DE
FR
Abonnieren

Neuer Deutschland-Coach im Anflug
Klopp ist sich mit dem DFB einig

Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann soll Jürgen Klopp neuer DFB-Trainer werden. Der Starcoach hat laut Fabrizio Romano zugesagt, doch der Verband muss sich noch mit Red Bull auf eine Ablöse einigen.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/4
Jürgen Klopp hat laut Transferexperte Fabrizio Romano dem DFB zugesagt.
Foto: AFP
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Nach dem peinlichen Ausscheiden im Sechzehntelfinal gegen Paraguay ist Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann (38) von seinem Posten zurückgetreten. Entsprechend schnell brodelte die Gerüchteküche, wer als Nachfolger beim DFB anheuern wird. Und schnell war klar: Jürgen Klopp (59) soll es werden. In einer Stellungnahme machte dann der Verband selbst publik, dass man in Gesprächen mit dem Head of Global Soccer von Red Bull sei. Auch Klopp selbst hat bestätigt, dass er interessiert ist.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Nun hat sich Transferexperte Fabrizio Romano eingeschaltet und sein berühmtes «Here we go» gegeben. Klopp habe dem Angebot zugestimmt und werde einen Langzeitvertrag unterschreiben. Einzig mit Red Bull einigen müsse man sich noch. Es ist das erste Mal, dass der DFB für einen Trainer Geld in die Hand nimmt und eine Ablösesumme bezahlen wird.

Bei RB sei man schon damit beschäftigt, einen Nachfolger für Klopp zu finden. Gerne hätte man Oliver Glasner (51) verpflichtet, doch der Österreicher, der seinen Vertrag bei Crystal Palace hat auslaufen lassen, hat erst kürzlich bei Nottingham Forest unterschrieben.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Deutschland
Deutschland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Deutschland
        Deutschland