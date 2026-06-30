Hollands Penalty-Trauma hält an

Die Enttäuschung bei den Holland-Stars nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinal ist riesig. Auch bei Nationaltrainer Ronald Koeman, der scharf kritisiert wird. Auch Fussball-Ikone Zlatan Ibrahimovic gibt dem Bondscoach die Schuld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Holland scheitert im WM-Sechzehntelfinal gegen Marokko im Elfmeterschiessen

Nationaltrainer Koeman in Kritik, auch Ibrahimovic gibt ihm die Schuld

Diskussion über Zukunft des 63-Jährigen ist entfacht, Koeman schweigt dazu

Cédric Heeb Redaktor Sport

Holland und das Penalty-Trauma an Weltmeisterschaften – das dritte Kapitel ist geschrieben. 2014 verlor die Elftal im Halbfinal gegen Argentinien im Elfmeterschiessen, acht Jahre später setzte sich wieder die Albiceleste, diesmal im Viertelfinal, durch. Jetzt ist Marokko der Spielverderber, und zwar schon im Sechzehntelfinal. «Das sind die schlimmsten Momente für einen Fussballer», sagt Captain Virgil van Dijk (34) dem holländischen Sender NOS.

Ihm fehlen die Worte, um das Spiel so kurz nach Abpfiff zu analysieren: «Wir haben so hart dafür trainiert.» Seine Gedanken sind bei seinen Teamkollegen, die enttäuscht in der Garderobe sitzen: «Ich möchte jetzt so schnell wie möglich in die Kabine zu den Jungs.»

«Wenn man so Momente gegen sich hat, …»

Jan Paul van Hecke (26) stellt sich ebenfalls vor die Kamera, auch ihm ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: «Wir haben alles gegeben. Das ist so schmerzhaft für das Land, für die Mannschaft.» Nationaltrainer Ronald Koeman (63) sieht «natürlich Verbesserungspotenzial» und sagt: «Wir haben uns zeitweise zu weit zurückgezogen, aber wir haben auch gut verteidigt. Gegen so einen Gegner darfst du dir nichts erlauben.»

Marokko habe durch den zweiten Penalty im Elfmeterschiessen einen psychologischen Vorteil erhalten, meint Koeman. Goalie Bart Verbruggen (23) parierte den Versuch von Soufiane Rahimi (30) zwar, spedierte den Ball aber mit der Ferse doch noch ins Tor. «Wenn man dann auch noch solche Momente gegen sich hat, ist es vorbei.» Vor allem, wenn man drei von fünf eigenen Elfmetern verschiesse.

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Tritt Koeman nun zurück?

Um den 63-Jährigen entfacht nun eine landesweite Diskussion. Ist seine Zeit als Oranje-Coach gezählt? Der Vertrag läuft in diesem Sommer aus, nach der WM wollte man sowieso evaluieren, ob es mit Koeman weitergehen soll oder nicht.

«De Telegraaf» fordert: «Ronald Koeman muss jetzt zurücktreten.» Das frühe Aus an der WM spricht nicht für ihn. Zudem wurde er schon im Verlaufe des Turniers wegen Personalentscheidungen kritisiert. Nun sorgt eine Systemumstellung gegen Marokko in Holland für zusätzliches Stirnrunzeln.

Auch der frühere Ajax-Star Zlatan Ibrahimovic (44, 110 Spiele, 48 Tore) hat sich beim TV-Sender Fox zum Aus der Holländer geäussert – und ist fassungslos: «Diese Niederlage geht auf Koemans Kappe, ich habe dieses holländische Team nicht wiedererkannt.» Dem Team fehle es an der holländischen Identität: «Das macht mich wütend. Verliere mit deiner Identität. Das ist, wer du bist.»

Und was sagt Koeman zum Wirbel um ihn? «Die Kritik, die ich jetzt einstecken muss, interessiert mich nicht. Ich muss Entscheidungen treffen.» Was seine Zukunft anbelangt, könne er nichts sagen: «Die Evaluierung beginnt morgen. Ich habe mir dazu bereits Gedanken gemacht, aber es scheint nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, jetzt etwas dazu zu sagen.»