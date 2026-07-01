Ist dieses Frankreich an der WM überhaupt zu stoppen?

Eine Offensiv-Gala jagt die nächste. Frankreich rauscht durch die WM und bricht dabei jede Menge Rekorde. Experten schwärmen vom Offensiv-Trio und die Fussballwelt fragt sich: Wer soll diese Franzosen stoppen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frankreich schlägt Schweden 3:0 und zieht mit Rekord ins WM-Achtelfinale

Michael Olise wird als Schlüsselspieler und «Genie» gefeiert

Olise mit 6 Assists; ein weiterer bricht den WM-Rekord

Björn Lindroos Redaktor Sport

Diese Franzosen verzücken uns. Die Schweden sind keine Gegner für Les Bleus, sie schlagen die Skandinavier mit 3:0 und rauschen mit einem Rekord in die Runde der letzten 16. Frankreich ist die erste Mannschaft der WM-Geschichte, die in fünf aufeinanderfolgenden Spielen bei Endrunden mindestens drei Tore erzielt.

Diese Franzosen sprudeln nur so vor Spielfreude. Das Offensiv-Trio mit den Superstars Kylian Mbappé (27), Ousmane Dembélé (29) und Michael Olise (24) harmoniert perfekt. Und die ganze Fussballwelt fragt sich: Wer soll diese Franzosen stoppen?

Zlatan und Henry schwärmen

«Ich weiss es nicht», sagt Frankreichs Legende Thierry Henry (48) auf die Frage bei «Fox Sports». Und auch Expertenkollege Zlatan Ibrahimovic (44) musste zugeben, dass die Franzosen in dieser Form «beängstigend» sind.

Die ehemaligen Profis sind vor allem von einem französischen Offensivstar angetan. Und es ist nicht Tormaschine Mbappé. «Olise ist der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist von einem anderen Planeten», schwärmt Henry. Und Ibrahimovic schliesst sich an: «Er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Nur ein Genie kann das. Und Olise ist eines.»

Nur die Argentinier?

Der Bayern-Shootingstar wartet zwar noch auf sein erstes WM-Tor, doch er konnte bereits sechs Assists verbuchen. Eine weitere Torvorlage würde den WM-Rekord bedeuten – noch nie bereitete ein Spieler sieben Tore innerhalb einer Endrunde vor. «Unser Offensivpotenzial ist in der Geschichte des Fussballs äusserst selten», weiss auch Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni (26).

Und wer kann sie denn jetzt stoppen? Für England-Experte Gary Lineker (51) gibts nur ein Team. «Die einzige Mannschaft, bei der ich mir im Moment vorstellen kann, dass sie Frankreich stoppt, ist Argentinien.» Er begründete dies mit der Mentalität der Südamerikaner und «der Boshaftigkeit, Schlitzohrigkeit und der Erfahrung» des Titelverteidigers.

Hummels hätte einen Plan

Einen möglichen Gameplan liefert Mats Hummels (37) bei «Magenta TV». «Ich würde sie nicht hoch pressen, ich glaube, das ist keine gute Idee, eher ein Todesurteil», so der Weltmeister von 2014. Stattdessen müsse man sie bespielen: «Ich würde ein klassisches Mittelfeldpressing aufbauen, kurz vor der Mittellinie anfangen, alle unter Druck zu setzen, um hinten den schnellen Jungs nicht zu viel Raum zu geben.»

Auch der Ballbesitz sei wichtig: «Man muss den Ball laufenlassen, sie laufenlassen und müde machen und versuchen, zu Chancen zu kommen. Man muss aus der Formation heraus verteidigen. Das muss man halt gnadenlos 90 Minuten durchziehen, wenn man gegen Frankreich eine Chance haben will.»