zum entscheidenden Vorteil für die Schweiz werden.

Bei Kolumbien grassiert vor der Achtelfinal-Partie am Dienstag die Grippewelle. Bereits während des Sechzehntelfinals gegen Ghana seien einige Spieler angeschlagen gewesen und konnten nicht ihre beste Leistung abrufen, berichtet die kolumbianische Zeitung «El Tiempo». In der Interviewzone nach dem Ghana-Spiel wurde Mittelfeld-Star James Rodriguez darauf angesprochen. Er bestätigte, dass er selbst und einige seiner Mitspieler sich unwohl gefühlt hätten. 

Rodriguez musste zur Pause gar angeschlagen ausgewechselt werden, die Krankheit liess keinen längeren Einsatz zu. «Es geht ein hartnäckiger Virus um, und viele von uns sind betroffen», sagt Rodriguez. Der 34-Jährige sei aber zufrieden, wie das Team das Spiel gegen Ghana gemeistert hat.

«Wir konzentrieren uns nun voll und ganz auf das Spiel am kommenden Dienstag», so der Ex-Real- und Bayern-Spieler.

Schweiz kennt das Problem

In einer ähnlichen Situation war die Schweizer Nati vor vier Jahren an der WM in Katar. Bei der 1:6-Blamage gegen Portugal im Achtelfinal musste die Schweiz aufgrund von Krankheit ebenfalls auf mehrere Spieler verzichten.

An dieser Endrunde ist die Nati grösstenteils verschont geblieben. Einzig Trainer Murat Yakin war vor Turnierbeginn sowie vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien & Herzegowina angeschlagen.

Viel Zeit für Erholung und Genesung bleibt den Kolumbianern nicht. Während die Nati am Spielort Vancouver bleiben kann, müssen «Los Cafeteros» nach ihrem Spiel mehrere Stunden aus Kansas City anreisen. Eine perfekte Matchvorbereitung sieht anders aus. 

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Kolumbien
Kolumbien
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Kolumbien
        Kolumbien
        Schweiz
        Schweiz