Südamerika-Trio sichert sich letzte WM-Direkttickets

Am zweitletzten Spieltag der WM-Quali in Südamerika sind die letzten direkten Startplätze für die WM vergeben worden. Zwei Teams liefern sich ein Fernduell um den Platz in den Playoffs.

1/5 Kolumbien hat sich für die WM qualifiziert. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Uruguay, Paraguay und Kolumbien sichern sich die letzten direkten Startplätze der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko.

Während Kolumbien (gegen Bolivien) und Uruguay (gegen Peru) mit einem 3:0-Heimsieg den letzten Schritt machen, reicht Paraguay zu Hause gegen Ecuador ein torloses Remis.

Lionel Messi führt Argentinien in seinem möglicherweise letzten Pflichtspiel in seiner Heimat mit zwei Treffern zum Sieg. Beim 3:0 gegen Venezuela erzielt der 38-jährige Captain vor rund 85'000 Zuschauern in Buenos Aires das erste und letzte Tor. Auch Rekordweltmeister Brasilien kommt zu Hause gegen Chile zu einem 3:0-Erfolg.

Fernduell um Playoffs

Sechs Mannschaften aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM. Neben Uruguay, Paraguay und Kolumbien hatten sich bereits zuvor Argentinien, Brasilien und Ecuador ihre Startplätze gesichert. Der Siebtplatzierte nimmt im kommenden März an den interkontinentalen Playoffs teil, bei denen zwei weitere WM-Tickets vergeben werden. Mit 18 Punkten steht derzeit Venezuela auf dem 7. Platz, gefolgt von Bolivien mit 17 Punkten.

Die beiden liefern sich am Dienstag zum Abschluss der WM-Qualifikation in Südamerika ein Fernduell. Während Venezuela zu Hause gegen Kolumbien antritt, empfängt Bolivien Brasilien.