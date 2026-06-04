Noch sieben Tage bis zum grössten Sportevent des Jahres. An der WM 2026 kämpft die Nati in Gruppe B ums Weiterkommen und hat mit Blick auf die Anspielzeiten grosses Glück. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF zum Ausdrucken und Resultate ausfüllen.

Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

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Diesen Sommer findet in Mexiko, Kanada und den USA die grösste WM der Geschichte statt. Die Nati trifft dabei als eine von 48 Nationen in Gruppe B auf Kanada, Katar und Bosnien-Herzegowina und darf sich gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase ausrechnen. Diese erreicht sie dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt.

Total 104 Spiele – Nati-Spielplan in Gruppenphase verzückt mit Primetime

Bereits vor dem ersten Anpfiff ist klar: Diese WM wird die grösste aller Zeiten. Zumindest, was die Anzahl Spiele angeht. Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Nationen erhöht sich natürlich auch die Anzahl Partien am Turnier, die neu 104 beträgt. Bereits in der Gruppenphase sind 72 Duelle zu sehen, danach gibts wegen den erstmals durchgeführten Sechzehntelfinals weitere 32.

Datum Startzeit Event 6. Juni 21 Uhr Freundschaftsspiel gegen Australien (San Diego) 13. Juni 21 Uhr WM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco) 18. Juni 21 Uhr WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles) 24. Juni 21 Uhr WM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)

Blick schickt dich an die WM in den USA! TOTO MARTI Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis! TOTO MARTI Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtungen. Werde jetzt Teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glück ein einmaliges WM-Erlebnis! Mehr erfahren

Aufgrund der geographischen Lage stehen einige Nationen für ihre Fans in der Heimat zu ungünstigen Zeiten im Einsatz, die Schweiz hatte jedoch Glück. So finden sämtliche Gruppenspiele um 21 Uhr Schweizer Zeit statt und bieten sich dadurch perfekt für ein gemütliches Beisammensein an einem WM-Public-Viewing an.