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«Ihr seid für uns ein Vorbild»
Ösi-Legende schwärmt vor Spanien-Kracher von unserer Nati

Die österreichische Goalie-Legende Michael Konsel spricht mit Blick über den Wahnsinns-Finish gegen Algerien, den Sechzehntelfinal-Kracher gegen Spanien und über seine Bewunderung für die Schweiz.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Michael Konsel blickt auf das Spanien-Spiel.
Foto: imago/Beautiful Sports
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

«Bist du deppert!» Mit diesen Worten schrie sich ORF-Kommentator Daniel Warmuth in der Nacht auf Sonntag in die Herzen der Österreicher. Nach dem 2:3 gegen Algerien in der 94. Minute schien das WM-Aus bereits besiegelt. Doch Sasa Kalajdzic rettete sein Team mit dem 3:3 in der 96. Minute. Der rot-weiss-rote Wahnsinn führte Österreich erstmals seit 44 Jahren wieder in die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

Nun geht es im Sechzehntelfinal gegen Spanien. «Das ist aus meiner Sicht ein Glücksfall. Gegen einen solchen Gegner haben wir absolut nichts zu verlieren», sagt Goalie-Legende Michael Konsel (64, 43 Länderspiele) im Gespräch mit Blick. Die Rollen sind also klar verteilt. Gerade deshalb traut der langjährige Rapid-Wien-Keeper, bekannt als der «Panther von Hütteldorf», seiner Nation eine Überraschung zu. «Spanien hat zwar grosse Namen und viele hervorragende Spieler. Aber da läuft noch nicht alles so rund, wie es eigentlich sollte.»

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«Es würden alle Dämme brechen»

Ein Achtelfinal-Einzug von Österreich wäre für Konsel trotzdem eine Sensation. «Dann würden hier alle Dämme brechen. Diese Spielergeneration würde sich unsterblich machen.» Er selbst wird die Partie als Experte bei einem Public Viewing in seiner Heimatstadt Wien verfolgen.

Einen besonderen Platz in den Herzen der Fans hat sich die Mannschaft von Ralf Rangnick aber bereits mit der WM-Qualifikation gesichert. Erstmals seit 1998 sind die Österreicher wieder auf der grössten Fussballbühne vertreten – damals noch mit Konsel selbst im Tor.

Den jüngsten Aufschwung des österreichischen Fussballs schreibt der Ex-Goalie vor allem Rangnick zu. «Er hat sofort erkannt, dass hier eine starke Generation heranwächst. Er ist ein Entwickler – und genau das hat er bewiesen. Für Österreich ist das ein Segen: eine talentierte Generation und dazu ein engagierter Trainer.»

Konsels Bewunderung für die Nati

Trotzdem blickt man in Österreich mit Bewunderung auf die Schweiz, verrät Konsel. «Ihr seid für uns ein Vorbild. Ihr wart bei den grossen Turnieren praktisch immer dabei und habt euch dort gut verkauft. Auch diesmal. Das, was ich bisher von der Schweiz gesehen habe, war stark.»

Weil Österreich gegen Algerien eben erst zittern musste, kennt Konsel den nächsten Gegner der Nati bestens. An einem Schweizer Weiterkommen zweifelt er nicht. «Algerien ist sicher kein einfacher Gegner. Aber ich sehe die Schweiz qualitativ vorne – von der Organisation über das Mannschaftsgefüge bis zur individuellen Klasse. Ausserdem haben die Algerier auf der Torhüterposition ihre Probleme.»

Dass Konsel ausgerechnet das hervorhebt, kommt nicht von ungefähr. Der beste Serie-A-Keeper der Saison 1997/98 (AS Roma) ist überzeugt: «Ob man bei einem Turnier weit kommt oder sogar Weltmeister wird, hängt sehr oft vom Goalie ab. Das war früher so – und das wird immer so bleiben.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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