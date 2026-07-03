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Last-Minute-Ausgleich der Kroaten wird vom VAR einkassiert
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Sie können es nicht glauben:Last-Minute-Ausgleich der Kroaten wird vom VAR einkassiert

Kroaten schäumen nach WM-Out
«Der tötet die Emotionen, er tötet alles»

Kroatien muss die Koffer packen. Der WM-Sechzehntelfinal bedeutet Endstation. Die Enttäuschung ist gross – weil der VAR den Last-Minute-Ausgleich annulliert.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Für Kroatien endet die WM im Sechzehntelfinal.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kroatien scheidet bei der WM 2026 im Sechzehntelfinal gegen Portugal aus
  • VAR annulliert Gvardiols Tor wegen minimaler Ballberührung von Matanovic
  • Trainer Dalic kritisiert VAR: «Er tötet die Emotionen, er tötet alles»
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Die angezeigten zehn Minuten Nachspielzeit sind längst abgelaufen, da jubeln die Kroaten. In der 103. Minute erzielen sie den vermeintlichen 2:2-Ausgleich und retten sich im Sechzehntelfinal gegen Portugal in die Verlängerung. Doch der Jubel bleibt Luka Modric und Co. im Hals stecken. Denn der VAR schaltet sich ein. Der norwegische Schiedsrichter Espen Eskas geht zum Bildschirm und erklärt wenig später: Offside, das Tor zählt nicht.

Dramatischer hätte das nicht zustande kommen können. Ivan Perisics Flanke landet über mehrere Stationen bei Josko Gvardiol, der einnetzt. Zum Abseits kommts, weil Igor Matanovic hochsteigt und den Ball wohl mit den Haaren ganz leicht berührt. Dadurch entsteht eine neue Situation – und Gvardiol steht plötzlich im Abseits.

Auf die Szene angesprochen, meint Matanovic nach der Partie: «Ich glaube, ich habe nur eine leichte Berührung an meinen Haaren gespürt.» Er sei sich aber nicht zu 100 Prozent sicher gewesen, weshalb er den Schiedsrichter fragte. Dieser habe ihm erklärt, dass der Chip im Ball einen leichten Kontakt registriert habe. Deswegen ist es zum Abseits-Entscheid gekommen.

«Es tut brutal weh»

Ein Entscheid, der die Kroaten schmerzt. «Es tut brutal weh», so Matanovic. Trainer Zlatko Dalic (59) findet klare Worte. «Das war eine sehr schlechte Schiedsrichterleistung», sagt er gegenüber Reportern. Gleichzeitig betont Dalic, dass er keine Ausreden suchen werde. «Wir hätten das Spiel schon früher gewinnen können.»

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Dalic ist der Meinung, Kroatien sei unverdient ausgeschieden. Und beklagt sich gleichzeitig über den VAR. Er sagt zwar nicht, dass dieser nicht manchmal hilfreich sein könne. «Aber er tötet die Emotionen, er tötet alles, er tötet das, was man gerade erlebt, und es ist nicht leicht, mit all dem umzugehen.»

Ähnlich tönt es von Dejan Lovren (36). Die kroatische Fussball-Legende (78 Länderspiele von 2009 bis 2023) spricht gegenüber dem Fernsehsender HRT von einer schmerzhaften Art, bei der WM auszuscheiden. «Es ist besser, ich bin nicht da, denn ich brenne buchstäblich innerlich.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Portugal
Portugal
Kroatien
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