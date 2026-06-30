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«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
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Nagelsmann über WM-Out:«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»

Deutschlands WM-Tiefpunkt
Der traurige Tribünen-Moment von Nagelsmanns Frau

Nach dem deutschen WM-Aus weint Lena Wurzenberger auf der Tribüne bittere Tränen – und tröstet ihren Ehemann und Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Rückflug ins DFB-Camp. Ansonsten hüllen sich viele Akteure in Schweigen.
Publiziert: 20:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Schwerer Gang: Die WM-Endrunde endet für Deutschland und Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einer grossen Enttäuschung.
Foto: imago/Moritz Müller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland scheidet bei der WM 2026 in Boston gegen Paraguay aus
  • Nagelsmanns Frau Lena Wurzenberger spendet Trost
  • Manuel Neuer beendet Nationalmannschaftskarriere, Havertz entschuldigt sich nach Fehlschuss
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Als alles vorbei ist, bleibt Lena Wurzenberger (33) im Deutschland-Trikot alleine auf der Tribüne in Boston sitzen. Hinter ihrer Sonnenbrille geht der Blick ins Leere, sie scheint auch mit den Tränen zu kämpfen.

Wurzenberger ist die Ehefrau von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) – und sie steht in diesem Moment stellvertretend für Millionen deutscher Fussball-Fans, die ihr Team gegen Paraguay an einer WM-Endrunde einmal mehr früh scheitern sehen.

Tränen in der Kabine

Später fliegt sie laut «Bild» wie andere Familienangehörige der Spieler zusammen mit der Mannschaft zurück ins DFB-Camp in Winston-Salem im US‑Bundesstaat North Carolina und kann ihrem Mann, der sich nach dem deutschen Scheitern mit Rücktrittsforderungen konfrontiert sieht, so Trost spenden. Rund zwei Stunden später gehört sie zu den Letzten, die das Flugzeug nach der Landung wieder verlassen.

Es ist nur eine von vielen Szenen, die sich nach dem dramatischen Ende der deutschen WM-Träume rund um das DFB-Team abspielen. Da ist das endgültige Ende der Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer (40), da sind die Stille und die Tränen in der Mannschaftskabine und die vielen Spieler, die in der Mixed Zone wortlos an den anwesenden Journalisten vorbeilaufen.

Entschuldigung und Enttäuschung

Einige Spieler stellen sich den Fragen dann doch noch. Kai Havertz (27) entschuldigt sich für das Out (und vielleicht auch für seinen verschossenen Penalty), Jonathan Tah (30), ein anderer Fehlschütze, ringt um Erklärungen – und Antonio Rüdiger (33) weiss noch nicht, ob er weiterhin im DFB-Trikot auflaufen wird. «Man muss ein paar Tage darüber nachdenken und dann wird man sehen, was passiert», sagt der Innenverteidiger von Real Madrid.

Offen ist auch die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann: Der 38-Jährige will trotz der grossen Enttäuschung an seinem Amt festhalten. Ob er das Vertrauen der DFB-Verantwortlichen weiterhin erhält, wird sich zeigen. Sicher ist: Dieser Abend in Boston dürfte den deutschen Fussball noch lange beschäftigen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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