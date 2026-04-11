Die Fifa weist Irans Antrag zurück: Die Gruppenspiele bei der WM 2026 finden wie geplant in den USA statt, trotz Forderungen aufgrund der angespannten Lage.

Iran muss an der WM in den USA spielen

Iran muss an der WM in den USA spielen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa lehnt Irans Antrag ab, WM-Spiele von USA nach Mexiko zu verlegen

Iran wollte wegen militärischer Spannungen mit USA nicht dort spielen

Spiele finden wie geplant in Los Angeles und Seattle statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

Die Fifa hat den Antrag des iranischen Fussballverbands abgelehnt, die Gruppenspiele der Nationalmannschaft an der kommenden WM von den USA nach Mexiko zu verlegen. Damit bleiben die drei Vorrundenpartien wie geplant in den Vereinigten Staaten.

Der Iran hatte angesichts des militärischen Angriffs der USA versucht, seine Spiele nicht im Land austragen zu müssen. Konkret ging es um die Begegnungen gegen Neuseeland und Belgien in Los Angeles sowie das Spiel gegen Ägypten in Seattle. Der Verband hatte eine Verlegung nach Mexiko ins Spiel gebracht.

«Es gibt nur Plan A»

Dieser Vorschlag wurde nun abgelehnt, erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum: «Die Fifa entschied schliesslich, dass die Spiele nicht von ihren ursprünglichen Austragungsorten verlegt werden können.» Aus Sicht der Fifa hätte dies «einen enormen logistischen Aufwand» bedeutet, sagte die Staatschefin.

US-Präsident Donald Trump hatte sich in den vergangenen Wochen widersprüchlich bezüglich einer Teilnahme des Irans geäussert. Einerseits seien die Iraner zwar willkommen, zugleich halte er es jedoch «nicht für angemessen, dass sie dort sind, im Hinblick auf ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit».

Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte derweil auf die Teilnahme des Iran an der WM gedrängt, nachdem Boykott-Spekulationen aufkamen. Es gebe «keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», so Infantino Ende März.