Bitteres Saisonende für Nati-Spieler Stergiou

1/4 Wird in dieser Saison nicht mehr spielen: Leonidas Stergiou. Foto: Icon Sport via Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stuttgart muss im Saisonendspurt auf Verteidiger Leonidas Stergiou verzichten. Der Schweizer Nationalspieler zog sich gemäss Angaben der Schwaben in der vergangenen Woche im Mannschaftstraining eine Verletzung am Syndesmoseband zu. In den kommenden Tagen erfolge ein operativer Eingriff. Stergiou werde in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, schreibt der Verein auf seiner Website.

Damit verpasst der 23-Jährige den Pokal-Final am 24. Mai gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Auch die Test-Länderspiele gegen Mexiko (7. Juni) und die USA (11. Juni) dürften für Stergiou zu früh kommen. Zuletzt gehörte der Ostschweizer nicht zum Aufgebot von Murat Yakin, der beim Zusammenzug im März laut eigenen Aussagen «neue Spieler sichten» wollte.