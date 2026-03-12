Ob der Iran nach dem Angriff der USA an der WM teilnehmen wird, steht in den Sternen. US-Präsident Donald Trump giesst mit einem Post auf Truth Social weiteres Öl ins Feuer.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Seit dem Angriff der USA auf den Iran ist die WM-Teilnahme der Iraner im Sommer in den Vereinigten Staaten alles andere als sicher. Während US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit Fifa-Präsident Gianni Infantino beteuert, dass die Iraner willkommen sind, will der iranische Sportminister nichts von einer Teilnahme wissen. Am Donnerstag legt Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social nach und wiederholt, dass das iranische Nationalteam in den USA für die WM herzlich willkommen sei.

«Ich finde es jedoch nicht angemessen, dass sie dort sein werden – für ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit», schiebt der 79-Jährige nach. Was Trump genau damit meint, ist nicht abschliessend sicher. Eine Zusicherung, dass der iranischen Delegation im Austragungsland nichts zustossen wird, tönt jedoch anders. Der Iran hat sich zum siebten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert, bei den letzten drei Austragungen war man jeweils mit von der Partie.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116216801278101254

In Gruppe G treffen die Iraner auf Belgien, Ägypten und Neuseeland. Die Spiele finden in den US-Städten Los Angeles und Seattle statt. Ob der Iran bei diesen Spielen auf dem Rasen stehen wird, wird sich zeigen. Und wie die Fifa bei einem allfälligen Boykott reagieren würde, ebenfalls.