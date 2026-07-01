Zum ersten Mal seit 1986 gewinnt Mexiko ein K.o.-Spiel an einer WM. Im ganzen Land ist die Euphorie riesig, mit Gilberto Mora hat man bereits den Helden des Turniers gefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mexiko steht im WM-Achtelfinal

Bisher haben die Gastgeber noch kein Gegentor kassiert

Thierry Henry lobt Supertalent Gilberto Mora

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Vier Spiele, vier Siege und noch immer ohne Gegentor – die Bilanz von Mexiko nach dem WM-Sechzehntelfinal gegen Ecuador kann sich sehen lassen. Bereits vor dem Eröffnungsspiel war die Euphorie beim WM-Co-Gastgeber riesig. Nach dem ersten Sieg in einem WM-K.o.-Spiel seit 40 Jahren kennt die Freude keine Grenzen.

Hunderttausende säumen die Strassen, nach Abpfiff gibt es Feuerwerk und Lichtshows. Doch nicht nur der gebrochene Fluch, sondern auch die Leistung der «El Tri» sorgt für Ausgelassenheit. Mit Ecuador hat man nicht irgendjemanden geschlagen. Spätestens seit ihrem Sieg über Deutschland in der Gruppenphase war «La Tri» auf dem Zettel vieler Experten und Fans als mögliche Überraschung des Turniers.

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Vor allem Ecuadors Abwehr, bestehend aus PSG-Star William Pacho, Arsenal-Mann Piero Hincapié und Brügge-Talent Joel Ordonez, mit einem Marktwert von über 140 Millionen gilt als Prunkstück des Anden-Staates.

Hype um Mega-Talent Mora

Doch gerade dieser Defensive bereitet die mexikanische Offensive vor allem in der ersten Hälfte immer wieder Probleme. Neben den beiden Altmeistern Raul Jimenez (35) und Julian Quinones (29) ist vor allem ein Name omnipräsent: Gilberto Mora (17).

Im Eröffnungsspiel gegen Südafrika kommt das Supertalent in der Schlussphase rein und wird so zum jüngsten Spieler, der je für Mexiko an einer WM auflief. Nachdem er gegen Südkorea über die gesamte Spieldauer draussen sitzt, darf der 17-Jährige sowohl gegen Tschechien als auch gegen Ecuador von Beginn weg ran. Der Einsatz im Sechzehntelfinal macht ihn zum zweitjüngsten Spieler, der je in einem WM-K.o.-Spiel startete – nur Pelé war noch jünger.

Und der Mittelfeldspieler liefert. Er kreiert Chancen, gewinnt Zweikämpfe und verliert während seiner 58 Einsatzminuten nie den Ball. Als er kurz vor der Stundenmarke ausgewechselt wird, erhebt sich das ganze Aztekenstadion zu einer Standing Ovation.

Lob von Henry – spielt er bald bei City?

Frankreich-Legende Thierry Henry (48) ist hin und weg von Mora: «Er kontrolliert das Spiel, versteht, wann er stoppen muss, wann es Zeit ist, den Konter auszulösen. Dazu zieht er immer wieder Fouls auf sich – er hält die Mannschaft zusammen». Lob von höchster Stelle für das Mega-Talent, das derzeit bei Club Tijuana unter Vertrag steht. Der Verein unweit der US-Grenze dümpelt seit Jahren im Mittelfeld der Liga MX herum.

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Mora den Sprung nach Europa wagen wird. Manchester City soll interessiert sein. Vertreten wird Mora von Rafaela Pimenta – die Beraterin von Skyblues-Superstar Erling Haaland. Auf den Torjäger und seine Norweger könnten Mora und Co übrigens im Viertelfinal treffen. Dafür müsste man aber die nächste Hürde nehmen, sehr wahrscheinlich England.

Es wäre der erste wirkliche grosse Brocken für «El Tri» – nicht auszudenken, was auf den mexikanischen Strassen los wäre, sollte man die Three Lions aus dem Turnier kegeln.