«Für ihre eigenes Leben und ihre Sicherheit»
Trump hält iranische WM-Teilnahme für nicht «angemessen»

Ob der Iran nach dem Angriff der USA an der WM teilnehmen wird, steht in den Sternen. US-Präsident Donald Trump giesst mit einem Post auf Truth Social weiteres Öl ins Feuer.
Publiziert: 17:51 Uhr
Irans Nationalmannschaft hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
Foto: Anadolu via Getty Images
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Seit dem Angriff der USA auf den Iran ist die WM-Teilnahme der Iraner im Sommer in den Vereinigten Staaten alles andere als sicher. Während US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit Fifa-Präsident Gianni Infantino beteuert, dass die Iraner willkommen sind, will der iranische Sportminister nichts von einer Teilnahme wissen. Am Donnerstag legt Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social nach und wiederholt, dass das iranische Nationalteam in den USA für die WM herzlich willkommen sei.

«Ich finde es jedoch nicht angemessen, dass sie dort sein werden – für ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit», schiebt der 79-Jährige nach. Was Trump genau damit meint, ist nicht abschliessend sicher. Eine Zusicherung, dass der iranischen Delegation im Austragungsland nichts zustossen wird, tönt jedoch anders. Der Iran hat sich zum siebten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert, bei den letzten drei Austragungen war man jeweils mit von der Partie. 

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116216801278101254

In Gruppe G treffen die Iraner auf Belgien, Ägypten und Neuseeland. Die Spiele finden in den US-Städten Los Angeles und Seattle statt. Ob der Iran bei diesen Spielen auf dem Rasen stehen wird, wird sich zeigen. Und wie die Fifa bei einem allfälligen Boykott reagieren würde, ebenfalls. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
