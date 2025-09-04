DE
Seit Mai verletzt
Stergiou nicht auf Stuttgarts Europa-League-Liste

Rückschlag für Leonidas Stergiou: Der Schweizer Verteidiger wurde von seinem Klub nicht für die Europa League gemeldet.
Publiziert: vor 33 Minuten
1/4
Der seit Mai verletzt Leonidas Stergiou wird für Stuttgart nicht für die Europa League nominiert.
Foto: Icon Sport via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Leonidas Stergiou (23) wird im Herbst keine Europa-League-Spiele für Stuttgart bestreiten. Sein Klub hat ihn nicht für den europäischen Wettbewerb registriert.

Stergiou fehlt Stuttgart seit Mai verletzt. Damals hat er sich im Saisonendspurt eine Verletzung am Syndesmoseband im Fuss zugezogen hat. Seit seiner Operation arbeitet Stergiou am Comeback, stand zuletzt auch wieder auf dem Trainingsplatz.

Der andere VfB-Schweizer, Luca Jaquez, steht hingegen im Stuttgarter Aufgebot für die Europa League. Wie sein Landsmann laboriert aber auch er noch an einer Verletzung: Er brach sich im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin das Nasenbein.

      Meistgelesen