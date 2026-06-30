Darum gehts
- Deutschland scheidet bei der WM 2026 in Boston gegen Paraguay aus
- Nagelsmanns Frau Lena Wurzenberger spendet Trost
- Manuel Neuer beendet Nationalmannschaftskarriere, Havertz entschuldigt sich nach Fehlschuss
Als alles vorbei ist, bleibt Lena Wurzenberger (33) im Deutschland-Trikot alleine auf der Tribüne in Boston sitzen. Hinter ihrer Sonnenbrille geht der Blick ins Leere, sie scheint auch mit den Tränen zu kämpfen.
Wurzenberger ist die Ehefrau von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) – und sie steht in diesem Moment stellvertretend für Millionen deutscher Fussball-Fans, die ihr Team gegen Paraguay an einer WM-Endrunde einmal mehr früh scheitern sehen.
Tränen in der Kabine
Später fliegt sie laut «Bild» wie andere Familienangehörige der Spieler zusammen mit der Mannschaft zurück ins DFB-Camp in Winston-Salem im US‑Bundesstaat North Carolina und kann ihrem Mann, der sich nach dem deutschen Scheitern mit Rücktrittsforderungen konfrontiert sieht, so Trost spenden. Rund zwei Stunden später gehört sie zu den Letzten, die das Flugzeug nach der Landung wieder verlassen.
Es ist nur eine von vielen Szenen, die sich nach dem dramatischen Ende der deutschen WM-Träume rund um das DFB-Team abspielen. Da ist das endgültige Ende der Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer (40), da sind die Stille und die Tränen in der Mannschaftskabine und die vielen Spieler, die in der Mixed Zone wortlos an den anwesenden Journalisten vorbeilaufen.
Entschuldigung und Enttäuschung
Einige Spieler stellen sich den Fragen dann doch noch. Kai Havertz (27) entschuldigt sich für das Out (und vielleicht auch für seinen verschossenen Penalty), Jonathan Tah (30), ein anderer Fehlschütze, ringt um Erklärungen – und Antonio Rüdiger (33) weiss noch nicht, ob er weiterhin im DFB-Trikot auflaufen wird. «Man muss ein paar Tage darüber nachdenken und dann wird man sehen, was passiert», sagt der Innenverteidiger von Real Madrid.
Offen ist auch die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann: Der 38-Jährige will trotz der grossen Enttäuschung an seinem Amt festhalten. Ob er das Vertrauen der DFB-Verantwortlichen weiterhin erhält, wird sich zeigen. Sicher ist: Dieser Abend in Boston dürfte den deutschen Fussball noch lange beschäftigen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0