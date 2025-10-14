DE
Yakin über Slowenien-Taktik, Bajrami und Kosovo-Finale
3:01
Highlights aus der Nati-PK:Yakin über Slowenien-Taktik, Bajrami und Kosovo-Finale

Nati-Cracks irritiert über Slowenen-Taktik
«Wir können mit dem Punkt besser leben als sie»

Nach den berauschenden Auftritten im September und phasenweise auch beim 2:0 am Freitag in Stockholm gegen Schweden harzt beim 0:0 gegen Slowenien das Angriffsspiel der Nati. Die Gründe: der schlechte Rasen und der sehr defensiv eingestellte Gegner.
Publiziert: 05:43 Uhr
|
Aktualisiert: 08:53 Uhr
1/11
Murat Yakin zeigte sich erstaunt über die enorm defensive Taktik Sloweniens.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Nati spielt 0:0 gegen defensiv starke Slowenen in Ljubljana
  • Slowenien verteidigte phasenweise mit neun Spielern und riskierte nichts
  • Nur vier Torschüsse in 95 Minuten im Stozice-Stadion
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Nein, fussballerische Feinkost bekommen die gut 15'000 Fans im Stozice-Stadion von Ljubljana nicht geboten. Ganze vier Torschüsse zählen die offiziellen Uefa-Statistiker nach diesen über weite Strecken langweiligen 95 Minuten in Sloweniens Hauptstadt. Die logische Folge: die erste Nati-Nullnummer seit dem Testspiel im März 2024 gegen Dänemark.

Das Yakin-Team findet über 95 Minuten gegen den 5-4-1-Defensivverbund der Slowenen kein probates Mittel. «Uns hat etwas die Kreativität gefehlt. Wir haben zu wenig gemacht», sagte Manuel Akanji, für den die Punkteteilung in Ordnung ging, selbstkritisch. Dass die Nati-Offensive nach zuvor 20 Toren in sechs Spielen für einmal nicht auf Touren kam, lag aber nicht nur an ihr, sondern auch am ultradefensiv eingestellten Gegner – und den schlechten Platzverhältnissen, die dem Gastgeber in die Karten spielten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Yakin erstaunt über Slowenen

Murat Yakin zeigte sich erstaunt über die enorm defensive Spielweise der Slowenen – immerhin ungeschlagener EM-Achtelfinalist 2024. «Sie haben ja Punkte gebraucht», so Yakin. Doch von Angriffsfussball des Gastgebers keine Spur. Fast vier Minuten läuft das Spiel bereits, bis die Slowenen das erste Mal den Ball unter Kontrolle haben – nachdem die Nati bereits zwei Corner geschlagen hatte. «Sie haben sich nach dem Anspiel sofort zurückfallen lassen», stellte Yakin fest.

«Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein»
1:06
Blick-Fussballchef über Remis:«Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein»

Phasenweise hätten seine Spieler im gegnerischen Strafraum die Teamkollegen nicht mehr gesehen, «weil so viele Gegenspieler dringestanden haben», ergänzte der Nati-Coach mit einem süffisanten Lächeln. Auch Akanji zeigte sich erstaunt. «Ich konnte ohne Druck über die Platzhälfte dribbeln, sie haben nicht gepresst und gar nichts riskiert.» Phasenweise verteidigte das Heimteam mit neun Mann – und hoffte vorne auf einen Geniestreich von Superstar Benjamin Sesko. 

Kosovo-Sieg tut den Slowenen weh

Die Quittung für ihren Angsthasen-Fussball bekam der Gastgeber, der auch nach vier Quali-Spielen noch ohne Sieg dasteht, nach Abpfiff, als er das Resultat aus Schweden vernahm. Denn nach dem 1:0 des Kosovos in Göteborg kann Slowenien nicht mehr aus eigener Kraft Gruppenzweiter werden, auch wenn es im November zu Hause das Direktduell gegen den Kosovo gewinnen sollte. Auch deshalb bilanzierte Captain Granit Xhaka: «Wir können besser mit dem Punkt leben als sie.»

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Türkei
Türkei
3
0
6
3
Georgien
Georgien
3
0
3
4
Bulgarien
Bulgarien
3
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
3
7
9
2
Ungarn
Ungarn
3
1
4
3
Armenien
Armenien
3
-6
3
4
Irland
Irland
3
-2
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
5
7
12
3
Israel
Israel
6
-1
9
4
Estland
Estland
6
-10
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
5
-2
7
4
Lettland
Lettland
6
-4
5
5
Andorra
Andorra
6
-10
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
