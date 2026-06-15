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Oranje-Coach unter Beschuss
Kosteten Koemans Wechsel Holland den Sieg gegen Japan?

Holland lässt gegen Japan im ersten WM-Spiel spät Punkte liegen. Ehemalige Nationalspieler sehen eine Mitschuld bei Trainer Ronald Koeman. Dieser wehrt sich vehement gegen die Kritik.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Ronald Koeman wird nach dem Remis von Holland gegen Japan kritisiert.
Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Holland spielen 2:2 gegen Japan bei der WM in USA
  • Trainer Koeman für späte, defensive Wechsel heftig kritisiert
  • 64. Minute: Summerville trifft, Koeman wechselt ihn trotz Führung aus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Holland muss sich in einem dramatischen Spiel gegen Japan mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Für den späten Ausgleichstreffer der Asiaten gerät nun vor allem Nationaltrainer Ronald Koeman (63) in Kritik. Besonders die Experten und früheren Nationalspieler Wim Kieft (63) und Rafael van der Vaart (43) machen Koemans taktische Entscheidungen für das enttäuschende Resultat verantwortlich.

In der 64. Minute bringt Crysencio Summerville die Oranje mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Doch anstatt die Offensivstärke seiner Mannschaft auszuspielen, griff Koeman laut Kieft fünf Minuten später mit fragwürdigen Wechseln ein. «Ich habe sie nicht verstanden», kritisiert der 42-fache Nationalspieler beim holländischen Sender NOS. «Damit hat Koeman den Ausgleichstreffer selbst verschuldet.» Koeman holte Summerville und Donyell Malen vom Platz und brachte unter anderem Memphis Depay – eine Entscheidung, die offenbar für viele unverständlich war.

Auch van der Vaart äussert sich kritisch. «Gakpo, Malen und Summerville spielten immer besser. Dann erzielt das Team das 2:1. Daraufhin greift Koeman plötzlich ein und lässt sehr defensiv spielen. Und dann hat man es sich selbst zuzuschreiben», erklärt der ehemalige Mittelfeldstar, der 2010 mit Holland Vize-Weltmeister wurde. Pierre van Hooijdonk (56, 46 Länderspiele) pflichtet bei: «Ohne Verletzungen gibt es keinen Grund, sich so zurückfallen zu lassen. Koeman hat der Mannschaft jegliche Schnelligkeit genommen.»

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Koeman rechtfertigt sich

Koeman selbst verteidigt seine Entscheidungen und erklärt, dass er auf fehlenden Druck über die Flügel reagiert habe. «Das war auch der Grund, warum ich Cry und Malen ausgewechselt habe», sagt er. Nach seiner Ansicht hätte ein offensiverer Ansatz das Spiel nur noch offener gestaltet. Koeman betont weiter, dass die Leistung der Mannschaft im Vergleich zu den letzten Spielen bereits eine Verbesserung gezeigt habe.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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WM 2026
Japan
Japan
Holland
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