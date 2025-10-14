Eine Sache nervt Deutschland-Coach Nagelsmann gewaltig

Deutschland ist weiter auf WM-Kurs. Trotz Sieg in Nordirland gibt es eine Sache, die Trainer Julian Nagelsmann sauer aufstösst. Er findet klare Worte.

1/8 Deutschland gewinnt dank Nick Woltemade (Nummer 11) in Nordirland. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland

Darum gehts Deutschland gewinnt gegen Nordirland und behält Platz 1 in Gruppe A

Nagelsmann sieht Entwicklung, kritisiert aber anhaltende Goalie-Debatte

Er sieht das Ganze als nicht zielführend und betont, man habe kein Problem Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Deutschland macht einen nächsten Schritt in Richtung WM. Allerdings ist der 1:0-Sieg gegen Nordirland ein zäher. Dank dem ersten Länderspieltor von Nick Woltemade entführt die Mannschaft von Julian Nagelsmann den Dreier aus dem Hexenkessel Windsor Park in Belfast.

Damit behauptet die DFB-Elf Platz 1 in der Gruppe A – vor der punktgleichen Slowakei – und kann die 21. WM-Teilnahme im November (gegen Luxemburg und die Slowakei) aus eigener Kraft perfekt machen. «Wir haben unsere Ausgangsposition komplett geändert und jetzt alles in der eigenen Hand, das ist das, was wir wollten», sagt Captain Joshua Kimmich nach der Partie.

Auch wenn von den vielen Verletzten wie Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger oder Jamal Musiala wohl keiner bis nächsten Monat fit wird, gibt sich auch Trainer Julian Nagelsmann optimistisch. Er sieht nach dem Erfolg gegen Nordirland eine bedeutende Entwicklung.

«Wir können uns auf solche Spiele einlassen. Das ist ein wichtiger Lerneffekt und ein grosser Schritt. Wenn wir in so einem Spiel ein, zwei Schritte weniger gehen, dann verlieren wir oder spielen unentschieden», sagt Nagelsmann. Er weiss: «Fussballerisch müssen wir uns entwickeln, aber es ging erst einmal um andere Tugenden.»

Diskussion nicht von Vorteil

Etwas anderes hingegen stösst dem Trainer sauer auf: die anhaltende Goalie-Debatte. Er findet klare Worte, denn diese sei «nicht zielführend» und weder für die aktuelle Nummer eins Oliver Baumann, noch für den zurückgetretenen Manuel Neuer hilfreich.

«Jeder, der Mensch ist, kann sich sicher vorstellen, dass es ihn nicht kalt lässt», sagt Nagelsmann bei RTL über Baumann angesichts der fortgesetzten Diskussionen um eine mögliche Rückkehr des einstigen Captains Neuer ins deutsche Tor. «Wir haben von den letzten zehn Spielen keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten», betont Nagelsmann.

«Dementsprechend ist die Diskussion nicht von Vorteil – auch nicht für Manu, der Ruhe braucht für seine guten Leistungen bei Bayern München. Meines Wissens ist Manu zurückgetreten, ich wundere mich, dass wir trotzdem jede Woche diskutieren», führt Nagelsmann weiter aus.

Aktuell habe die DFB-Elf «kein Torwartproblem». Das könne im WM-Sommer 2026 «anders sein», ergänzt er mit Blick auf die unklare Zukunft der eigentlichen Nummer eins Marc-André ter Stegen. Aber noch sei dies nicht der Fall.