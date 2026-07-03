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«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
1:05
Nagelsmann über WM-Out:«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»

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Nagelsmann tritt als DFB-Coach zurück – und kassiert ab

Was sich nach der Blamage gegen Paraguay abgezeichnet hat, steht nun offenbar fest: Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt gemäss «Bild» ab. Dafür kassiert er eine saftige Abfindung.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer.
Foto: imago/Kirchner-Media
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Stefan Kreis und Cédric Heeb

Der Entscheid ist offenbar gefallen: Julian Nagelsmann (38) wird nicht länger Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein. Wie die «Bild» am frühen Freitagmorgen berichtet, tritt Nagelsmann zurück. Allerdings nicht aus gänzlich freiem Willen, denn man habe ihm diesen Schritt in einer dreistündigen Krisensitzung am Donnerstag nahegelegt.

Dafür kassiert er eine Abfindung von 7 Millionen Euro, was seinem Jahresgehalt entspricht. Sein Vertrag wäre noch bis nach der EM 2028 gelaufen, weshalb ihm weitere 7 Millionen entgehen. Er sei keiner, der davonlaufen würde, sagte Nagelsmann unmittelbar nach dem Peinlich-Aus gegen Paraguay.

Für den deutschen Fussballbund (DFB) wird das Nagelsmann-Aus ein finanzieller Kraftakt. Weil der Verband nicht nur den scheidenden Bundestrainer abfinden muss, sondern auch noch Jürgen Klopp von Red Bull loseisen müsste, wenn man ihn als Nachfolger will. Der soll beim Dosenklub als «Head of Global Soccer» rund zehn Millionen pro Jahr einstreichen und hat einen Vertrag bis 2029.

Klopp soll zehn Millionen verdienen

Zwar soll es mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff laut «Kicker» eine Art Gentlemen's Agreement geben, wonach Klopp keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Allerdings hatte der 59-Jährige eine solche Absprache bei seiner Vorstellung dementiert («Ich habe nicht danach gefragt, er hat nicht nein gesagt»). Erschwerend kommt hinzu, dass der DFB nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay auf millionenschwere Fifa-Prämien verzichten muss und finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

Deutlich günstigere Lösungen wären Namen wie Christian Streich oder Oliver Glasner, die ebenfalls durch die deutsche Medienwelt geistern. Im Vergleich zur Überfigur Klopp aber wirken die beiden bloss wie zweite Wahlen.

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Bereits vor der Heim-EM 2021 galt Klopp als möglicher Nachfolger des glücklosen Hansi Flick. Weil der Schwabe zuvor aber seinen Vertrag bei Liverpool verlängert und weiter an der Anfield Road bleibt, kommt Nagelsmann zum Handkuss.

Der entfachte an der Euro zwar eine kleine Euphorie, verspielte seinen Kredit zwei Jahre später aber massiv und ist verantwortlich für eine weitere peinliche Pleite in der deutschen WM-Geschichte, die 3:4-Penalty-Niederlage vom Montag gegen Paraguay im Sechzehntelfinal.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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