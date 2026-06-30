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Er tut es fast unbemerkt
Neuer tritt zum zweiten Mal aus der DFB-Elf zurück

Mit dem deutschen Aus an der WM-Endrunde in Nordamerika endet auch die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer – zum zweiten Mal. Seinen Rücktritt verkündet der 40-Jährige beinahe heimlich.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Mit dem deutschen WM-Aus ist Manuel Neuers Karriere im Nationalteam endgültig vorbei.
Foto: imago/VCG
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Antwort ist ganz kurz: Ein simples «Ja» haucht Manuel Neuer ins Mikrofon der ARD. Und antwortet so auf die Frage, ob die Pleite gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinal sein letztes Spiel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gewesen sei. Damit steht fest: Der Weltmeister-Goalie von 2014 beendet seine Karriere im Nationalteam.

Es ist Neuers zweiter DFB-Rücktritt: Bereits nach der Heim-EM 2024 sollte eigentlich Schluss sein – anschliessend bestritt er für die Nationalmannschaft fast zwei Jahre lang kein Spiel mehr. Für die WM-Endrunde in Nordamerika kehrte der 40-Jährige aber noch einmal zwischen die deutschen Pfosten zurück.

Seine Parade reicht nicht

Nachdem er die beiden Vorbereitungsspiele verletzt verpasst hat, weiss der 128-fache deutsche Internationale auf der grösstmöglichen Bühne aber nicht mehr restlos zu überzeugen. So greift er etwa beim ecuadorianischen Siegtreffer im letzten Gruppenspiel daneben.

Immerhin: Mit einer starken Parade im Penaltyschiessen gegen Paraguay hält Neuer die deutschen Achtelfinal-Hoffnungen zunächst noch aufrecht. Für das Weiterkommen reicht es aber nicht – Neuers lange Karriere im Nationalteam endet auf bittere Art und Weise.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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