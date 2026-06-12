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«Dan war richtig niedergeschlagen»
2:23
Rahmen als Seelsorger:«Dan war richtig niedergeschlagen»

«Dan wirkte damals sehr bedrückt»
Für Ndoye war Rahmen-Gespräch ein «kleiner Dosenöffner»

Dan Ndoye soll an der WM die Schweiz in der Offensive tragen. Sein ehemaliger U21-Coach Patrick Rahmen erinnert sich im «FORZA! WM-XXL»-Podcast an eine Phase voller Selbstzweifel – und ein Gespräch, das für Ndoye zum Wendepunkt wurde.
Publiziert: 14:15 Uhr
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Dan Ndoye und Patrick Rahmen verbindet eine spezielle Beziehung.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dan Ndoye trägt Verantwortung bei der WM, glänzte im Spiel gegen Australien
  • Trainer Patrick Rahmen half ihm 2023, Selbstzweifel zu überwinden
  • Schweiz verlor 2:3 gegen Spanien, Ndoye erzielte ein wichtiges Tor
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Auf den Schultern von Dan Ndoye (25) lastet an dieser WM viel Verantwortung. Der Flügelspieler soll in der Offensive den Unterschied machen. Im letzten Testspiel gegen Australien war er schon einmal der auffälligste Schweizer und erzielte den Führungstreffer. Auf dieser Welle will er nun auch im Turnier reiten. Der grosse Erwartungsdruck ist ihm bewusst – und wie er kürzlich im Blick-Interview sagte, liebt er solche Situationen.

Doch das war nicht immer so. Das verrät sein ehemaliger FCB- und U21-Nati-Trainer Patrick Rahmen (57) im «FORZA! WM-XXL»-Podcast. «Ich durfte Dan in einer Phase begleiten, in der es für ihn nicht einfach war und er durchaus Selbstzweifel hatte», erzählt der heutige Winterthur-Coach. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Zusammenzug kurz vor der U21-EM im Sommer 2023.

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Rahmen nahm Ndoye den Druck

«Dan wirkte damals sehr bedrückt. Wir haben ein längeres Gespräch geführt. Dabei habe ich gemerkt, dass er sich enorm unter Druck setzte, weil er unbedingt den nächsten Schritt schaffen wollte», so Rahmen. Der Basler versuchte, ihm den Druck zu nehmen: «Ich sagte ihm: Nimm das Spiel gegen Spanien als Chance. Ein Topgegner, einer der EM-Favoriten. Konzentriere dich nicht auf dich selbst, sondern darauf, was du für die Mannschaft tun kannst.»

Die Wirkung folgte sofort. Zwar verlor die Schweiz 2:3, Ndoye zeigte aber eine starke Leistung, erzielte ein Tor und war an mehreren Aktionen beteiligt. «Das war wie ein kleiner Dosenöffner. Ich will nicht sagen, dass unser Gespräch alles verändert hat. Aber manchmal braucht es genau solche Momente, um Druck loszulassen und Vertrauen zurückzugewinnen.»

Gutes Omen für die WM?

Für Rahmen zeigt das, wie wichtig die individuellen Gespräche mit Spielern sind. «Das gehört zu den schönsten Seiten unseres Berufs. Wenn man einen kleinen Beitrag leisten kann, freut einen das enorm.»

Vielleicht helfe Ndoye genau diese Erfahrung jetzt wieder. «Es kann sogar ein Vorteil sein, dass es zuletzt wieder etwas harzig war», so Rahmen. «Er ist sehr frisch an diese WM gereist – und das kann in einem langen Turnier entscheidend sein.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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0
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