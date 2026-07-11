Mit 500 Kilogramm Rindfleisch im Gepäck reiste die argentinische Nationalmannschaft zur WM in die USA. Die Ernährung mit traditionellen Grillfesten gehört bei Messi und Co. zu den Schlüsselfaktoren – eine Tradition, die den Nati-Gegner 2022 zum Titel führte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Argentiniens Team brachte 500 Kilogramm Fleisch zur WM in die USA

Auch Tornadoalarm stoppte Barbecue in Kansas City nicht

Zur WM 2022 führten sie sogar 2,5 Tonnen Fleisch nach Katar ein

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Grillieren gehört in Argentinien praktisch zur nationalen Identität. Das traditionelle argentinische Grillfest, das sogenannte «Asado», bei dem ganze Fleischstücke langsam über einem oft offenen Grill gegart werden, gilt als Nationalheiligtum.

So hat sich der Nati-Gegner vom Sonntag (3 Uhr Schweizer Zeit) auch ausreichend mit Grillgut eingedeckt, um während der WM gemeinsam traditionell grillieren zu können.

Wie argentinische Medien berichten, haben Messi und Co. neben Trainingsausrüstung, Fussballschuhen und Trikots rund 500 Kilogramm Rindfleisch aus Argentinien in die USA mitgenommen – darunter unter anderem Ribeye-Steak, Roastbeef, Short Ribs und Filet.

Grillfest während Tornadoalarm

Die argentinischen Verantwortlichen sehen die Ernährung als Schlüsselfaktor für die sportliche Leistung. Mit der halben Tonne Fleisch sollen abrupte Ernährungsumstellungen der Spieler während des Turniers vermieden werden. Eine Strategie, die die argentinische Nationalmannschaft schon jahrelang verfolgt.

Der Ernährungsberater des Teams, Luciano Spena, entwickelte einen täglichen Ernährungsplan mit den Fleischportionen, der die körperliche Fitness der Spieler gewährleisten soll. In den sozialen Medien kursieren diverse Videos, die die Barbecues der Mannschaft in ihrem Quartier im Origin Hotel in Kansas City zeigen. Bereits am Abend der Ankunft sollen die Argentinier dort das erste Grillfest veranstaltet haben. Kurz vor dem Gruppenspiel gegen Algerien (3:0-Sieg) hatten sie sogar während eines Tornadoalarms ein Barbecue am Laufen.

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Die Einfuhr des Fleischs in die USA erforderte dabei monatelange Planung und die Einhaltung von Gesundheits- und Zollbestimmungen. Bereits vor vier Jahren brachten die Argentinier für die WM 2022 in Katar ihr eigenes Fleisch mit. Die Menge war damals im Vergleich zur diesjährigen Lieferung nach Kansas City mit 2,5 Tonnen sogar deutlich höher.

Mit eigenem Essen zum Erfolg?

Das Vorgehen des argentinischen Teams scheint etwas gebracht zu haben. Argentinien gewann 2022 in Katar den Weltmeistertitel. Die Nati dürfte gegen die gut genährten Titelverteidiger am Sonntag also gewarnt sein.

Übrigens sind die Argentinier nicht die Einzigen, die ihr Essen mit zum Turnier genommen haben. So soll auch Norwegen mit besonderem Gepäck in die USA gereist sein. Gemäss Medienberichten hat das Team um Superstar Erling Haaland rund 300 Kilogramm Fisch, 116 Kilogramm Käse und 6000 Orangen ins Trainingscamp in Greeensboro in North Carolina gebracht.

Und auch den Norwegern läuft es an dieser WM. Die Skandinavier erreichten erstmals in der Geschichte den Viertelfinal, den sie am Sonntag (23 Uhr Schweizer Zeit) gegen England bestreiten werden.