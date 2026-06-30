Mit dem deutschen Aus an der WM-Endrunde in Nordamerika endet auch die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer – zum zweiten Mal. Seinen Rücktritt verkündet der 40-Jährige beinahe heimlich.

Neuer tritt zum zweiten Mal aus der DFB-Elf zurück

Neuer tritt zum zweiten Mal aus der DFB-Elf zurück

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Antwort ist ganz kurz: Ein simples «Ja» haucht Manuel Neuer ins Mikrofon der ARD. Und antwortet so auf die Frage, ob die Pleite gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinal sein letztes Spiel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gewesen sei. Damit steht fest: Der Weltmeister-Goalie von 2014 beendet seine Karriere im Nationalteam.

Es ist Neuers zweiter DFB-Rücktritt: Bereits nach der Heim-EM 2024 sollte eigentlich Schluss sein – anschliessend bestritt er für die Nationalmannschaft fast zwei Jahre lang kein Spiel mehr. Für die WM-Endrunde in Nordamerika kehrte der 40-Jährige aber noch einmal zwischen die deutschen Pfosten zurück.

Seine Parade reicht nicht

Nachdem er die beiden Vorbereitungsspiele verletzt verpasst hat, weiss der 128-fache deutsche Internationale auf der grösstmöglichen Bühne aber nicht mehr restlos zu überzeugen. So greift er etwa beim ecuadorianischen Siegtreffer im letzten Gruppenspiel daneben.

Immerhin: Mit einer starken Parade im Penaltyschiessen gegen Paraguay hält Neuer die deutschen Achtelfinal-Hoffnungen zunächst noch aufrecht. Für das Weiterkommen reicht es aber nicht – Neuers lange Karriere im Nationalteam endet auf bittere Art und Weise.