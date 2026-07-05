Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann soll Jürgen Klopp neuer DFB-Trainer werden. Der Starcoach hat laut Fabrizio Romano zugesagt, doch der Verband muss sich noch mit Red Bull auf eine Ablöse einigen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nach dem peinlichen Ausscheiden im Sechzehntelfinal gegen Paraguay ist Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann (38) von seinem Posten zurückgetreten. Entsprechend schnell brodelte die Gerüchteküche, wer als Nachfolger beim DFB anheuern wird. Und schnell war klar: Jürgen Klopp (59) soll es werden. In einer Stellungnahme machte dann der Verband selbst publik, dass man in Gesprächen mit dem Head of Global Soccer von Red Bull sei. Auch Klopp selbst hat bestätigt, dass er interessiert ist.

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Nun hat sich Transferexperte Fabrizio Romano eingeschaltet und sein berühmtes «Here we go» gegeben. Klopp habe dem Angebot zugestimmt und werde einen Langzeitvertrag unterschreiben. Einzig mit Red Bull einigen müsse man sich noch. Es ist das erste Mal, dass der DFB für einen Trainer Geld in die Hand nimmt und eine Ablösesumme bezahlen wird.

Bei RB sei man schon damit beschäftigt, einen Nachfolger für Klopp zu finden. Gerne hätte man Oliver Glasner (51) verpflichtet, doch der Österreicher, der seinen Vertrag bei Crystal Palace hat auslaufen lassen, hat erst kürzlich bei Nottingham Forest unterschrieben.