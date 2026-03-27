Weil er auf eigene Spiele gewettet hatte, wurde Sandro Tonali (25) einst für mehr als zehn Monate gesperrt. Nun ist das Mittelfeldhirn zurück – und führt Italien in den Playoff-Final. Dort trifft die Squadra auf Bosnien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sandro Tonali schiesst Italien ins WM-Playoff-Finale gegen Bosnien

Tonali war 2023 wegen illegaler Wetten zehn Monate gesperrt

Italien wartet seit zwölf Jahren auf eine WM-Teilnahme War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Kreis Reporter Fussball

Spielsucht ist teuflisch. Weil es ohne professionelle Hilfe kaum ein Entrinnen gibt aus der «Beim nächsten Mal gewinne ich»-Spirale. Sandro Tonali (25) weiss das. Weil er im Herbst 2023 für zehn Monate gesperrt wurde, als er illegal auf eigene Spiele seiner damaligen Vereine Brescia und Milan gewettet hatte.

Tonali gab an, spielsüchtig zu sein, ging viermal in der Woche zum Psychologen, verzichtete monatelang auf sein Handy und konsumierte keine Medien, wie er im Podcast «Cronache di Spogliatoio» verrät.

Zehn verpasste Länderspiele

Die Therapie scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Der Mittelfeldspieler, der kurz vor seiner Sperre für 70 Millionen Euro zu Newcastle United wechselte, ist vom Wettsünder zum Nationalhelden gereift. Im Playoff-Halbfinal gegen Nordirland (2:0) wird er kurz nach der Pause per Direktabnahme zum Dosenöffner und schreit seine unbändige Freude in den Nachthimmel von Bergamo.

Zehn Länderspiele verpasst Tonali wegen der Sperre, unter anderem auch die EM 2024 und die Achtelfinal-Pleite gegen die Schweiz. Nun hält er den WM-Traum der Italiener mit seinem Treffer im Halbfinal gegen Nordirland am Leben. Seit zwölf (!) Jahren wartet die Squadra Azzurra auf eine Teilnahme. Im Final trifft die Elf von Coach Gennaro Gattuso auf Bosnien, das Wales in einem dramatischen Krimi besiegt.

Sturm-Legende kickt Bosnien in Verlängerung

Weil die mittlerweile 40 Jahre alte Sturm-Legende Edin Dzeko kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt, retten sich die Balkan-Kicker in die Verlängerung. Da die überlegenen Waliser dort aber – wie schon zuvor – ihre Chancen nicht nutzen, kommts so, wie es nicht selten kommt: Im Penaltyschiessen versagen die Nerven.

Und Bosnien träumt von der ersten WM-Teilnahme seit 2014. Mittendrin: Ex-YB-Junior Haris Tabakovic, der seinen Elfmeter verwandelt und massgeblichen Anteil daran hat, dass man am Dienstag gegen Italien um ein WM-Ticket spielt.

Der Sieger dieser Partie trifft in der WM-Gruppenphase auf die Schweiz. Für Tonali wäre es das erste Mal seit der Quali für die WM 2022. Danach wurde er gesperrt.