Es wurde gemunkelt, spekuliert und Gerüchte gestreut. Nach dem blamablen Aus der Deutschen im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay ist Trainer Julian Nagelsmann zurückgetreten. Schnell wurde der potenzielle Nachfolger ausgemacht. Jürgen Klopp soll den deutschen Fussball wieder in die Spur bringen. Der Kult-Trainer und Global Head of Soccer bei Red Bull zeigte ebenfalls Interesse. Derzeit finden Gespräche mit den Verantwortlichen beim DFB statt. Nun sickern erste Details des Deals durch, wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet.
Der 59-Jährige soll einen Vertrag für vier Jahre, einschliesslich der WM 2030 unterzeichnen. Klopp wird nur minimal mehr als sein Vorgänger Nagelsmann verdienen. Das heisst: etwas mehr als sieben Millionen Euro pro Jahr.
Doch keine Ablöse
Um Klopp von seinem Engagement bei Red Bull loszueisen, war man sich sicher, dass Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte eine Ablöse für einen Trainer zahlen muss. Dazu kommt es laut der «Bild» aber nicht. Klopp wird weiterhin als Werbebotschafter bei den Bullen zuständig sein, da sein Werbewert für den Konzern wertvoller sein soll als eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich.
Bis der Deal abgeschlossen ist, soll aber noch etwas Zeit vergehen. Diese Woche fliegt Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) ebenfalls in die USA, um an den Verhandlungen teilzunehmen. Unterzeichnet soll dort aber noch nichts werden. Dies wird erst geschehen, wenn alle Parteien aus den USA zurück sind – im Fall von Klopp also frühstens nach dem Final, da er wegen seiner Tätigkeit als Experte bei MagentaTV dort eingebunden ist. Der erste öffentliche Auftritt als Bundestrainer wird beim Supercup am 22. August erwartet. In Klopps alter Wirkungsstätte Dortmund spielt der Vizemeister BVB gegen Double-Gewinner Bayern München.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0