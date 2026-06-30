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«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»
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Nagelsmann über WM-Out:«Wenn der DFB nicht mehr will, darf er mir das sagen»

«Ich habe kein Mitleid mit ihm»
Legende Hamann tobt nach WM-Aus über Nagelsmann

Nach dem sensationellen WM-Aus der DFB-Elf gegen Paraguay steht Bundestrainer Julian Nagelsmann heftig in der Kritik. Besonders laut äussert sich Ex-Fussballer Didi Hamann.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Didi Hamann kritisiert Julian Nagelsmann nach dem WM-Aus heftig.
Foto: imago/Jan Huebner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • DFB-Elf scheidet im Sechzehntelfinal gegen Paraguay aus, heftige Kritik an Nagelsmann
  • Hamann kritisiert fehlenden Teamspirit und mangelnde Vorbereitung des Trainers
  • Knapp drei Jahre unter Nagelsmann: «Enttäuschende» Leistungen laut Hamann
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Didi Hamanns Urteil über Julian Nagelsmann (38) fällt nach dem sensationellen Sechzehntelfinal-Aus der DFB-Elf gegen Paraguay vernichtend aus. «Ich habe kein Mitleid mit ihm. Ich glaube, er und das ganze Team haben bekommen, was sie verdient haben», sagt der ehemalige deutsche Nationalspieler in seiner Funktion als WM-Experte beim irischen Sender RTÉ.

Einer seiner Kritikpunkte: Unter Nagelsmann fehle dem deutschen Nationalteam das Herz. Dieses komme «vom Teamspirit, vom Zusammensein, vom Vertrauen, dass deine Teamkollegen da sind, wenn du sie brauchst. Ich habe das Gefühl, unter diesem Trainer war das nie der Fall.»

Viele «enttäuschende» Auftritte

In den bislang knapp drei Jahren unter Nagelsmann seien die DFB-Auftritte im Durchschnitt «enttäuschend» gewesen – schon bei der EM vor zwei Jahren und anschliessend auch in Qualifikation und WM. «Sie reden immer über die Stimmung im Camp – es ist toll, das zu sagen, aber du musst es zeigen!», so Hamann.

Ebenfalls nicht zufrieden ist der 52-Jährige mit der WM-Vorbereitung von Nagelsmann: «Im Januar war der Afrika-Cup, wo er die Elfenbeinküste oder andere potenzielle Gegner hätte sehen können. Er ist nicht hingefahren. Bei der Klub-WM, wo in den Stadien gespielt wurde, hättest du die Umstände hier erfahren.» Die Trainer anderer Top-Nationen seien vor einem Jahr zu diesem Turnier in die USA gereist, nicht aber Nagelsmann.

Auch mögliche Spieler für den WM-Kader wie Inter-Verteidiger Yann Aurel Bisseck (25) und Kevin Schade (24) von Premier-Ligist Brentford habe der Bundestrainer kaum beobachtet. Dabei sei es der «Job eines Trainers, die Jungs zusammenzubekommen.» Für Hamann ist deshalb klar: «Er ist ein Typ, der selten Spiele schaut.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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