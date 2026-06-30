Nach dem sensationellen WM-Aus der DFB-Elf gegen Paraguay steht Bundestrainer Julian Nagelsmann heftig in der Kritik. Besonders laut äussert sich Ex-Fussballer Didi Hamann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft DFB-Elf scheidet im Sechzehntelfinal gegen Paraguay aus, heftige Kritik an Nagelsmann

Hamann kritisiert fehlenden Teamspirit und mangelnde Vorbereitung des Trainers

Knapp drei Jahre unter Nagelsmann: «Enttäuschende» Leistungen laut Hamann

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Didi Hamanns Urteil über Julian Nagelsmann (38) fällt nach dem sensationellen Sechzehntelfinal-Aus der DFB-Elf gegen Paraguay vernichtend aus. «Ich habe kein Mitleid mit ihm. Ich glaube, er und das ganze Team haben bekommen, was sie verdient haben», sagt der ehemalige deutsche Nationalspieler in seiner Funktion als WM-Experte beim irischen Sender RTÉ.

Einer seiner Kritikpunkte: Unter Nagelsmann fehle dem deutschen Nationalteam das Herz. Dieses komme «vom Teamspirit, vom Zusammensein, vom Vertrauen, dass deine Teamkollegen da sind, wenn du sie brauchst. Ich habe das Gefühl, unter diesem Trainer war das nie der Fall.»

Viele «enttäuschende» Auftritte

In den bislang knapp drei Jahren unter Nagelsmann seien die DFB-Auftritte im Durchschnitt «enttäuschend» gewesen – schon bei der EM vor zwei Jahren und anschliessend auch in Qualifikation und WM. «Sie reden immer über die Stimmung im Camp – es ist toll, das zu sagen, aber du musst es zeigen!», so Hamann.

Ebenfalls nicht zufrieden ist der 52-Jährige mit der WM-Vorbereitung von Nagelsmann: «Im Januar war der Afrika-Cup, wo er die Elfenbeinküste oder andere potenzielle Gegner hätte sehen können. Er ist nicht hingefahren. Bei der Klub-WM, wo in den Stadien gespielt wurde, hättest du die Umstände hier erfahren.» Die Trainer anderer Top-Nationen seien vor einem Jahr zu diesem Turnier in die USA gereist, nicht aber Nagelsmann.

Auch mögliche Spieler für den WM-Kader wie Inter-Verteidiger Yann Aurel Bisseck (25) und Kevin Schade (24) von Premier-Ligist Brentford habe der Bundestrainer kaum beobachtet. Dabei sei es der «Job eines Trainers, die Jungs zusammenzubekommen.» Für Hamann ist deshalb klar: «Er ist ein Typ, der selten Spiele schaut.»