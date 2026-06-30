Darum gehts
- DFB-Elf scheidet im Sechzehntelfinal gegen Paraguay aus, heftige Kritik an Nagelsmann
- Hamann kritisiert fehlenden Teamspirit und mangelnde Vorbereitung des Trainers
- Knapp drei Jahre unter Nagelsmann: «Enttäuschende» Leistungen laut Hamann
Didi Hamanns Urteil über Julian Nagelsmann (38) fällt nach dem sensationellen Sechzehntelfinal-Aus der DFB-Elf gegen Paraguay vernichtend aus. «Ich habe kein Mitleid mit ihm. Ich glaube, er und das ganze Team haben bekommen, was sie verdient haben», sagt der ehemalige deutsche Nationalspieler in seiner Funktion als WM-Experte beim irischen Sender RTÉ.
Einer seiner Kritikpunkte: Unter Nagelsmann fehle dem deutschen Nationalteam das Herz. Dieses komme «vom Teamspirit, vom Zusammensein, vom Vertrauen, dass deine Teamkollegen da sind, wenn du sie brauchst. Ich habe das Gefühl, unter diesem Trainer war das nie der Fall.»
Viele «enttäuschende» Auftritte
In den bislang knapp drei Jahren unter Nagelsmann seien die DFB-Auftritte im Durchschnitt «enttäuschend» gewesen – schon bei der EM vor zwei Jahren und anschliessend auch in Qualifikation und WM. «Sie reden immer über die Stimmung im Camp – es ist toll, das zu sagen, aber du musst es zeigen!», so Hamann.
Ebenfalls nicht zufrieden ist der 52-Jährige mit der WM-Vorbereitung von Nagelsmann: «Im Januar war der Afrika-Cup, wo er die Elfenbeinküste oder andere potenzielle Gegner hätte sehen können. Er ist nicht hingefahren. Bei der Klub-WM, wo in den Stadien gespielt wurde, hättest du die Umstände hier erfahren.» Die Trainer anderer Top-Nationen seien vor einem Jahr zu diesem Turnier in die USA gereist, nicht aber Nagelsmann.
Auch mögliche Spieler für den WM-Kader wie Inter-Verteidiger Yann Aurel Bisseck (25) und Kevin Schade (24) von Premier-Ligist Brentford habe der Bundestrainer kaum beobachtet. Dabei sei es der «Job eines Trainers, die Jungs zusammenzubekommen.» Für Hamann ist deshalb klar: «Er ist ein Typ, der selten Spiele schaut.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0