Der Iran will seine WM-Spiele nicht in den USA austragen. Fifa-Präsident Gianni Infantino will trotz des drohenden WM-Boykotts nicht auf den Iran verzichten.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Seit dem der Iran von den USA und Israel angegriffen wird, steht die WM-Teilnahme der Iraner auf der Kippe. Sie wollen ihre WM-Spiele in Mexiko austragen, die Fifa hat solchen Wünschen bisher keine Folge geleistet.

Jetzt äussert sich Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) zu der Situation. «Wir wollen, dass der Iran spielt, der Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», sagt der Schweizer in einem Interview des mexikanischen Fernsehsenders N+ Univision.

Der Fifa-Präsident betont, dass Iran für sein gesamtes Volk stehe – sowohl für die Menschen im Land selbst als auch für jene, die im Ausland leben. Er sprach sich dafür aus, dass das Land an der Weltmeisterschaft teilnehmen könne, und versicherte, die Fifa werde alles daransetzen, dies unter möglichst guten Bedingungen zu ermöglichen. Gleichzeitig räumte der 56-Jährige ein, dass die Lage in der Realität äusserst komplex sei.

Bereits etwa eineinhalb Wochen zuvor hatte Irans Verbandschef Mehdi Tadsch laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna erklärt, man erwäge einen Boykott der USA, jedoch nicht der Weltmeisterschaft. Nähere Details dazu nannte er nicht.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen