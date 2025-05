Seit 2006 kürt die Swiss Association of Football Players (SAFP) jährlich die Besten der Schweizer Ligen – gewählt von den Spielerinnen und Spielern selbst. In der diesjährigen Ausgabe kommt es dabei zu einer Überraschung.

1/5 Schafft es «nur» in die Top-Elf: Xherdan Shaqiri. Foto: Pius Koller

Die «SAFP Golden 11» ist der Preis von Spielern für Spieler. Seit 2006 wählen die Akteure der jeweiligen Ligen (Super League, Challenge League und Women's Super League) ihr «Team des Jahres» – ganz ohne Jury oder Fan-Voting. Auch ein Spieler und eine Spielerin des Jahres werden gekürt.

Ein Preis mit Gewicht – denn hier zählt nicht Popularität, sondern echte Anerkennung aus den Kabinen der Teams. Seit 2013/14 sind auch die Fussballerinnen Teil dieser Wahl. Wahlschluss war Ende März.

In der Super League kommt es in diesem Jahr bei der Vergabe des Preises zu einer dicken Überraschung. Denn in den Augen der Profis selbst ist nicht Xherdan Shaqiri (33) der beste Spieler der Saison. Stattdessen geht die Auszeichnung des «Golden Player» der Super League an Alvyn Sanches von Lausanne. Das 22-jährige Juwel fehlt den Waadtländern zwar seit Mitte März mit einem Kreuzbandriss, zuvor überzeugte er aber mit starken Auftritten und war ein Schlüsselspieler im Lausanner Höhenflug. Als Lohn resultierte im Frühling das erste Nati-Aufgebot.

3:15 Lausanne – Yverdon 4:1: Sanches vernascht Yverdon-Abwehr mit Traum-Solo

YB-Shootingstar holt Auszeichnung bei den Frauen

Zum Golden Player der Challenge League wird Nikola Gjorgjev gewählt. Der GC-Junior kommt in 36 Partien bisher auf 18 Skorerpunkte und lässt den FC Aarau weiter vom Wiederaufstieg träumen – auch wenn dieser in der aktuellen Saison nur noch über die Barrage möglich ist. Bei der Preisübergabe sagt der 27-Jährige dann auch prompt: «Danke an alle, die mich gewählt haben. Das Ziel ist ganz klar der Barrageplatz.» Einen Wunschgegner hat er dort aber nicht: «Das ist egal. Wir müssen versuchen, gegen jeden zu gewinnen.»

Bei den Frauen erhält Naomi Luyet bei der Wahl zur besten Spielerin der Saison am meisten Stimmen. Der 19-jährige Shootingstar von YB schaffte in dieser Spielzeit so richtig den Durchbruch und steht mit ihrem Team jetzt auch im Final der Meisterschaft.

0:42 Erstes Tor für A-Nati: Supertalent Luyet (18) verzückt mit Traumtor

Das sind die besten Teams der Schweizer Ligen Super League:

Bester Torhüter: Marvin Keller (22, YB)

Beste Verteidiger: Jaouen Hadjam (22, YB), Steve Rouiller (34, Servette) und Inter-Leihgabe Mattia Zanotti (22, Lugano)

Beste Mittelfeldspieler: Filip Ugrinic (26, YB), Alvyn Sanches (22, Lausanne), Timothé Cognat (27, Servette) und wenig überraschend Xherdan Shaqiri. (33, Basel)

Beste Stürmer: Kevin Carlos (24, Basel), Dereck Kutesa (27, Servette) und Vorlagengarant Miroslav Stevanovic (34, Servette) Women's Super League:

Beste Torhüterin: Noemi Benz (21, Zürich)

Beste Verteidigerinnen: Larina Baumann (27, St. Gallen), Jana Brunner (28, St. Gallen) und Olivia Wos (25, Basel)

Beste Mittelfeldspielerinnen: Vanessa Hoti (26, Aarau), Qendresa Krasniqi (30, Basel), Stephanie Waeber (24, YB) und Nati-Überfliegerin Noemi Ivelj (18, GC)

Beste Stürmerinnen: Iman Benny (20, YB), Naomi Luyet (19, YB) und Imane Saoud (22, Servette) Challenge League:

Bester Torhüter: Marvin Hübel (22, Aarau)

Bester Verteidiger: Michael Heule (24, Stade-Lausanne-Ouchy), Genis Montolio (28, Thun) und Oldie Vincent Rüfli (37, Etoile Carouge)

Beste Mittfeldspieler: Bruno Caslei (29, Etoile Carouge), Valon Fazliu (29, Aarau), Nikola Gjorgjev (27, Aarau) und Nico Maier (24, Wil)

Beste Stürmer: Fabrizio Cavegn (22, Vaduz), Oscar Correia (27, Etoile Carouge) und Elias Pasche (26, Stade Nyonnais) Super League:

Bester Torhüter: Marvin Keller (22, YB)

Beste Verteidiger: Jaouen Hadjam (22, YB), Steve Rouiller (34, Servette) und Inter-Leihgabe Mattia Zanotti (22, Lugano)

Beste Mittelfeldspieler: Filip Ugrinic (26, YB), Alvyn Sanches (22, Lausanne), Timothé Cognat (27, Servette) und wenig überraschend Xherdan Shaqiri. (33, Basel)

Beste Stürmer: Kevin Carlos (24, Basel), Dereck Kutesa (27, Servette) und Vorlagengarant Miroslav Stevanovic (34, Servette) Women's Super League:

Beste Torhüterin: Noemi Benz (21, Zürich)

Beste Verteidigerinnen: Larina Baumann (27, St. Gallen), Jana Brunner (28, St. Gallen) und Olivia Wos (25, Basel)

Beste Mittelfeldspielerinnen: Vanessa Hoti (26, Aarau), Qendresa Krasniqi (30, Basel), Stephanie Waeber (24, YB) und Nati-Überfliegerin Noemi Ivelj (18, GC)

Beste Stürmerinnen: Iman Benny (20, YB), Naomi Luyet (19, YB) und Imane Saoud (22, Servette) Challenge League:

Bester Torhüter: Marvin Hübel (22, Aarau)

Bester Verteidiger: Michael Heule (24, Stade-Lausanne-Ouchy), Genis Montolio (28, Thun) und Oldie Vincent Rüfli (37, Etoile Carouge)

Beste Mittfeldspieler: Bruno Caslei (29, Etoile Carouge), Valon Fazliu (29, Aarau), Nikola Gjorgjev (27, Aarau) und Nico Maier (24, Wil)

Beste Stürmer: Fabrizio Cavegn (22, Vaduz), Oscar Correia (27, Etoile Carouge) und Elias Pasche (26, Stade Nyonnais) Mehr

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos