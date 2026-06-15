Holland lässt gegen Japan im ersten WM-Spiel spät Punkte liegen. Ehemalige Nationalspieler sehen eine Mitschuld bei Trainer Ronald Koeman. Dieser wehrt sich vehement gegen die Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Holland spielen 2:2 gegen Japan bei der WM in USA

Trainer Koeman für späte, defensive Wechsel heftig kritisiert

64. Minute: Summerville trifft, Koeman wechselt ihn trotz Führung aus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Holland muss sich in einem dramatischen Spiel gegen Japan mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Für den späten Ausgleichstreffer der Asiaten gerät nun vor allem Nationaltrainer Ronald Koeman (63) in Kritik. Besonders die Experten und früheren Nationalspieler Wim Kieft (63) und Rafael van der Vaart (43) machen Koemans taktische Entscheidungen für das enttäuschende Resultat verantwortlich.

In der 64. Minute bringt Crysencio Summerville die Oranje mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Doch anstatt die Offensivstärke seiner Mannschaft auszuspielen, griff Koeman laut Kieft fünf Minuten später mit fragwürdigen Wechseln ein. «Ich habe sie nicht verstanden», kritisiert der 42-fache Nationalspieler beim holländischen Sender NOS. «Damit hat Koeman den Ausgleichstreffer selbst verschuldet.» Koeman holte Summerville und Donyell Malen vom Platz und brachte unter anderem Memphis Depay – eine Entscheidung, die offenbar für viele unverständlich war.

Auch van der Vaart äussert sich kritisch. «Gakpo, Malen und Summerville spielten immer besser. Dann erzielt das Team das 2:1. Daraufhin greift Koeman plötzlich ein und lässt sehr defensiv spielen. Und dann hat man es sich selbst zuzuschreiben», erklärt der ehemalige Mittelfeldstar, der 2010 mit Holland Vize-Weltmeister wurde. Pierre van Hooijdonk (56, 46 Länderspiele) pflichtet bei: «Ohne Verletzungen gibt es keinen Grund, sich so zurückfallen zu lassen. Koeman hat der Mannschaft jegliche Schnelligkeit genommen.»

Koeman rechtfertigt sich

Koeman selbst verteidigt seine Entscheidungen und erklärt, dass er auf fehlenden Druck über die Flügel reagiert habe. «Das war auch der Grund, warum ich Cry und Malen ausgewechselt habe», sagt er. Nach seiner Ansicht hätte ein offensiverer Ansatz das Spiel nur noch offener gestaltet. Koeman betont weiter, dass die Leistung der Mannschaft im Vergleich zu den letzten Spielen bereits eine Verbesserung gezeigt habe.