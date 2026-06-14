Klopp entschuldigt sich im Live-TV bei DFB-Coach Nagelsmann

Deutschland startet mit einem 7:1-Kantersieg gegen Curaçao in die WM. Jürgen Klopp nutzt den Besuch von DFB-Trainer Julian Nagelsmann danach bei MagentaTV, um sich bei ihm für einen flapsigen Kommentar zu entschuldigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland siegt 7:1 gegen Curaçao zum WM-Auftakt

Jürgen Klopp entschuldigt sich für missverständliche Aussage über Nagelsmann

Ehemaliger Liverpool-Trainer zeigt grosse Selbstironie

Cédric Heeb Redaktor Sport

Aus deutscher Sicht lässt sich mit Fug und Recht behaupten: WM-Auftakt geglückt. Mit 7:1 fegt der Weltmeister von 2014 über den Debütanten Curaçao hinweg, den zwischenzeitlichen Ausgleich von FCZ-Profi Livano Comenencia (22) hat die DFB-Elf schnell weggesteckt.

Trainer Julian Nagelsmann (38) nimmt im Anschluss bei MagentaTV die Glückwünsche von Moderator Johannes B. Kerner (61) und dem Experten-Duo Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) entgegen. Von Letzterem gibts aber auch noch eine Entschuldigung obendrauf: «Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Noch. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber da war es schon zu spät und ich war im Fernsehen.»

Um was gehts? Vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag hatte Klopp über die mögliche Startelf der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und dabei gesagt: «Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch.» Eine Aussage, die hohe Wellen geschlagen hat – insbesondere, weil Klopp als einer von Nagelsmanns Nachfolger gehandelt werden dürfte, sollte dieser irgendwann aufhören (müssen).

Klopp: «Ich bin immer noch dämlich»

Klopp nutzt die Gelegenheit, um sich zu erklären: «Das ist so flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz.» Der langjährige BVB- und Liverpool-Coach nimmt sich auch selber aufs Korn: «Was ich festgestellt habe, ist: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich.» Klopp, der am Dienstag Geburtstag feiert, versichert dem Bundestrainer, dass er komplett hinter ihm und der Mannschaft stehe.

Vor dem Anpfiff gegen Curaçao hat auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler (66) bei MagentaTV über Klopps Aussage gesprochen und sich dabei direkt an ihn und auch Thomas Müller gewendet. «Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, uns noch mal zusammenzusetzen und ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen. Das tut ganz gut, glaube ich», so der Weltmeister von 1990 mit einem Augenzwinkern.