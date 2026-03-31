Der Playoff-Final zwischen Bosnien und Italien ist so richtig lanciert! Dimarcos Jubelvideo. Die Arroganzvorwürfe. Die Rechtfertigung des Ex-Sion-Spielers. Bosnische Höllenversprechen. Und eine wunderbare psychologische Kriegsführung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Sion-Spieler und Italo-Star Dimarco spielt das Italo-Jubel-Video herunter

Bosniens Stürmerstar Dzeko kontert mit gezielter psychologischer Kriegsführung

Pjanic: Atmosphäre im kleinen Stadion in Zenica mit 13’632 Fans wird höllisch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alain Kunz Reporter Fussball

Nein, das Video mit dem Jubel von Federico Dimarco (28) und Pio Esposito (20) lässt keinen anderen Schluss zu: Die Italiener freuen sich, dass Wales im Penaltyschiessen an Bosnien-Herzegowina gescheitert ist. Es ist der Jubel der Überzeugung, dass man in der ultimativen WM-Ausmarchung den schwächeren Gegner habe.

Zwei Sekunden Fäuste für ein bosnisches Halleluja?

Alles okay. Nur sollte man sich dabei nicht filmen lassen. Logisch bricht ein Shitstorm aus. Logisch gibts Arroganzvorwürfe. Und logisch ist das eine gigantische Zusatzmotivation für die Mannen von Coach Sergej Barbarez und Stürmerlegende Edin Dzeko (40). Zwei Sekunden mit geballten Fäusten reichen. Es könnten die Fäuste für ein bosnisches Halleluja sein.

Dimarco versucht sich herauszureden, wenn er sagt, dass das eine instinktive Reaktion gewesen sei. «Und dann ist da noch Dzeko, mit dem ich zwei Jahre zusammengespielt und dem ich zum Weiterkommen gratuliert habe. Das war kein Respektmangel! Und Arroganz? Mit welcher Berechtigung und aus welchem Grund sollte man arrogant sein dürfen, wenn man gerade zwei Weltmeisterschaften verpasst hat? Das würde keinen Sinn machen.» Am Ende sind dann sowieso die bösen Medien schuld. Vielmehr, so Dimarco, sei es respektlos, dass so etwas im Kontext von Freunden, Familie und auch Kindern ausgestrahlt werde.

Dzeko: «Wenn Italien Angst hat vor Wales, stimmt etwas nicht»

Logisch spielen die Bosnier das böse Spiel subtil weiter. Dzeko an der Medienkonferenz vor dem Knüller: «Ich habe kein Problem mit diesem Video. Auch ich hätte lieber nicht gegen Italien gespielt …», sagt der schlaue Fuchs, den Spiess subtil umdrehend. «Ich weiss nicht, wieso die Italiener nicht in Cardiff spielen wollten. Wir haben dort auch gewonnen. Italien ist vierfacher Weltmeister und hat eine wunderbare Mannschaft. Wenn diese Angst hat, in Cardiff zu spielen, dann stimmt etwas nicht. Sie werden auch gegen uns schwer leiden müssen. Es steht für sie nach zwei verpassten Endrunden derart viel auf dem Spiel, dass sie Angst haben!»

Barbarez hat einen Plan A und einen Plan B

Puh, das sitzt. Zuerst sagen, dass er keine Ahnung habe, wovon Dimarco spreche, als er ihm sagte, er habe niemanden verletzen wollen. Und dann volles Rohr die Offerte annehmen! Und Trainer Sergej Barbarez, denn man aus der Bundesliga bestens kennt, setzt gleich noch einen drauf: «Wenn die Italiener sagen, wir spielten langsam – nun, sie tun es auch. Wir haben jedenfalls keine Angst und auch einen Plan B: Wenn wir ein Tor schiessen, parkieren wir den Bus vor unserem Tor. Wenn wir eines kassieren, machen wir das an einem anderen Ort ...»

Pjanic verspricht Italienern die Hölle auf Erden

Auch von aussen kommts für die armen Italos knüppeldick. So posaunte Miralem Pjanic (ex Roma und Juve): «Wir werden ihnen eine höllische Atmosphäre bereiten! Es wird unglaublich viel Charakter brauchen, Zenica mit einem Sieg zu verlassen.» Apropos Zenica: Vielleicht haben das Dimarco und Esposito nicht beachtet: Die Atmosphäre im Mini-Stadion von Zenica, das 13’632 Fans Platz bietet, wird mehr als heiss sein – obwohl aufgrund einer Fifa-Strafe nur knapp 9000 Personen zugelassen sind. In Cardiff ging alles gesittet zu und her, und der Rasen war top. Derjenige im «Bilino Polje» wurde nach den Schneefällen der letzten Tage von der «Gazzetta dello Sport» bereits als Leopardenfell abgetan. Wird dieses Fleckenmuster zum italienischen WM-Friedhof?

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen