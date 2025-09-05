DE
FR
Abonnieren

Am zweitletzten Quali-Tag
Südamerika-Trio sichert sich letzte WM-Direkttickets

Am zweitletzten Spieltag der WM-Quali in Südamerika sind die letzten direkten Startplätze für die WM vergeben worden. Zwei Teams liefern sich ein Fernduell um den Platz in den Playoffs.
Publiziert: 07:09 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Kolumbien hat sich für die WM qualifiziert.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Uruguay, Paraguay und Kolumbien sichern sich die letzten direkten Startplätze der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko.

Während Kolumbien (gegen Bolivien) und Uruguay (gegen Peru) mit einem 3:0-Heimsieg den letzten Schritt machen, reicht Paraguay zu Hause gegen Ecuador ein torloses Remis.

Lionel Messi führt Argentinien in seinem möglicherweise letzten Pflichtspiel in seiner Heimat mit zwei Treffern zum Sieg. Beim 3:0 gegen Venezuela erzielt der 38-jährige Captain vor rund 85'000 Zuschauern in Buenos Aires das erste und letzte Tor. Auch Rekordweltmeister Brasilien kommt zu Hause gegen Chile zu einem 3:0-Erfolg.

Fernduell um Playoffs

Sechs Mannschaften aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM. Neben Uruguay, Paraguay und Kolumbien hatten sich bereits zuvor Argentinien, Brasilien und Ecuador ihre Startplätze gesichert. Der Siebtplatzierte nimmt im kommenden März an den interkontinentalen Playoffs teil, bei denen zwei weitere WM-Tickets vergeben werden. Mit 18 Punkten steht derzeit Venezuela auf dem 7. Platz, gefolgt von Bolivien mit 17 Punkten.

Mehr Fussball
Kosovo-Pionier Bunjaku über den Doppelbürger-Wirbel
Mit Video
Auch er wechselte die Nation
Kosovo-Pionier Bunjaku über den Doppelbürger-Wirbel
FCB verlangt für Europa-League-Tickets mehr als YB
Preise sorgen für Verwunderung
FCB verlangt für Europa-League-Tickets mehr als YB
YB-Captain verletzt sich schwer
Rückschlag für Waeber
YB-Captain verletzt sich schwer
Stergiou nicht auf Stuttgarts Europa-League-Liste
Seit Mai verletzt
Stergiou nicht auf Stuttgarts Europa-League-Liste

Die beiden liefern sich am Dienstag zum Abschluss der WM-Qualifikation in Südamerika ein Fernduell. Während Venezuela zu Hause gegen Kolumbien antritt, empfängt Bolivien Brasilien.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belarus
Belarus
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Griechenland
Griechenland
0
0
0
1
Schottland
Schottland
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
0
0
0
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
1
Island
Island
0
0
0
1
Ukraine
Ukraine
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
3
1
6
3
Italien
Italien
2
-1
3
4
Estland
Estland
4
-3
3
5
Moldawien
Moldawien
3
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
4
3
9
2
Kroatien
Kroatien
2
11
6
3
Montenegro
Montenegro
3
1
6
4
Färöer
Färöer
3
-1
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen