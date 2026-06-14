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«Da hätte ich mir aufs Maul hauen können»
Klopp entschuldigt sich im Live-TV bei DFB-Coach Nagelsmann

Deutschland startet mit einem 7:1-Kantersieg gegen Curaçao in die WM. Jürgen Klopp nutzt den Besuch von DFB-Trainer Julian Nagelsmann danach bei MagentaTV, um sich bei ihm für einen flapsigen Kommentar zu entschuldigen.
Publiziert: 14.06.2026 um vor 49 Minuten
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Jürgen Klopp ist an der WM 2026 als Experte bei MagentaTV tätig.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland siegt 7:1 gegen Curaçao zum WM-Auftakt
  • Jürgen Klopp entschuldigt sich für missverständliche Aussage über Nagelsmann
  • Ehemaliger Liverpool-Trainer zeigt grosse Selbstironie
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Cédric HeebRedaktor Sport

Aus deutscher Sicht lässt sich mit Fug und Recht behaupten: WM-Auftakt geglückt. Mit 7:1 fegt der Weltmeister von 2014 über den Debütanten Curaçao hinweg, den zwischenzeitlichen Ausgleich von FCZ-Profi Livano Comenencia (22) hat die DFB-Elf schnell weggesteckt.

Trainer Julian Nagelsmann (38) nimmt im Anschluss bei MagentaTV die Glückwünsche von Moderator Johannes B. Kerner (61) und dem Experten-Duo Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) entgegen. Von Letzterem gibts aber auch noch eine Entschuldigung obendrauf: «Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Noch. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen.»

Um was gehts? Vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag hatte Klopp über die mögliche Startelf der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und dabei gesagt: «Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.» Eine Aussage, die hohe Wellen geschlagen hat – insbesondere, weil Klopp als einer von Nagelsmanns Nachfolger gehandelt werden dürfte, sollte dieser irgendwann aufhören (müssen).

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Klopp: «Ich bin immer noch dämlich»

Klopp nutzt die Gelegenheit, um sich zu erklären: «Das ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz.» Der langjährige BVB- und Liverpool-Coach nimmt sich auch selber aufs Korn: «Was ich festgestellt habe, ist: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich.» Klopp, der am Dienstag Geburtstag feiert, versichert dem Bundestrainer, dass er komplett hinter ihm und der Mannschaft stehe.

Vor dem Anpfiff gegen Curaçao hat auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) bei MagentaTV über Klopps Aussage gesprochen und sich dabei direkt an ihn und auch Thomas Müller gewendet. «Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, uns noch mal zusammenzusetzen und ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen. Das tut ganz gut, glaube ich», so der Weltmeister von 1990 mit einem Augenzwinkern.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Ecuador
Ecuador
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Japan
Japan
1
0
1
2
Niederlande
Niederlande
1
0
1
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Deutschland
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