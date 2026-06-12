Darum gehts
- Dan Ndoye trägt Verantwortung bei der WM, glänzte im Spiel gegen Australien
- Trainer Patrick Rahmen half ihm 2023, Selbstzweifel zu überwinden
- Schweiz verlor 2:3 gegen Spanien, Ndoye erzielte ein wichtiges Tor
Auf den Schultern von Dan Ndoye (25) lastet an dieser WM viel Verantwortung. Der Flügelspieler soll in der Offensive den Unterschied machen. Im letzten Testspiel gegen Australien war er schon einmal der auffälligste Schweizer und erzielte den Führungstreffer. Auf dieser Welle will er nun auch im Turnier reiten. Der grosse Erwartungsdruck ist ihm bewusst – und wie er kürzlich im Blick-Interview sagte, liebt er solche Situationen.
Doch das war nicht immer so. Das verrät sein ehemaliger FCB- und U21-Nati-Trainer Patrick Rahmen (57) im «FORZA! WM-XXL»-Podcast. «Ich durfte Dan in einer Phase begleiten, in der es für ihn nicht einfach war und er durchaus Selbstzweifel hatte», erzählt der heutige Winterthur-Coach. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Zusammenzug kurz vor der U21-EM im Sommer 2023.
Rahmen nahm Ndoye den Druck
«Dan wirkte damals sehr bedrückt. Wir haben ein längeres Gespräch geführt. Dabei habe ich gemerkt, dass er sich enorm unter Druck setzte, weil er unbedingt den nächsten Schritt schaffen wollte», so Rahmen. Der Basler versuchte, ihm den Druck zu nehmen: «Ich sagte ihm: Nimm das Spiel gegen Spanien als Chance. Ein Topgegner, einer der EM-Favoriten. Konzentriere dich nicht auf dich selbst, sondern darauf, was du für die Mannschaft tun kannst.»
Die Wirkung folgte sofort. Zwar verlor die Schweiz 2:3, Ndoye zeigte aber eine starke Leistung, erzielte ein Tor und war an mehreren Aktionen beteiligt. «Das war wie ein kleiner Dosenöffner. Ich will nicht sagen, dass unser Gespräch alles verändert hat. Aber manchmal braucht es genau solche Momente, um Druck loszulassen und Vertrauen zurückzugewinnen.»
Gutes Omen für die WM?
Für Rahmen zeigt das, wie wichtig die individuellen Gespräche mit Spielern sind. «Das gehört zu den schönsten Seiten unseres Berufs. Wenn man einen kleinen Beitrag leisten kann, freut einen das enorm.»
Vielleicht helfe Ndoye genau diese Erfahrung jetzt wieder. «Es kann sogar ein Vorteil sein, dass es zuletzt wieder etwas harzig war», so Rahmen. «Er ist sehr frisch an diese WM gereist – und das kann in einem langen Turnier entscheidend sein.»
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0