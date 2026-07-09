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Vertrags-Details enthüllt
Klopp soll beim DFB mehr verdienen als Vorgänger Nagelsmann

Jürgen Klopp soll neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden. Der 59-Jährige steht laut «Bild» vor einem Vierjahresvertrag bis zur WM 2030.
Publiziert: 13:07 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Jürgen Klopp soll beim DFB einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.
Foto: AP Photo/Abbie Parr
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Es wurde gemunkelt, spekuliert und Gerüchte gestreut. Nach dem blamablen Aus der Deutschen im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay ist Trainer Julian Nagelsmann zurückgetreten. Schnell wurde der potenzielle Nachfolger ausgemacht. Jürgen Klopp soll den deutschen Fussball wieder in die Spur bringen. Der Kult-Trainer und Global Head of Soccer bei Red Bull zeigte ebenfalls Interesse. Derzeit finden Gespräche mit den Verantwortlichen beim DFB statt. Nun sickern erste Details des Deals durch, wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet.

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Der 59-Jährige soll einen Vertrag für vier Jahre, einschliesslich der WM 2030 unterzeichnen. Klopp wird nur minimal mehr als sein Vorgänger Nagelsmann verdienen. Das heisst: etwas mehr als sieben Millionen Euro pro Jahr.

Doch keine Ablöse

Um Klopp von seinem Engagement bei Red Bull loszueisen, war man sich sicher, dass Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte eine Ablöse für einen Trainer zahlen muss. Dazu kommt es laut der «Bild» aber nicht. Klopp wird weiterhin als Werbebotschafter bei den Bullen zuständig sein, da sein Werbewert für den Konzern wertvoller sein soll als eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich.

Bis der Deal abgeschlossen ist, soll aber noch etwas Zeit vergehen. Diese Woche fliegt Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) ebenfalls in die USA, um an den Verhandlungen teilzunehmen. Unterzeichnet soll dort aber noch nichts werden. Dies wird erst geschehen, wenn alle Parteien aus den USA zurück sind – im Fall von Klopp also frühstens nach dem Final, da er wegen seiner Tätigkeit als Experte bei MagentaTV dort eingebunden ist. Der erste öffentliche Auftritt als Bundestrainer wird beim Supercup am 22. August erwartet. In Klopps alter Wirkungsstätte Dortmund spielt der Vizemeister BVB gegen Double-Gewinner Bayern München.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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FC Bayern München
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