1/4 Alvyn Sanches fällt für lange Zeit aus. Foto: Toto Marti

Cédric Heeb Redaktor Sport

Extrem bittere Nachrichten für Lausanne und die Schweizer Fussballnationalmannschaft: Alvyn Sanches hat sich im Testspiel gegen Nordirland – notabene bei seinem Nati-Debüt – das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Das haben Untersuchungen des Super-Ligisten ergeben, Blick hatte bereits am frühen Sonntagmorgen über eine mögliche Knieverletzung berichtet.

«Er wird mehrere Monate ausfallen», schreiben die Waadtländer in der Mitteilung. Das medizinische Personal werde nun alles dafür tun, dass der Offensivspieler schnellstmöglich wieder auf den Platz zurückkehren kann: «Der gesamte Verein steht ihm bei dieser Verletzung zur Seite und bietet ihm seine volle Unterstützung an.»

Die Verletzung zog sich Sanches in der Nachspielzeit des Testspiels in Belfast zu. In einem Zweikampf Kam der 22-Jährige zu Fall und griff sich sofort ans Knie. «Es sah nicht gut aus», sagte Murat Yakin bereits nach dem Spiel.

Wechselhoffnungen futsch?

Dass Sanches, eines der grössten Talente des Schsweizer Fussballs, im Sommer den Sprung ins Ausland gewagt hätte, schien sicher. Nun stellt sich die Frage, ob jemand das Risiko eingeht und einen verletzten Spieler holt. Es kann bezweifelt werden. Klubs wie Newcastle United und Borussia Mönchengladbach sollen starkes Interesse an ihm gezeigt haben.

«Der nächste Schritt soll nicht zu klein sein, aber auch nicht zu gross», sagte er noch vor seinem ersten Länderspiel. Aber er wolle spielen und nicht irgendwo auf der Bank sitzen, weshalb er einen Wechsel in die Premier League oder zum grossen FC Barcelona – sein Wunschziel – nicht in Betracht gezogen hat.

Marktwert bei rund 13,5 Millionen Franken

Mit seinen fussballerischen Qualitäten überzeugte Sanches nicht nur die Lausanne- und Super-League-Fans, sondern auch in den rund 20 Minuten bei seinem Länderspieldebüt. Auf der rechten Seite bringt er frischen Wind rein, warum sein Marktwert vom Portal Transfermarkt bereits auf 14 Millionen Euro (13,5 Mio. Franken) geschätzt wird, ist zu sehen.

Lausanne muss damit im Endspurt der Saison auf seinen mit Abstand besten Skorer verzichten, ein Dutzend Tore und vier Assists konnte sich Sanches in den bisherigen 28 Partien gutschreiben lassen. Zudem sind er und Albian Ajdini die einzigen im Kader, die in sämtliche Ligapartien auf dem Feld gestanden sind. Die Waandtländer liegen derzeit auf Rang 7, zwei Punkte hinter dem FCZ auf dem ersten Championship-Group-Platz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos