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«Gibt keinen Plan B, C oder D»
Fifa-Präsident Infantino will Iran an der WM

Der Iran will seine WM-Spiele nicht in den USA austragen. Fifa-Präsident Gianni Infantino will trotz des drohenden WM-Boykotts nicht auf den Iran verzichten.
Publiziert: 08:15 Uhr
|
Aktualisiert: 08:17 Uhr
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Gianni Infantino pocht auf eine WM-Teilnahme des Irans.
Foto: keystone-sda.ch
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Seit dem der Iran von den USA und Israel angegriffen wird, steht die WM-Teilnahme der Iraner auf der Kippe. Sie wollen ihre WM-Spiele in Mexiko austragen, die Fifa hat solchen Wünschen bisher keine Folge geleistet.

Jetzt äussert sich Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) zu der Situation. «Wir wollen, dass der Iran spielt, der Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», sagt der Schweizer in einem Interview des mexikanischen Fernsehsenders N+ Univision.

Der Fifa-Präsident betont, dass Iran für sein gesamtes Volk stehe – sowohl für die Menschen im Land selbst als auch für jene, die im Ausland leben. Er sprach sich dafür aus, dass das Land an der Weltmeisterschaft teilnehmen könne, und versicherte, die Fifa werde alles daransetzen, dies unter möglichst guten Bedingungen zu ermöglichen. Gleichzeitig räumte der 56-Jährige ein, dass die Lage in der Realität äusserst komplex sei.

Bereits etwa eineinhalb Wochen zuvor hatte Irans Verbandschef Mehdi Tadsch laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna erklärt, man erwäge einen Boykott der USA, jedoch nicht der Weltmeisterschaft. Nähere Details dazu nannte er nicht.

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Hier deinem Team folgen
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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