Was sich nach der Blamage gegen Paraguay abgezeichnet hat, steht nun offenbar fest: Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt gemäss «Bild» ab. Dafür kassiert er eine saftige Abfindung.

Der Entscheid ist offenbar gefallen: Julian Nagelsmann (38) wird nicht länger Trainer der deutschen Nationalmannschaft sein. Wie die «Bild» am frühen Freitagmorgen berichtet, tritt Nagelsmann zurück. Allerdings nicht aus gänzlich freiem Willen, denn man habe ihm diesen Schritt in einer dreistündigen Krisensitzung am Donnerstag nahegelegt.

Dafür kassiert er eine Abfindung von 7 Millionen Euro, was seinem Jahresgehalt entspricht. Sein Vertrag wäre noch bis nach der EM 2028 gelaufen, weshalb ihm weitere 7 Millionen entgehen. Er sei keiner, der davonlaufen würde, sagte Nagelsmann unmittelbar nach dem Peinlich-Aus gegen Paraguay.

Für den deutschen Fussballbund (DFB) wird das Nagelsmann-Aus ein finanzieller Kraftakt. Weil der Verband nicht nur den scheidenden Bundestrainer abfinden muss, sondern auch noch Jürgen Klopp von Red Bull loseisen müsste, wenn man ihn als Nachfolger will. Der soll beim Dosenklub als «Head of Global Soccer» rund zehn Millionen pro Jahr einstreichen und hat einen Vertrag bis 2029.

Klopp soll zehn Millionen verdienen

Zwar soll es mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff laut «Kicker» eine Art Gentlemen's Agreement geben, wonach Klopp keine Steine in den Weg gelegt werden würden. Allerdings hatte der 59-Jährige eine solche Absprache bei seiner Vorstellung dementiert («Ich habe nicht danach gefragt, er hat nicht nein gesagt»). Erschwerend kommt hinzu, dass der DFB nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay auf millionenschwere Fifa-Prämien verzichten muss und finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.

Deutlich günstigere Lösungen wären Namen wie Christian Streich oder Oliver Glasner, die ebenfalls durch die deutsche Medienwelt geistern. Im Vergleich zur Überfigur Klopp aber wirken die beiden bloss wie zweite Wahlen.

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Bereits vor der Heim-EM 2021 galt Klopp als möglicher Nachfolger des glücklosen Hansi Flick. Weil der Schwabe zuvor aber seinen Vertrag bei Liverpool verlängert und weiter an der Anfield Road bleibt, kommt Nagelsmann zum Handkuss.

Der entfachte an der Euro zwar eine kleine Euphorie, verspielte seinen Kredit zwei Jahre später aber massiv und ist verantwortlich für eine weitere peinliche Pleite in der deutschen WM-Geschichte, die 3:4-Penalty-Niederlage vom Montag gegen Paraguay im Sechzehntelfinal.